در حالی که تصور می‌کردیم شرکت باز‌سازی اسکوئر انیکس بخواهد رونمایی از تاریخ انتشار بازسازی فاینال فانتزی ۷ (Final Fantasy VII Remake) را به کنفرانس خود در E3 2019 موکول کند، ولی ساعتی پیش شاهد اعلام رسمی تاریخ انتشار این بازی بودیم. اسکوئر انیکس اعلام کرده است که بازی Final Fantasy VII Remake در روز سوم مارس سال ۲۰۲۰ (۱ فروردین ۱۳۹۹) عرضه خواهد شد.

خبر اعلام تاریخ انتشار بازسازی فاینال فانتزی ۷ در کنسرتی که دیشب برای اجرای موسیقی‌های این بازی برگزار شده بود، اعلام شد. اسکوئر انیکس هم‌چنین در این کنسرت تریلر کوتاه تازه‌ای از بازی نمایش داد و یکی دو طرح هنری جدید هم از بازی منتشر کرد.

قرار بود فاینال فانتزی ۷ در چند قسمت عرضه شود و اسکوئر انیکس حرفی از این موضوع در بیانیه‌ی خبری خود نزده است؛ طوری که نمی‌دانیم آیا هنوز برنامه‌ی اسکوئر انیکس برای عرضه‌ی چند قسمتی بازسازی فاینال فانتزی ۷ پابرجاست، یا اینکه آن‌ها توانسته‌اند تمام محتوایی که برای این بازسازی در نظر داشته‌اند را در یک بازی جای دهند.

با این حال، اسکوئر انیکس باز هم تاکید کرد که اطلاعات بیشتر درباره‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ در کنفرانس این شرکت که به مناسبت E3 2019 برگزار می‌شود، منتشر خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی که از بازی منتشر شده است را ببینید.

بازی فاینال فانتزی ۷ به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

