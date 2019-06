کیقیت اجرایی Gears 5 بر روی Xbox One X مشخص شد

در جریان کنفرانس Microsoft در E3، اطلاعات بسیاری از این بازی منتشر شد و همچنین با پخش تریلری جدید از این بازی، تاریخ عرضه‌ی بازی روز 10 سپتامبر 2019 ( 19 شهریور 98) اعلام شد و کسانی که مشترک سرویس Xbox Game Pass هستند نیز می‌توانند 4 روز زودتر از تاریخ اعلام شده به تجربه‌ی این بازی بپردازند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت gamingbolt، به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، اطلاعات جدید دیگری نیز از این بازی منتشر شد.

طبق این اطلاعات منتشر شده، Gears 5 با پشتیبانی از 4K و HDR و همچنین با نرخ 60 فریم بر ثانیه بر روی Xbox One X اجرا خواهد شد که البته این نرخ فریم در حالت split-screen نصف خواهد شد. همچنین گفته شده که این بازی در Xbox One S هم به صورت 60 فریم اجرا می‌شود که البته این مورد هنوز تایید نشده است. از دیگر اطلاعات منتشر شده می‌توان به معرفی ماموریت‌های جدیدی در بازی اشاره کرد که Tours of Duty نام دارند و این ماموریت‌ها کمک می‌کنند تا هر کس در بازی بتواند رنک خود را بالا ببرد و آیتم‌های مختلفی را نیز به دست بیاورد.

همچنین یکی از ویژگی‌های جدید بازی که Boot Camp نام دارد، به کسانی که با مکانیزم‌های این بازی آشنایی ندارند کمک می‌کند تا به مرور با مکانیزم‌های بازی آشنا شوند. یکی از مهمترین ویژگی‌های دیگر نیز مربوط به توانایی انجام بازی در قالب شخصیت جک (Jack) در بازی است که برای آشنایی با مکانیز‌م‌های بازی کارکتر خوبی محسوب می‌شود. حال باید منتظر ماند تا اخبار و اطلاعات جدید دیگری از این بازی منتشر شود. Gears 5 در 10 سپتامبر 2019 ( 19 شهریور 98) برای دو پلتفرم PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame