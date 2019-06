امسال نیز همانند سال قبل، مایکرو‌سافت کنفرانس بسیار خوبی را ارائه داد. ریتم کنفرانس در ابتدا بسیار خوب آغاز شد و در ادامه با بعضی لحظات خاص تماشاگران را به وجد آورد. بعضی از سورپرایز‌های این کنفرانس به خاطر درز کردن اطلاعات، قدرت خود را از دست داده بودند اما با این وجود کماکان جذاب به نظر می‌رسیدند، می‌توان گفت که کنفرانس دیشب مایکر‌وسافت به خوبی کنفرانس پارسال نبود اما به راحتی می‌توان گفت این کنفرانس بهترین کنفرانس مراسم E3 2019 است و تنها ایرادی را که می‌توان از آن گرفت، این است که بازی‌های انحصاری این شرکت، نمایش گیم‌پلی نداشتند و رونمایی از آن‌ها به تریلر‌‌های سینماتیک خلاصه شده بود.

استودیو‌های ایکس‌باکس

کنفرانس با تریلری از بازی جدید استودیوی آبسیدین که سال گذشته معرفی شده بود، یعنی بازی The Outer World آغاز شد، این بازی نمایش جالبی داشت و در کل به حال و هوای سری بازی‌های فال‌‌آوت بسیار شبیه بود، در انتهای تریلر نیز تاریخ ۳ آبان به عنوان روز عرضه‌ی این اثر مشخص شد.

در ادامه بازی جدید استودیوی نینجا تئوری به نام Bleeding Edge که چند روز پیش فاش شده بود، معرفی شد. تریلر این بازی در حد تیزر کوتاهی بود و چیز خاصی از گیم‌پلی آن رونمایی نشد، تنها می‌توان گفت بازی رقابتی و آنلاین است که به بازی‌ای چون Overwatch شباهت دارد. این بازی در قالب یک نسخه‌ی آزمایشی آلفا در تاریخ ۶ تیر برای کامپیوتر و ایکس‌باکس وان منتظر می‌شود.

نمایش بازی Ori And The Will Of The Wisps بسیار جذاب بود و مطمئنا تریلر این بازی یکی از لحظات به یاد ماندنی کنفرانس دیشب به شمار می‌رود. جذابیت دیگر این نمایش این بود که بالاخره تاریخ انتشار بازی مشخص شد و دارندگان کنسول ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی می‌توانند این بازی فوق‌العاده را در تاریخ ۲۲ بهمن تجربه کنند.

دنیای ماینکرفت با طعم نقش آفرینی اکشن کلاسیک تجربه‌ای است که بازی ماینکرفت دانجنز (Minecraft Dungeons) قرار است برای ما به ارمغان بیاورد. جدید ترین اثر استودیوی Mojang شب گذشته برای اولین بار معرفی شد و تریلری از گیم‌پلی آن به نمایش درآمد. این بازی بهار سال ۲۰۲۰ برای کنسول‌‌های نسل هشتمی و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

بعد از اینکه شاهد چهار نمایش از استودیو‌های مایکروسافت و ایکس‌باکس بودیم، فیل اسپنسر دوست داشتنی روی سن آمد و دو وعده‌ی مهم داد، اول اینکه گفت قرار است امشب ۶۰ بازی نمایش دهیم و وعده‌ی دیگر او این بود که گفت قرار است در ادامه اولین اطلاعات درباره‌ی کنسول نسل بعدشان را منتشر کنند.

سایبرپانک، خیلی دور و خیلی نزدیک

بعد از رفتن فیل اسپنسر تریلر عجیبی پخش شد، در طول این تریلر خیلی از افراد حدس زدند که این نمایشی از نسخه‌ی جدید سری آوت لست است، اما در پایان نمایش مشخص شد که این تریلر مربوط به بازی جدید Blair Witch است که برای کنسول ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی در دست توسعه قرار دارد، نکته‌ی جالب ماجرا اینجاست که تاریخ انتشار این اثر بسیار نزدیک است و طرفداران سری فیلم‌های بلیر ویچ می‌توانند در تاریخ ۸ شهریور آن را تجربه کنند.

می‌رسیم به شاهکار جدید استودیوی سی دی پراجکت رد، یعنی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ که با نمایش و سورپرایز عالی خود ارزش کنفرانس مایکروسافت را چندین مرتبه بالاتر برد و به عقیده‌ی اکثریت این نمایش بهترین اتفاق کنفرانس دیشب مایکروسافت بود. ابتدا یک تریلر سینمایی هیجان‌انگیز به نمایش درآمد، این تریلر به انتهای خود نزدیک می‌رسید و همگی منتظر نمایش گیمپلی بودند که ناگهان با دیدن چهره‌ی «کیانو ریوز» در انتهای نمایش، تمامی حاضران در سالن به وجد آمدند، اما این تمام ماجرا نبود و با پایان یافتن آن تریلر و آمدن «کیانو ریوز» روی سن، سالن منفجر شد.

کیانو ریوز روی سن نشان داد که برای چه اینقدر دوست داشتنی است و واقعا فکر نمی‌کنم کسی باشد که از آمدن او روی استیج، خوشحال نشده باشد. او صحبت‌های مختصری از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ کرد و سپس با حرکت جالبی همه را به دیدن تریلری دیگر از بازی دعوت کرد.

در تریلر دوم مقدار کمی از گیم‌پلی بازی به نمایش درآمد، ولی مهم‌ترین نکته این تریلر در آخر مشخص شد و آن هم تاریخ عرضه‌ی بازی بود، می‌توانیم در تاریخ ۲۸ فروردین دستپخت تازه‌ی استودیوی سی دی پراجکت رد را تجربه کنیم.

نمایش بعدی به بازی خاطره‌انگیز BattleToads اختصاص داشت. گیمپلی‌ای که نمایش داده شد به نظر من دل طرفداران قدیمی را به دست آورد، شما می‌توانید با دو تن از دوستان خود از تجربه‌ی Co-op این عنوان نهایت لذت را ببرید. بازی جدید استودیو‌ی Rare در تاریخ نامشخصی برای کنسول ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد.

بعد از نمایش بازی خلاقانه‌ی RPG Time: The Legend Of Wright مایکروسافت تمرکز خود را روی سرویس گیم پس گذاشت و اعلام کرد که گیم پس دیروز در قالب بتا برای رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفته است. همچنین بازی‌های زیادی را به گیم پس اضافه کرد، به طوری که تمام بازی‌های فرست پارتی مایکروسافت در روز عرضه برای دارندگان گیم پس به صورت رایگان در دسترس هستند.

تیم شیفر در تیم ایکس‌باکس

بازی Microsoft Flight Simulator نمایش خوبی را تجربه کرد و بعد از آن تریلر نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی Age of Empires 2 پخش شد که قرار است پاییز امسال دوست‌داران سبک استراتژی را به وجد آورد.

در ادامه‌ی روند خریدن استودیو‌های جدید، شب گذشته نیز از جدیدترین خرید مایکروسافت، یعنی استودیوی ریشه‌دار دابل فاین (Double Fine) رونمایی شد. «تیم شیفر» رئیس این استودیو روی استیج آمد و بعد از کمی صحبت کردن، حضار را به دیدن تریلر جدید بازی سایکوناتس ۲ (Psychonauts 2) که قرار است روی کنسول پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شود، دعوت کرد.

دو تریلر سینمایی بدون نمایش گیم‌پلی

نمایش بازی گیرز ۵ با یک تریلر سینمایی عجیب شروع شد، بعد از اولین تریلر که وجودش چندان ضروری به نظر نمی‌رسید به جای اینکه تریلری از بخش داستانی و گیم‌پلی نمایش داده شود، دوباره تریلر سینمایی دیگری اما این بار از بخش آنلاینی به نام Escape پخش شد، درست است که حالت Escape بین طرفداران این سری بسیار محبوب است و بازگشت آن به گیرز ۵ مهم است ولی به نظر من نمایش گیم‌پلی از بخش داستانی در طول کنفرانس از اهمیتی بیشتری برخوردار بود. یکی از سورپرایز‌‌های این نمایش این بود که مشخص شد، بازی‌‌کننده‌ها می‌توانند در بخش آنلاین بعضی از شخصیت‌های سری فیلم‌های ترمیناتور را انتخاب کنند. در تاریخ ۱۹ شهریور طرفداران سری بازی‌های گیرز آو وار می‌توانند از جدیدترین نسخه‌ی آن لذت ببرند.

معرفی کنترلر جدید ایکس‌باکس وان الیت بسیار خوب بود زیرا تغییرات این نسخه‌ نسبت به نسخه‌ی قبلی قابل توجه بود و واقعا می‌توان گفت برای افرادی که می‌خواهند در سطح‌های بالاتر و حرفه‌ای تر بازی کنند این دسته بهترین انتخاب است.

برای دو بازی Forza Horizon 4 و State of Decay 2 بسته‌های الحاقی جدیدی معرفی شدند. بسته الحاقی بازی فورتزا هورایزن ۴ به نام Lego Speed Champions قرار است دنیا، ماشین‌ها و … آن هم با رنگ و لعاب لگو به بازی اضافه کند، این بسته همین هفته منتشر می‌شود. بسته‌ی الحاقی بازی استودیوی Undead نیز همین الان در دسترس است.

میازاکی+مارتین چه شود

قرار بود معرفی بازی Elden Ring یکی از سورپرایز‌های بزرگ کنفرانس شب گذشته باشد، اما متاسفانه به لطف درز کردن آن، بعد از معرفی بازی به این بزرگی شاهد بی تفاوتی زننده‌ی طرفداران حاضر در سالن بودیم. از این حرف‌ها که بگذریم قطعا این همکاری جالب می‌توان محصولی عالی خلق کند، درباره‌ی بازی فعلا نمی‌توان نظر خاصی داد چون فقط از آن تریلر سینمایی نسبتا کوتاهی در دسترس داریم، ولی طبق مصاحبه‌ی اخیر میازاکی با قطعیت می‌توان گفت این بازی نیز مانند سایر آثار استاد قرار است برای بازی‌کنندگان بسیار چالش‌برانگیز باشد.

تریلر بازی Dying Light 2 نیز سرگرم‌کننده بود و مشخص شد که این بازی در بهار ۲۰۲۰ برای کنسول‌های نسل هشتم و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. همچنین تریلر بازی Tales of Arise که گویا قرار است بهترین نسخه از سری بازی‌های Tales شود بسیار مورد توجه قرار گرفت. این عنوان نیز در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد.

دو بازی آنلاین بسیار پرمخاطب شرقی نیز قرار است با ایکس‌باکس وان برای اولین بار به غرب بیایند. بازی اول Phantasy Star Online 2 است که یکی از پر مخاطب‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌های نقش‌آفرینی آنلاین کلان (MMORPG) در شرق است و بازی دوم Crossfire X است، عنوانی که قرار بود در ایران نیز به صورت رسمی عرضه شود، ولی متاسفانه این امکان فراهم نشد.

هیلو با چاشنی نسل نهم

همانطور که قطعا شنیده‌اید مایکروسافت در این کنفرانس، اولین اطلاعات از کنسول نسل بعد خود را طبق ویدویی چند دقیقه‌ای منتشر کرد. مهم‌ترین اطلاعات منتشر شده از این کنسول که با نام رمز اسکارلت شناخته می‌شود به این ترتیب است: در کنسول نسل بعد سرعت لود کردن در بازی‌ها بسیار بالاتر است، کنسول نسل بعد از تکنولوژی Navi و Zen 2 بهره می‌برد، قابلیت اجرا در ۱۲۰ فریم در ثانیه و رزولوشن ۸K، نسل جدیدی از SSD و حافظه‌ی گرافیکی GDDR6.

شایان ذکر است که این کنسول حول تعطیلات سال ۲۰۲۰ یعنی پایان سال عرضه می‌شود.

آخرین نمایش کنفرانس با شایستگی تمام بازی هیلو اینفینیت (Halo Infinite) بود، عنوانی که همزمان با عرضه‌ی کنسول نسل بعدی مایکروسافت منتشر می‌شود.

تریلر سینمایی این بازی با آن موسیقی عالی و جلوه‌های تصویری زیبا، پایان خوبی را برای این کنفرانس رقم زد، اما اگر نمایشی از گیم‌پلی نشان می‌دادند قطعا پایانی بسیار بهتر رقم می‌خورد.

امیدوارم از این ایام پر فیض E3 نهایت لذت ببرید.

