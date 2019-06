تماشا کنید: حالت جدید For Honor با نام Shadows of the Hitokiri معرفی شد

در جریان کنفرانس Ubisoft در E3، حالت جدید این بازی با نام Shadows of the Hitokiri معرفی شد . در تریلری که برای این حالت منتشر شده، شاهد این هستیم که زنی تمام اهالی یک روستا را به قتل رسانده و تبدیل به روح مرگ (spirit of death) شده است. همچنین شاهد این هستیم که در مبارزات بازی کمی تغییرات به وجود آمده و بهبودهایی هم در این زمینه حاصل شده است. این حالت از تاریخ 27 ماه ژوئن ( 6 تیر ماه) در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. تریلر منتشر شده را می‌توانید در پایین مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame