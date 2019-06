Ubiosft از سرویس جدید و ماهیانه خود به نام Uplay Plus رونمایی کرد

دقایقی پیش Ubisoft در کنفرانس خود در E3 2019 از سرویس عضویت جدید خود به نام Uplay Plus برای PC رونمایی کرد. این سرویس عملکردی نظیر Origin Access دارد و با عضویت آن در می‌توانید به بازی‌ها و سرویس‌های مختلف Ubisoft دسترسی داشته باشید. در 2020 این سرویس برروی پلتفرم Stadia نیز عرضه خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم، این سرویس ماهیانه 14.99 دلار هزینه خواهد داشت و دسترسی نامحدود به بیش از 100 بازی Ubisoft را برای بازیکنان به ارمغان می‌آورد. این محتویات شامل بازی‌های پیشِ‌رو، نسخه‌های خاص و Premium و تمامی محتویات پس از عرضه و DLCها نیز می‌شود.

حتی محتویات حاضر در Season Pass بازی‌ها نیز شامل این سرویس می‌شوند؛ Ubisoft برای نشان‌دادن این موضوع بازی Assassin’s Creed Odyssey را مثال زد. اگر شما Season Pass این بازی را خریداری نکرده‌اید، می‌توانید با عضویت در Uplay Plus بلافاصله به افزونه‌های داستانی The Legacy of the First Blade و Fate of Atlantics دسترسی داشته باشید.

هم‌چنین می‌توانید بازی‌ها را به صورت مستقیم برروی PC خود دانلود کرده تا بازی‌هایی که به صورت آفلاین در دسترس هستند را بدون اتصال به اینترنت بازی کنید.

عناوین حاضر در این سرویس شامل بازی‌هایی نظیر Ghost Recon Breakpoint و Watch Dogs: Legion نیز می‌شود. علاوه بر این، اعضای این سرویس به صورت خودکار به تمامی بتاها و برنامه‌های Early Access شرکت Ubisoft دسترسی خواهند داشت.

سرویس Uplay Plus از تاریخ 3 سپتامبر (12 شهریور) شروع به کار خواهد کرد ولی آن دسته از افرادی که از همین الان تا 15 آگوست (24 مرداد) ثبت‌نام کنند می‌توانند از 12 شهریور تا 8 مهر به صورت رایگان از Uplay Plus استفاده کنند. شما می‌توانید هر زمانی که می‌خواهید عضویت خود در سرویس را کنسل کنید و هر وقت که بازگردید تمامی پیشرفت‌های شما در بازی‌ها، دست نخورده منتظرتان هستند.

در زیر می‌توانید تیزر منتشرشده در این رابطه را تماشا کنید.

