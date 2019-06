آخرین کنفرانس رویداد E3 2019 به شرکت نینتندو اختصاص خواهد داشت. این شرکت لیست بلندی را برای نمایش در اختیار دارد و حال باید دید که طی این رویداد از چه بازی‌هایی رونمایی خواهد کرد. شاید کنفرانس نینتندو را بتوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال کم‌ سر و صداترین کنفرانس‌های مراسم E3 2019 […]

آخرین کنفرانس رویداد E3 2019 به شرکت نینتندو اختصاص خواهد داشت. این شرکت لیست بلندی را برای نمایش در اختیار دارد و حال باید دید که طی این رویداد از چه بازی‌هایی رونمایی خواهد کرد.

شاید کنفرانس نینتندو را بتوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال کم‌ سر و صداترین کنفرانس‌های مراسم E3 2019 به شمار آورد. شرکتی که بازی‌های خود را با غوغای کمی وارد بازار می‌کند ولی اکثرا پس از انتشار، با استقبال گرم بازی‌بازان روبرو می‌شوند. اکنون نوبت به پوشش زنده‌ی مراسم نینتندو در طی این نمایشگاه رسیده است. کنفرانس نینتندو به عنوان آخرین کنفرانس رویداد E3 2019 راس ساعت ۲۰:۳۰ امشب آغاز می‌شود.

پوشش زنده یا لایو بلاگ و تماشای کنفرانس نینتندو به صورت زنده

در انتهای مطلب شما ‌می‌توانید از طریق پلیر سایت توییچ، نمایش را به صورت زنده تماشا کنید. جدا از این گزینه، گیمفا پوشش زنده‌ی کنفرانس‌ها را نیز در قالب لایو بلاگ خواهد داشت که با آغاز رویداد شروع خواهد شد.

چه بازی‌هایی نمایش داده می‌شوند؟

زمانی که صحبت از معرفی و رونمایی از بازی‌های بزرگ و مورد انتظار می‌شود، شرکت نینتندو هنوز گزینه‌های زیادی را در اختیار دارد. واضح‌ترین آن‌ها، نسخه‌ی بعدی دو سری بزرگ Mario و Zelda هستند. عرضه‌ی دو بازی Breath of the Wild و Super Mario Odyssey در سال ۲۰۱۷، سال آینده را به سومین سال متوالی پس از انتشار آن‌ها تبدیل می‌کند. سه سال زمانی مناسب و قابل قبول برای توسعه‌ی یک نسخه‌ی جدید از این سری‌ها به شمار می‌رود. معرفی شدن بازی Super Mario Odyssey 2 و یا یک نسخه‌ی جدید از سری Zelda که از همان قالب و فرمول Breath of the Wild استفاده می‌کند، آن‌قدر دور از انتظار نیست. حتی معرفی تنها یکی از این دو بازی در جریان مراسم امسال برای هیجان‌زده کردن هواداران کافی خواهد بود.

شما می‌توانید به محض آغاز کنفرانس نینتندو آن را به‌صورت زنده مشاهده کنید:

Watch live video from Nintendo on www.twitch.tv

منبع متن: gamefa