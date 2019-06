Elden Ring، پروژه مشترک هیدتاکا میازاکی و جرج آر آر مارتین، معرفی شد

بندای نامکو و فرام‌سافور از عرضه بازی «الدن رینگ» (Elden Ring) روی ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، و کامپیوترهای شخصی خبر دادند. «الدن رینگ» یک بازی نقش آفرینیِ ماجراییِ اکشنِ سوم شخص است با فضایی تاریک و فانتزی. جهان بازی ساخته مشترکی است از هیدتاکا میازاکی، خالق مجموعه تاثیرگذار «دارک سولز»، و جرج آر آر مارتین، آفریننده رمان مشهور و تحسین شده «نغمه‌ای از آتش و یخ».

بازی Elden Ring در سبک نقش‌آفرینی اکشن و برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان و کامپیوتر ساخته می‌شود.

در یک نشست خبری، هیدتاکا میازاکی – رئیس استودیوی فرام سافتور – چنین گفت: «همکاری با جرج آر آر مارتین برای آفرینش داستان اساطیری الدن رینگ واقعا یک تجربه لذت بخش و منبع الهامی شگفت بود. تیم به سختی کار می‌کند تا از جذابیت جهان الدن رینگ مطمئن شود. جهانی لایق جستجو، و سرشار از خطر و شگفتی، از دور افتاده‌ترین مرزها تا ژرف‌ترین اعماق آن. الدن رینگ، مانند همه بازی‌های فرام سافتور، جهانی است غنی در فانتزی و عناصر نقش آفرینی و اکشن. ما خالصانه امیدواریم که نظر شما را جلب کنیم.»

جرج آر آر مارتین اضافه کرد: «ساختن جهان الدن رینگ با میازاکی و گروه‌اش برای من بینهایت لذت‌بخش بود. گرافیک، پیش‌زمینه اسطوره‌ای و گیم پلیِ نقش آفرینی و اکشن بازی تجربه‌ای فراموش نشدنی را برای طرفداران به ارمغان می‌آورد. من نمی‌توانم صبر کنم تا مردم ببینند که الدن رینگ چه چیزی برای ایشان کنار گذاشته است.»

چنانکه تا امروز مشخص شده است، تاکید الدن رینگ – بر خلاف سکیرو که بیشترین تاکیدش روی اکشن بازی بود – روی عناصر نقش آفرینی است. البته بازی از نبردهای تن به تن رو برنگردانده و انواع اسلحه و جادو و شیوه‌های مختلف برای رویارویی با دشمنان بازی تعبیه شده است. کاراکتر اصلی نیز بر خلاف سکیرو قابل شخصی سازی است. الدن رینگ یک بازی جهان‌باز است – و وسیع‌ترین جهانی است که تاکنون به دست فرام سافتور آفریده شده – که در جایجای آن خطر به کمین نشسته است.

