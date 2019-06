تاریخ انتشار گیرز ۵ مشخص شد

سکانس پایانی گیرز ۴ با نمایش نماد لوکاست‌ها روی مدال «کیت دیاز» طرفداران را با پرسش‌های بی‌شماری رها کرد. سپتامبر امسال اما با عرضه جهانی گیرز ۵ لااقل برخی از این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود.

مجموعه گیرز از زمان عرضه به یکی از محبوب‌ترین فرانچایزهای تیراندازی، خصوصا سبک تیراندازی سوم شخص، تبدیل شده است. این مجموعه در کنار گرافیک و مکانیک بتل درجه یک، از داستان جذابی هم بهره می‌برد. آخرین نسخه این مجموعه با معرفی «جیمز دی فینیکس» – پسر مارکوس – و «کیت دیاز»، دوست نزدیک او، قهرمانان جدیدی را به مجموعه اضافه کرد. با توجه به صحنه پایانی بازی قبل، طبیعی است که در بازی پیش رو، کیت و داستان شخصی‌اش در مرکز توجه قرار گیرد.

پس از انتقال مالکیت معنوی مجموعه گیرز از اپیک گیمز به مایکروسافت، استودیوی کوالیشن به سرپرستی راد فرگوسن، وظیفه ساخت نسخه‌های بعدی مجموعه را بر عهده گرفت. این استودیو در ساخت گیرز ۴ با اتخاذ رویکردی محافظه‌کارانه، تلاش کرد تا بازی را تا حد امکان با کمترین انحراف از خصوصیات معروف و جا افتاده سری گیرز بسازد. این رویکرد گرچه نتیجه قابل قبولی به همراه داشت، انتقاد بخش قابل توجهی از طرفداران را برانگیخت. در کنفرانس E3 امسالِ مایکروسافت، راد فرگوسن با اشاره به این مسئله، قول بزرگ‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین بازی تاریخ مجموعه را به طرفداران داد.

مطابق آنچه که تا کنون مشخص شده است، بازی جدید طبیعتی جهان‌باز، یا نیمه جهان‌باز خواهد داشت. نسخه جدید ضمن حفظ همه آنچه موجب محبوبیت مجموعه شده است – از جمله بخش آنلاین، همکاری دو نفره، و Split Screen – بخش‌های جدیدی را هم به بازی اضافه کرده است: Escape که یک حالت همکاری سه نفره است که می‌تواند به صورت آنلاین یا آفلاین برگزار شود، و یک ادیتور نقشه.

بازی «گیرز ۵» در روز دهم سپتامبر بصورت جهانی عرضه می‌شود، گرچه دارندگان اشتراک گیم‌پس می‌توانند ۴ روز قبل از آن به بازی دسترسی داشته باشند.

