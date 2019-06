شایعاتی که درباره‌ی Watch Dogs 3 شنیده بودیم، همگی درست از آب درآمده‌اند. یوبی‌سافت در کنفرانس E3 2019 خود رسما از جدیدترین قسمت این مجموعه بازی‌ها به اسم Watch Dogs: Legion رونمایی کرد. بازی در لندن اتفاق می‌افتد و شایعه‌ی امکان کنترل کردن تمام افراد شهر هم طبق آنچه از بازی دیدیم، کاملا صحیح است.

کنفرانس E3 2019 شرکت یوبی‌سافت دیشب با نمایش بازی Watch Dogs: Legion شروع شد. «کلینت هاکینگ» (Clint Hocking)، کارگردان بازی، روی سن آمد تا از بازی رونمایی کند و گیم‌پلی آن را نمایش دهد. کلینت هاکینگ را به خاطر ساخت مجموعه بازی‌های اسپلینترل سل و کارگردانی فار کرای ۲ می‌شناسیم.

بازی Watch Dogs: Legion در روز ۲۰ مارس سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد.

نکته‌ی جالب و مهم گیم‌پلی Watch Dogs: Legion، امکان به خدمت گرفتن تمام افراد شهر لندن است. می‌توانید در شهر گشت و گذار کنید و کنترل تمام افراد را به دست بگیرید. هر فرد، مشخصه و قدرت خاص خود را دارد؛ یکی در مبارزات ماهرتر است و یکی در کنترل پهپادها یا هک کردن وسایل مختلف. پس از به خدمت گرفتن این افراد، مستقیما آن‌ها را در مراحل کنترل می‌کنید و در واقع روند اتمام مراحل فرق می‌کند.

کارگردان Watch Dogs: Legion گفت که برای تک تک افراد داخل شهر، انیمیشن متفاوت و صداگذاری جداگانه ضبط کرده‌اند. میان‌پرده‌ها هم با توجه شخصیت انتخاب شده، فرق می‌کند و ممکن است روندی متفاوت به خود بگیرند.

مثل همیشه، روند بازی Watch Dogs سر جای خود است و امکان هک کردن همه چیز، از پهپادها گرفته تا وسایل نقلیه در بازی وجود دارد. آزادی عمل در مبارزات و انجام مراحل، استفاده از سلاح‌ها و گجت‌های مختلف و بازی به صورت آنلاین، مثل قسمت قبل در Watch Dogs: Legion هم وجود خواهد داشت.

می‌توانید در ادامه، تریلر رونمایی بازی Watch Dogs: Legion و تریلر گیم‌پلی آن را ببینید.

تصاویری از بازی را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

تریلر بازی:

دانلود mp4

گیم‌پلی بازی:

دانلود mp4

