به نظر می‌رسد که همه شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی علاقه‌مند به ورود به تجارت سرویس‌های اشتراکی شده‌اند. بعد از EA با سرویس‌های EA Access و EA Origin، و مایکروسافت با Xbox Game Pass – اجازه دهید سرویس‌های کم اهمیت‌تر را درز بگیریم – حالا یوبی‌سافت با سرویس اشتراک UPlay+ به میدان آمده است.

هزینه اشتراک UPlay+ ماهانه ۱۵ دلار خواهد بود.

یوبی‌سافت در کنفرانس خود در E3 2019 از این سرویس اشتراکی رونمایی کرد. این سرویس بسیار شبیه به سرویس‌های مایکروسافت و EA خواهد بود، و شما در ازای پرداخت مبلغ ماهانه مشخصی، به بیش از صد عنوان – از جمله عناوین جدید – به همراه همه بسته‌های الحاقی آنها دسترسی خواهید داشت. علاوه بر آن، مشترکان خود به خود به همه عرضه‌های «پیش از موعد» و «بتا»ی یوبی‌سافت هم دسترسی پیدا می‌کنند. طبق گفته یوبی‌سافت، مشترکین می‌توانند بازی‌ها را مستقیما روی کامپیوتر خود دانلود کرده، بدون نگرانی از اتصال به اینترنت از بازی کردن لذت ببرند.

هزینه اشتراک UPlay+ ماهانه ۱۵ دلار خواهد بود که در قیاس با سرویس‌های مایکروسافت (۱۰ دلار) و الکترونیک آرتز (۵ دلار) گران‌تر است. در نقطه مقابل اما، این سرویس به عنوان بخشی از همکاری دو جانبه گوگل و یوبی‌سافت، به سرویس استیدیا خواهد آمد. البته در صورتیکه بخواهید بازی‌های UPlay+ را از طریق استیدیا استریم کنید، مجبورید که حق اشتراک هر دو شرکت را جداگانه پرداخت نمایید.

طبق اعلام شرکت یوبی‌سافت این سرویس در روز سوم سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز به کار خواهد کرد، و کسانیکه از امروز تا پانزدهم آگوست ثبت نام نمایند، از سوم تا سی‌ام سپتامبر به این سرویس دسترسی رایگان خواهند داشت.

