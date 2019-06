در کنفرانس امروز صبح شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس که به مناسبت رویداد E3 2019 برگزار شده بود، این شرکت بخش بزرگی از برنامه‌ی خود را به بازی Final Fantasy VII Remake اختصاص داد. در کنار نمایش گیم‌پلی بازی، تهیه کننده‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ هم‌چنین درباره‌ی روند ساخت آن و جزییات عرضه‌ی بازی هم صحبت کرد.

«یوشینوری کیتاسه»، تهیه کننده‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ همان ابتدای برنامه روی سن آمد تا از بازی و روند ساخت آن صحبت کند. کیتاسه گفت که بازی را با در نظر گرفتن سیستم‌ها و مکانیک‌های امروزی بازسازی کرده‌اند و تعریف دوباره‌ی قصه‌ی فاینال فانتزی ۷ با استانداردهای امروزی نیاز به ساخت محتوای بسیاری بیشتری داشته است؛ طوری که طبق گفته‌ی کیتاسه بازی به اندازه‌ی دو بلو-ری گیم‌پلی دارد.

بازی Final Fantasy VII Remake در روز ۲۰ مارس سال ۲۰۲۰ (اول فروردین ۱۳۹۹) به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

با اینکه جزییات دقیق انتشار بازی مشخص و حرفی از تعداد قسمت‌های بازی زده نشد، ولی کیتاسه گفت که بازی اول، قصه‌ی شهر میدگار را تعریف می‌کند و این قصه را به قدری گسترش داده‌اند که به اندازه‌ی یک بازی بزرگ شده است.

بخش بزرگی از نمایش بازی در کنفرانس اسکوئر انیکس، روی مبارزات بازی تمرکز داشت؛ طوری که سیستم مبارزه‌ی بازی به طور کلی نمایش و توضیح داده شد. بازی در عین اینکه اکشن است، ولی سیستم معروف Active Time Battle مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی را هم در خود جای داده است. بازی‌کننده‌ها با کلید مربع حمله می‌کنند و خط ATB آن‌ها با حر حرکت پر می‌شود. با پر شدن خط به میزان مشخصی، می‌توان مبارزه را برای لحظه‌ای نگه داشت و یکی از حرکات ویژه را انتخاب کرد تا با مصرف ATB اجرا شود.

امکان متوقف نشدن بازی هم وجود دارد؛ طوری که می‌توان حرکات خاص را روی کلیدهای دسته تنظیم کرد و میان مبارزه، بدون متوقف کردن بازی، آن‌ها را اجرا کرد.

در کنار کلاد، یعنی شخصیت اصلی فاینال فانتزی ۷، بقیه‌ی کاراکترهای گروه هم مشغول مبارزه کردند. هوش مصنوعی این کاراکترها خودشان به خوبی مبارزه را ادامه می‌دهند، ولی می‌توان آن‌ها را کنترل هم کرد. تغییر کاراکترها میان مبارزه به سادگی و با فشردن یک کلید انجام می‌شود.

در کنار نسخه‌ی معمولی بازی، دو نسخه‌ی Deluxe و کلکسیونی هم برای بازسازی فاینال فانتزی ۷ در نظر گرفته شده‌اند.

نسخه‌ی Deluxe Edition بازی شامل محتویات زیر است و ۸۰ دلار قیمت‌گذاری شده:

بازی اصلی

کتابچه‌ی طراحی‌های بازی

دیسک ساندترک بازی

قاب فلزی با طرح سفیروث

چند آیتم دانلودی

نسخه‌ی Collector’s Edition بازی ۳۳۰ دلار قیمت دارد و شامل آیتم‌های زیر است:

بازی اصلی

کتابچه‌ی طراحی‌های بازی

دیسک ساندترک بازی

قاب فلزی با طرح سفیروث

مجسمه‌ی کلاد ساخته‌ی پلی‌آرتز

موتور کلاد ساخته‌ی پلی‌آرتز

می‌توانید در ادامه، تریلر و تصاویر بازی را ببینید.

بازی Final Fantasy VII Remake در روز ۲۰ مارس سال ۲۰۲۰ (اول فروردین ۱۳۹۹) به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post جزییات گیم‌پلی بازسازی فاینال فانتزی ۷ با تریلر جدید آن مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala