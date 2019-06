بعد از حدس و گمان‌های فراوان، در جریان برنامه‌ی Nintendo Direct در E3 2019، از نسخه‌ی کنسول سوییچ بازی The Witcher 3: Wild Hunt به صورت رسمی رونمایی شد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، این خبر از طریق تریلری که بخش‌هایی از بازی را بر روی این کنسول نشان می‌داد، تایید شد. البته، مطایق انتظار، نسخه‌ی سوییچ The Witcher 3 در برابر نسخه‌های PC، PS4 و Xbox One کمی دانگرید شده است؛ موضوعی که با توجه به سخت‌افزار کنسول هیبریدی Nintendo کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

همچنین، تاریخ عرضه‌ی دقیقی برای عرضه‌ی نسخه‌ی Switch اعلام نشده و تنها می‌دانیم که تا قبل از پایان سال 2019 میلادی، در دسترس قرار خواهد گرفت. تریلر معرفی نسخه‌ی Switch بازی The Witcher 3: Wild Hunt را در زیر می‌توانید تماشا و یا دانلود کنید.

منبع متن: pardisgame