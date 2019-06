دقایقی پیش در طول رویداد E3 2019 شرکت Nintendo با انتشار تیزری کوتاه رسما تایید کرده دنباله‌ای برای بازی تحسین‌شده The Legend of Zelda: Breath of the Wild در دست ساخت است.

به گزارش پردیس‌گیم، در این تریلر شاهد بخش‌ها و ایستراگ‌های بسیاری هستیم. اول اینکه موسیقی‌ـی که در ابتدا شنیده می‌شود بسیار آشنا است و می‌توان گفت که قبلا در Twilight Princess آن را شنیده‌ایم. اما در ادامه تریلر، شاهد 2 شخصیت Link و Zelda و جست‌وجو این 2 در یک غار زیر قلعه Hyrule هستیم. اگرچه ماموریت آن‌ها زمانی که یک اسکلت از سقف به روی زمین می‌افتد متوقف می‌شود.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild یکی از پرفروش‌ترین عناوین برروی کنسول Nintendo Switch بوده و مطمئنا عرضه دنباله‌ای برای آن از هم‌اکنون برای طرفداران این سری خبری بسیار خوشحال‌کننده است.

مشخص نشد که این بازی در چه زمانی عرضه خواهد شد و باید صبر کرد و دید که آیا می‌توانیم این بازی را در سال 2020 تجربه کرد یا باید منتظر 2021 ماند.

در زیر می‌توانید تیزر منتشرشده در این رابطه را تماشا کنید.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame