تریلری جدید و هیجان انگیز از MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Gamespot، به تازگی و در جریان کنفرانس Nintendo در E3 2019، تریلر جدیدی از این بازی منتشر شد. در این تریلر شاهد حضور شخصیت‌های Hela، Surtur، Magneto ، Miles Morales، Doctor Octopus، Ghost Rider، Elektra، Kamala Khan، Gwen Stacey، Thor، Scarlet Witch، the Guardians of the Galaxy، و Avengers هستیم. همچنین آنتاگونیست اصلی بازی یعنی Thanos هم حضور دارد. همچنین تایید شد که بسته‌های الحاقی مختلفی در آینده منتشر خواهد شد که در آن بسته‌ها شخصیت‌های مختلفی از Marvel Knights, X-Men, و Fantastic Four در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. تریلر منتشر شده را می‌توانید در ادامه‌ی مطلب مشاهده کنید:





تماشا به صورت تمام صفحه

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame