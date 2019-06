تصاویر و اطلاعات جدیدی از Call of Duty: Modern Warfare در E3 Coliseum منتشر شد

به گزارش پردیس گیم، یکی از پنل‌های نمایشگاه E3 2019 در E3 Coliseum به بازی مورد انتظار Call of Duty: Moden Warfare اختصاص داشت که توسط استودیوی Infinity Ward در حال توسعه است. همچنین شاهد انتشار اولین اطلاعات از بخش چند نفره‌ی این بازی بودیم.

در ابتدا یک تصویر جدید از این بازی منتشر شد که یک تک تیرانداز را همراه با اسلحه‌‌ی اسنایپرش که مجهز به یک صدا خفه کن است را نشان می‌دهد و شما در زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید:

طبق گفته‌ی سازندگان، موتور جدید بازی به استودیوی Infinity Ward این اجازه را می‌دهد تا بتواند پارچه‌های لباس‌ها را به پویاترین شکل ممکن طراحی کنند و هنگامی که فرد تکان می‌خورد، تمام لباس او به طور کامل مانند واقعیت تکان می‌خورد.

همچنین یک تصویر دیگر نیز از بازی منتشر شد که خبر از بازگشت لباس مخصوص جاگرنات و Special Ops به Call of Duty: Modern Warfare می‌دهد و شما در زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید:

کارگردان هنری استودیوی Infinity Ward، جوئل امسلی (Joel Emslie) درباره‌ی این لباس جاگرنات گفت که هنگامی که به نزدیک می‌شوید، یک موزیک هوی متال پخش خواهد شد و سربازی که در آن لباس قرار دارد، می‌تواند انتخاب کند که چه موزیکی در میدان نبرد پخش شود.

همچنین تائید شد که تمام شخصیت‌های بازی Call of Duty 4: Modern Warfare که در این بازی حضور دارند، صداپیشه‌ی جدیدی خواهند داشت.

علاوه بر مقداری از موتور جدیدی که برای ساخت این بازی به کار گرفته شده، صحبت شد. این موتور در مدت زمان 5 سال ساخته شده و به توسعه دهندگان بازی این امکان را می‌دهد که مواردی همچون کالیبر گلوله‌ها را تعیین کند و وزن و نحوه و مقدار نفوذ آن به دیوار را طراحی کنند. همچنین شما می‌توانید از پشت دیوار هم به دشمنان یا افراد شلیک کنید.

تریلر معرفی این بازی، شامل اطلاعات و جزئیات آنچنان زیادی نمی‌شد. اما سازندگان اعلام کردند که طرفداران می‌توانند انتظار چندین مرحله در کمپین داستانی بازی را داشته باشند که مقیاس بسیار بزرگی را شامل می‌شود که در پایگاه‌ها، تپه‌ها و دیگر مناطق رخ می‌دهند.

همچنین صحبت‌هایی راجع به داستان بازی ارائه شد. شما در نیمی از بخش داستانی بازی در نقش Sgt. Kyle Garrick قرار می‌گیرید، یکی از افسران سابق ارتش بریتانیا که هم اکنون بازگشته و با Cpt. Price همکاری می‌کند. کاپیتان پرایس این بازی، نسبت به نسخه‌ی اصلی، یک شخصیت متفاوت می‌باشد، اما لحظاتی در بازی وجود خواهند داشت که بسیار به یاد ماندنی هستند و در بخش‌هایی، قسمتی از خاطراتی که با بازی‌های اصلی داریم مرور می‌شوند. شما در زیر می‌توانید تصویر Sgt. Kyle Garrick را مشاهده کنید:

نیمه‌ی دیگر بازی هم در نقش یک مامور CIA به نام Alex دنبال می‌شود که در نیروهای محلی خاور میانه مستقر شده و با یک فرمانده‌ی دیگر با نام Farrah همکاری می‌کند. آن‌ها یک گروه فرعی دیگر در جبهه‌ی کاپیتان پرایس هستند. شما در زیر می‌توانید تصویر Alex را مشاهده کنید:

همچنین شما در زیر می‌توانید تصویر فرمانده Farrah را مشاهده کنید. او در ارتش شورشیان است و به دلخواه خودش در ارتش ثبت نام نکرده، اما جنگ به منطقه‌ی زندگی او نیز وارد شده است.

علاوه بر آن شما در زیر می‌توانید تصویری دیگر را از کاپیتان پرایس مشاهده کنید:

در آخر نیز توسعه دهندگان این بازی اعلام کردند که در آینده اطلاعات بیشتری از این بازی به اشتراک گذاشته شد، اما طرفداران باید بیشتر منتظر بمانند. آن‌ها می‌خواهند قبل از اینکه موارد بیشتری را به نمایش بگذارند، از کیفیت آن به طور کامل مطمئن شوند.

طبق گزارش‌ها، به نظر می‌رسد که Infinity Ward یک نمایش گیم پلی جدید از این بازی را برای رسانه‌ها و خبرنگاران تدارک دیده است، اما متاسفانه هیچ گونه نمایش و تریلر جدیدی از این بازی به صورت عمومی منتشر نشد و برای تماشای تریلر جدید و گیم پلی باید مدت زمان بیشتری را منتظر بمانیم.

بازی مورد انتظار Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 25 اکتبر (8 آبان) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. طبق گفته‌ی سازندگان، این بازی شامل یک کمپین در خور سری خود خواهد بود که حال و هوای بازی Call of Duty 4: Modern Warfare را دارد و برای به پایان رساندن آن حدود 5 تا 9 ساعت زمان لازم است. همچنین طبق گزارش‌ها، بخش محبوب بتل رویال که در بازی Call of Duty: Black Ops IIII برای نخستین بار به سری وارد شد، در این نسخه حضور ندارد. همچنین به منظور واقع گرایی بیشتر بازی، این عنوان شامل حالت زامبی نیز نمی‌شود.

