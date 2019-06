شرکت اکتیویژن (Activision) به طور رسمی نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی Spyro Reignited Trilogy را تایید کرد. Spyro Reignited Trilogy شامل سه نسخه‌ی اول سری Spyro یعنی Spyro The Dragon، Spyro 2: Ripto’s Rage و Spyro: Year of the Dragon خواهد بود. وظیفه‌ی پورت نسخه‌ی رایانه‌های شخصی برعهده‌ی استودیوی آیرون گلکسی (Iron Galaxy) است. Spyro Reignited […]

شرکت اکتیویژن (Activision) به طور رسمی نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی Spyro Reignited Trilogy را تایید کرد.

Spyro Reignited Trilogy شامل سه نسخه‌ی اول سری Spyro یعنی Spyro The Dragon، Spyro 2: Ripto’s Rage و Spyro: Year of the Dragon خواهد بود. وظیفه‌ی پورت نسخه‌ی رایانه‌های شخصی برعهده‌ی استودیوی آیرون گلکسی (Iron Galaxy) است.

Spyro Reignited Trilogy که در حقیقت بازسازی سه نسخه‌ی اول این سری است، پیش‌تر برای کنسول‌های خانگی منتشر شده بود. این عنوان قرار است در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸ (۳ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شود. همچنین سیستم مورد نیاز بازی نیز منتشر شده است که در زیر می‌توانید مشاهده کنید.

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل: ویندوز هفت، هشت‌ویک و یا ده (۶۴ بیت)

پردازنده: Intel Core i3-2100 و یا AMD FX-6300

حافظه‌ی RAM: چهار گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB و یا AMD Radeon HD 7850 2GB

فضای خالی مورد نیاز: ۴۰ گیگابایت

سیستم پیشنهادی

سیستم عامل: ویندوز هفت، هشت‌ویک و یا ده (۶۴ بیت)

پردازنده: Intel Core i5-2500K و یا AMD FX-8350

حافظه‌ی RAM: هشت گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 960 و یا AMD Radeon RX 480

فضای خالی مورد نیاز: ۴۰ گیگابایت

