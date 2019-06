به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، بعد از شایعات و گزارشات فراوان، شرکت Activision Blizzard بالاخره از نسخه‌ی PC و Nintendo Switch بازی محبوب Spyro Reignited Trilogy رونمایی کرد. این مجموعه‌ی بازسازی شده‌ی نوستالژیک، پیش از این در نوامبر سال گذشته برای کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One عرضه شده بود.

اکنون بعد از رده بندی سنی این بازی در کشور تایوان، بالاخره Spyro Reignited Trilogy برای PC و Nintendo Switch تائید شد.

شما در زیر می‌توانید تریلر جدید این بازی را به مناسبت این معرفی مشاهده کنید:

مجموعه‌ی Spyro Reignited Trilogy شامل نسخه‌ی بازسازی شده‌ی سه بازی Spyro the Dragon ،Spyro 2: Ripto’s Rage! و Spyro: Year of the Dragon می‌شود که هر سه پیش از این توسط استودیوی Insomniac Games ساخته شده بودند، همان استودیویی که توسعه دهنده‌ی سری بازی‌های Rachet and Clank است و سال گذشته عنوان تحسین شده‌ی Marvel’s Spider-Man را عرضه کرده بود.

Spyro Reignited Trilogy در تاریخ 3 سپتامبر (12 شهریور) برای پلتفرم‌های PC و Nintendo Switch منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame