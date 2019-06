جذاب ولی کماکان ناکام | تحلیل و بررسی کنفرانس مایکروسافت در E3 2019

این روز ها، همه گیمر ها منتظر مشاهده عنوان جدید سری بازی مورد علاقه خود هستند. فرقی نمی کند چقدر طول بکشد یا تا چه مدت به عقربه ساعت خیره شوند، تنها معجزه گیم است که میتواند هدیه ارزشمند سازنده به گیمر ها باشد. به عنوان یک ناظر، همه ما شاهد سال های خسته کننده […]

این روز ها، همه گیمر ها منتظر مشاهده عنوان جدید سری بازی مورد علاقه خود هستند. فرقی نمی کند چقدر طول بکشد یا تا چه مدت به عقربه ساعت خیره شوند، تنها معجزه گیم است که میتواند هدیه ارزشمند سازنده به گیمر ها باشد. به عنوان یک ناظر، همه ما شاهد سال های خسته کننده ایی بوده ایم که یا عنوان های جذابی معرفی نشد و یا بدتر، آنچه از صمیم قلب در یک بازی دوست داشتیم توسط توسعه دهندگان آن بازی، تغییر یافته و مطابق میل ما ظاهر نشدند. زمان کوتاهی در سال می تواند دید مارا به دنیای گیم و یا یک سبک خاص تغییر بدهد. به عنوان مثال دیده شده اند افرادی که سبک تیراندازی تخیلی (Sci-Fi Shooter) در سلیقه آنها کاملا مسخره به نظر می آمده ولی با تجربه ساعاتی از گیم پلی سری محبوب بازی Halo، یک دنیای وسیع و در عین حال هیجان انگیز را با پوست و استخوان لمس کرده باشند. کنفرانس های E3 بخش بسیار قابل توجهی از پروسه به وجد آوردن گیمر را پدید آورده اند. به گونه ایی که شرکت ها با هم رقابت می کنند تا در دید همگانی برتر جلوه داده شوند و مشتریان و طرفداران بیشتری را برای تجارت شرکت بازی سازی خود کسب کنند. مایکروسافت، پلی استیشن، بتسدا و چندین کمپانی دیگر، قدرتمند در این کنفرانس ها ظاهر شدند ولی واضح است که فراز و فرود هایی گریبان گیر این کمپانی های بزرگ می شوند و چنان پیش می رود که طرفداران توقعات خود را پایین نمی آورند که هیچ، بلکه سطح توقع آنها چنین ایجاب می کند که بالاتر از تراز استاندارد قبلی خود نمایان شوند. در این بین ما امروز توجه شمارا به تحلیل و بررسی کوتاهی از کنفرانس E3 2019 مایکروسافت که بسیاری از شما دوستان عزیز با ذوق و شوق، استریم آن را با نهایت دقت تماشا نمودید، جلب مینماییم.

کنفرانس E3 2019، در ۹ ژوئن در ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران آغاز و تقریبا تا ۲:۱۰ نیمه شب طول کشید. (همانطور که قول داده بودند زیر دو ساعت یعنی تقریبا ۱۰۰ دقیقه جذاب و دیدنی!). و طبق معمولی ریاست محترم و دوست داشتنی کمپانی Xbox، آقای Phil Spencer ملقب به P3 همراه با سایر مسئولان و مدیران بخش های مختلف شرکت، اجرای چنین شب حساسی را عهده دار بودند. طبق روند کلاسیک کنفرانس های E3 اکس باکس، با پخش یک پیش نمایش از یک بازی، مراسم آغاز شد و پس از اتمام نمایش، Phil Spencer بر روی استیج آمد. برخورد گرم و صمیمی Phil با مخاطبان و همچنین رابطه دو سویه او با طرفداران را نمی توان انکار کرد. وی فردی خوش مشرب و شوخ است که همه او را با صورت همیشه خندانش، میشناسند. در ادامه مراسم، اسپنسر بیان کرد که قرار است ۶۰ بازی و عنوان معرفی شوند که چندتای آنها انحصاری (۱۲تا) و دیگر عناوین بر روی سایر پلتفرم ها اعم از پلی استیشن و نینتندو نیز قابل عرضه ی باشند. همچنین چند پروژه بزرگ مانند تکنولوژی Xcloud و کنسول منحصر به فرد Xbox Scarlett نیز معرفی شدند که در ادامه به صورت کامل به آنها پرداخته ایم.

معرفی ۶۰ بازی و عنوان جذاب با نام های زیر در E3 قابل مشاهده بودند که برخی از آنها بازی های جدید، برخی بازی هایی که به سرویس و اشتراک گیم پس اضافه شدند و آنهایی که برای رایانه های شخصی عرضه خواهند شد که ما اسامی ۳۰ عنوان جذاب را برای شما گرد هم آوردیم.

۱٫ Halo Infinite

۲٫ Gears 5

۳٫ Psychonautics 2

۴٫ Starwars Jedi: Fallen Order

۵٫ The Outter Worlds

۶٫ Borderlands 3

۷٫ Elden Ring

۸٫ Dying Light 2

۹٫ Ori And The Will Of The Wisps

۱۰٫ Blair Witch

۱۱٫ Wasteland 3

۱۲٫ Bleeding Edge

۱۳٫ Lego Star Wars: The Skywalker Saga

۱۴٫ CrossfireX

۱۵٫ Microsoft Flight Simulator

۱۶٫ Age Of Empire II: Definitive Edition

۱۷٫ Battletoads

۱۸٫ Dragon Ball Z: Kakarot

۱۹٫ Gears Pop!

۲۰٫ Minecraft Dungeons

۲۱٫ Phantasy Star Online 2

۲۲٫ Rpg Time: The Legend Of Wright

۲۳٫ Sea Of Thieves

۲۴٫ Spiritfarer

۲۵٫ Tales Of Arise

۲۶٫ Twelve Minutes

۲۷٫ Way To The Woods

۲۸٫ Forza Horizon 4: Lego Speed Champions

۲۹٫ Borderlands 2: Commander Lilith & The Fight For Sanctuary

۳۰٫ State Of Decay 2: Heartland

در روند ادامه مراسم، ما خبر خوبی از پیوستن Ninja Theory را به Xbox Studios می شنویم که بسیار امیدبخش است. Ninja Theory سازنده و توسعه دهنده بازی محشر Hellblade: Senua’s Sacrifice این بار به طور اختصاصی و انحصاری برای کمپانی Xbox بازی میسازد. اولین بازی جذابی که قرار است از این استودیو تجربه کنیم، بازی Bleeding Edge می باشد. این بازی، یک محصول pvp 4v4 melee آنلاین خواهد بود که از شخصیت ها و کاراکتر های خاصی استفاده می کند تا تنوع بازی را تداوم بخشد. قطعا خبر هر کدام از بازی های ذکر شده می توانست برای هر بیننده ایی جذاب و غیر قابل توصیف باشد از بازی Elden Ring که بار دیگر طرفداران این سبک را به وجد آورد و از نا امیدی رهانید تا بازی Borderlands 3 که برای برخی زیاد خوشایند به تصویر کشیده نشد. ولی اینبار سالن غرق در سکوت، شاهکاری CD PROJECT RED لهستانی را تماشا می کنند. از دردسر هایی که شخصیت اول بازی برای دیگران درست می کند و در گذر زمان مکانیک بازی در کنار جزئیات و گرافیکش سیار مطلوب و فراتر از انتظار است. یکی از ترند ترین لحظات E3 2019 MICROSOFT، لحظه ایی از صحنه سینماتیک بازی Cyberpunk 2077 بود که کیانو ریوز(جان ویک) درون بازی حضور داشت. قطعا موج هیجان درون سالن چنین ایجاب می کند که مشتاقان این بازی، آستانه صبرشان لبریز شده و منتظر تجربه این شاهکار هستند.

گرز ۵، به پرده نمایش رفت و سکوت تماشاگران را برای مدت طولانی شکست. بازگشت گرزها، سینماتیک های جذابی از بازی نشان داد. Rod Fergusson رییس و سرپرست The Coalition (توسعه گران و سازندگان گرز آف وار) از اضافه شدن بخش های جدید به بازی خبر داد که میتوان به مد Escape اشاره نمود. وی افزود با عرضه شدن این بازی در اکتبر (شهریور)، دارندگان اشتراک گیم پس نیز میتوانند از این محصول در روز عرضه استفاده نمایند و دارندگان نسخه آلتیمیت بازی و گیم پس آلتیمت نیز جزو کسانی هستند که بازی را سه روز زودتر تجربه می کنند. گیم پس آلتیمت معرفی شد و مژده صرفه جویی سر داد. شما دیگر نیاز ندارید برای خرید دو اشتراک گلد و گیم پس یک ماهه دو هزینه مجزا پرداخت کنید. گیم پس آلتیمت تمام نیاز های گیمینگ شمارا رفع خواهد کرد. بیش از ۱۰۰ بازی در گیم پس حضور دارند که در کنار گلد شما میتوانید مولتی پلیر و سینگل پلیر را همزمان تجربه کنید. قیمت این اشتراک، ماهیانه ۱۴ دلار آمریکا برآورد شده است.

بازگشت مسترچیف را میتوان، بزرگترین و جنجالی ترین رخداد در تمام بازی های فوق دانست از آنجایی که بسط گسترده این سری تنها در بازی خلاصه نشده و در کامیک بوک ها کامل شده اند. مسترچیف اینبار با آرموری همانند آرمور قبلی خود در Halo CE به میدان نبرد باز می گردد و از قرار معلوم، او این بار با UNSC قرار است خاطرات جدیدی را برای ما تداعی بکند. هیلو Infinite ادامه هیلو ۵ خواهد بود و قرار است داستان را به طور جذاب تری به نمایش بگذارد. هر چند هیلو به عنوان بزرگترین پروژه انحصاری ماکروسافت هیچ گیم پلی ای از بازی نشان نداد. بنا بر گفته ماکروسافت قرار است که Halo Infinite برای نسل آینده و بر روی Xbox Scarlett اجرا شود.

آینده گیمینگ با Project Scorpio تعیین می شود! این بار ماکروسافت قدرتمند تر از همیشه قدم به عرصه ساخت کنسول گذاشته و قرار است کنسولی را در دسامبر-ژانویه سال ۲۰۲۰ ارائه دهد که جلوه گر بی نقص بودن کنسول است. این بار با رزولوشن ۸K و پردازنده قدرتمند تر، رقابت خود را با رایانه های شخصی در تنگنای مسابقه قرار می دهد. ۱۲۰ FPS (فریم بر ثانیه) یک ویژگی برتر دیگر این کنسول است که نمایان گر برتری این کنسول در نسل نهم خواهد بود.

دسته (کنترلر) یکی از ارکان مهم دیگر گیمینگ است که مهارت شخص را شکوفا و در عین حال راحتی و لذت را برای بازیکن به ارمغان می آورد. دسته Xbox Elite Controller 2، انقلابی دیگر در عرصه تغییرات در دسته کنسول شماست. این بار شما میتوانید قطعات بیشتری را تغییر دهید. از شاک دسته تا دی پد و استیک های زیرین که کمک شایانی به گیمر، مخصوصا در عرصه مولتی پلیر می نماید. این دسته پیشرفته ترین کنترلر جهان نام گرفته است. کارایی و ظرافت کار دو عامل مهم در ساختار این دسته هستند. از ابتدای ساخت این دسته، نحوه قرارگیری آن در دستان شما برنامه ریزی شده است و باعث می شود در هنگام اوقات فشار (پیک بازی، وقتی به دسته بسیار فشار وارد می شود) فشار کمتری به دست بازیکن بازگردانده شود و لطافت و سایز مناسب آن لذت واقعی گیمینگ را به شما بچشاند!

قرارگیری سرویس گیم پس برای PC و همچنین بازی فوق العاده Masterchief Collection میتواند زندگی دوباره به PC گیمر ها ببخشد و لذت یک بازی عمیق و فوق العاده در کنار سرویس گیم پس (فعلا به صورت بتا) که مملو از بازی های سرگرم کننده نیز هست را برای شما دوستانی که PC را بر کنسول ترجیح میدهید، خاطره ساز نماید.

