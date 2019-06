کنفرانس شرکت بتسدا در مراسم E3 2019 اگر از جهات بسیاری خسته‌کننده بود، اما نمایش نسخه‌ی جدید از سری بازی‌های Doom هیجان لازم را هر چند برای مدتی کوتاه به کنفرانس تزریق کرد. در این نمایش علاوه بر نشان دادن گیم‌پلی، تاریخ انتشار بازی نیز مشخص شد. طرفداران این سری می‌توانند جدیدترین اثر استودیوی «آیدی سافتور» (id Software) را در تاریخ ۱ آذر تجربه کنند.

بازی Doom Eternal در تاریخ ۱ آذر برای کنسول‌های، پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ و همچنین رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود.

برای نمایش این بازی، تهیه‌کننده و کارگردان آن روی سن آمدند و تریلری از بخش داستانی Doom Eternal نشان دادند، همچنین حالتی جدید از بخش چندنفره را به نام Battlemode معرفی کردند. در حالت Battlemode بازی‌کننده‌ها در دو تیم با هم به رقابت می‌پردازند.‌ در این حالت یک بازیکن در نقش سرباز مقابل دو بازی‌کننده‌ی دیگر که در نقش شیاطین هستند، قرار می‌گیرند.

جالب است که بدانید در نسخه‌ی کالکتور این بازی که در کنفرانس بتسدا رونمایی شد، کلاه معروف شخصیت اصلی بازی Doom نیز وجود دارد. اطلاعات بیشتر از بخش چند‌نفره و بخش داستانی این اثر در مراسم Quakecon منتشر می‌شود.

مراسم Quakecon 2019 که اتفاقا به نام «سال دوم» (Year of Doom) نام‌گذاری شده است، از سوم تا ششم مرداد ماه برگزار می‌شود، انتظار می‌رود کامل‌ترین اطلاعات از بازی Doom Eternal در این مراسم با طرفداران به اشتراک گذاشته شود.

سری‌ بازی‌های Doom همواره مورد توجه قشر بزرگی از بازی‌کنندگان بوده است و از این سری به عنوان پدر سبک تیر‌اندازی اول شخص یاد می‌شود. آخرین بازی از این سری در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و توانست به موفقیت بزرگی برسد. این بازی در واقع حکم یک ریبوت (بازنگری) را برای سری Doom داشت. بازی Doom Eteranl نیز ادامه‌ای برای نسخه‌ی ۲۰۱۶ به شمار می‌رود.

بازی Doom Eternal در تاریخ ۱ آذر برای کنسول‌های، پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ و همچنین رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود.

می‌توانید در ادامه تریلر داستانی و تریلر بخش چند نفره‌ی این بازی را ببینید.

تریلر داستانی بازی Doom Eternal:

دانلود mp4

تریلر بخش Battlemode بازی Doom Eternal:

دانلود mp4

The post تاریخ انتشار بازی Doom Eternal مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala