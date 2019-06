مایکروسافت در کنفرانس خود در مراسم E3 2019 اعلام کرد که بازی Age of Empires II: Definitive Edition پاییز امسال از طریق استیم و فروشگاه مایکروسافت برای کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

بازی Age of Empires II: Definitive Edition قیمتی ۲۰ دلاری خواهد داشت.

این بازی که توسط استودیوهای Forgotten Empires، Tantalus و Wicked Witch ساخته شده، شامل محتوای کاملا جدید بوده و گیم‌پلی آن بهبود یافته است. این نسخه شامل تمام محتوای بازی قبلی به اضافه تمدن‌ها، ماموریت‌ها، و اچیومنت‌های جدید است. گرافیک بازی هم بهبود یافته و از رزولوشن ۴K پشتیبانی می‌کند. برخی خصوصیات اضافه شده عبارتند از:

کمپین «آخرین خان‌ها»: محتوای جدید «آخرین خان‌ها» که مشتمل است بر سه کمپین و چهار تمدن جدید.

محتوای جدید «آخرین خان‌ها» که مشتمل است بر سه کمپین و چهار تمدن جدید. تمدن‌های جدید: چهار تمدن جدیدی که به صورت انحصاری به این نسخه از بازی اضافه شده است: بلغارها، کومان‌ها، لیتوانیایی‌ها، و تاتارها. با این حساب تعداد کل تمدن‌های بازی به سی و پنج عدد رسیده است.

چهار تمدن جدیدی که به صورت انحصاری به این نسخه از بازی اضافه شده است: بلغارها، کومان‌ها، لیتوانیایی‌ها، و تاتارها. با این حساب تعداد کل تمدن‌های بازی به سی و پنج عدد رسیده است. حالت «تماشاچی»: با استفاده از این حالت، بازی‌کننده‌ها می‌توانند بازی‌ها را تماشا کرده، بین چشم‌انداز هر کدام از بازی‌کننده‌ها جابجا شوند، و به اطلاعات وضعیت هر کدام از آنها دسترسی پیدا کنند.

بازی Age of Empires II: Definitive Edition برای خریداران جدید ۲۰ دلار و برای دارندگان نسخه قبلی یعنی HD Edition قیمتی ۱۵ دلاری خواهد داشت. علاوه بر آن، مشترکان گیم‌پس از تخفیف ۵ دلاری برای خرید بازی برخوردار خواهند شد.

مجموعه Age of Empires در اواخر دهه نود و اوایل دهه ۲۰۰۰ یکی از محبوب‌ترین بازی‌های سبک استراتژی همزمان بود. آخرین نسخه اصلی مجموعه در سال ۲۰۰۵ و تحت عنوان Age of Empires III عرضه شد. علاوه بر سه نسخه اصلی، نسخ فرعی متعددی هم به مجموعه اضافه شده است. طرفداران سال‌هاست که در انتظار نسخه چهارم بازی هستند، و مایکروسافت هم در ماه آگوست ۲۰۱۷ از شروع ساخت این نسخه پرده برداشت، گرچه از آن زمان تا به امروز خبر جدیدی در این مورد اعلام نکرده است.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید بازی Age of Empires II: Definitive Edition را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post عصر امپراطوری ۲ بازسازی شده و با کیفیت بالاتر، پاییز امسال عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala