GhostWire: Tokyo بازی جدید سازندگان The Evil Within است

استودیوی بازی‌سازی «تانگو گیم‌ورکس» (Tango Gameworks) را به خاطر ساخت مجموعه بازی‌های The Evil Within می‌شناسیم. این استودیو در کنفرانس E3 2019 شرکت بتسدا از بازی بعدی خود به اسم GhostWire: Tokyo رونمایی کرد. طبق گفته‌ی سازندگان این بازی، برخلاف ساخته‌های قبلی استودیوی‌شان با یک بازی ترسناک طرف نیستیم و این بازی در سبک اکشن ماجراجویی ساخته می‌شود.

رونمایی از بازی GhostWire: Tokyo یکی از بهترین اتفاقات کنفرانس بتسدا در E3 2019 بود. «شینجی میکامی»، موسس و مدیر استودیوی بازی‌سازی تانگو گیم‌ورکس، روی سن آمد تا از بازی جدید استودیوی خود رونمایی کند. با این حال، او در ساخت بازی GhostWire: Tokyo وظیفه‌ی کارگردانی را برعهده ندارد و کارگردانی بازی به «ایکومی ناکامورا» سپرده شده است؛ کسی که پیش از این به عنوان کارگردان هنری بازی‌های The Evil Within در استودیوی تانگو گیم‌ورکس مشغول به کار بوده است.

طبق گفته‌ی ایکومی ناکامورا، بازی جدید او در سبک «ترس و بقا» یا همان Survival Horror ساخته نمی‌شود؛ سبکی که بازی‌های مجموعه‌ی رزیدنت اویل و هم‌چنین بازی‌های The Evil Within در آن ساخته شده‌اند. بازی GhostWire: Tokyo طبق گفته‌ی کارگردان آن، در سبک ماجراجویی اکشن ساخته می‌شود.

البته هنوز هم عناصر ماورایی و ترسناک در بازی وجود خواهند داشت. همانطور که از اسم بازی پیداست، بازی ترسناک است و در توکیو اتفاق می‌افتد. مجموعه‌ای از اتفاقات ماورایی در شهر روی داده است و شخصیت اصلی بازی GhostWire: Tokyo هم به دنبال کشف دلیل این اتفاقات، به مبارزه با دشمنان مختلفی بلند می‌شود.

هیچ اطلاعات دیگری از بازی در دست نداریم و حتی نمی‌دانیم که بازی قرار است روی چه پلتفرم‌هایی عرضه شود.

به پایان نسل فعلی کنسول‌های بازی نزدیک شده‌ایم و سال آینده هم قرار است شاهد عرضه‌ی نسل بعدی کنسول‌ها باشیم. با توجه به اینکه اینکه امسال نه گیم‌پلی بازی GhostWire: Tokyo را دیده‌ایم و نه پلتفرم‌های آن مشخص شده‌اند، احتمالا این اتفاق به این موضوع اشاره داد که بازی برای کنسول‌های نسل بعدی ساخته می‌شود.

فعلا می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی را ببینید.

