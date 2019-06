در برنامه‌ی دیشب نینتندو که به مناسبت E3 2019 برگزار شده بود، این شرکت با رونمایی از قسمت بعدی مجموعه بازی‌های زلدا، طرفداران این مجموعه بازی‌ها را حسابی غافلگیر کرد. نکته‌ی جالب درباره‌ی زلدا بعدی این است که نینتندو به جای ساخت یک بازی جدید، سراغ ساخت دنباله‌ای برای بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild رفته است.

هنوز نمی‌دانیم دقیقا اسم این بازی چه خواهد بود یا اینکه با چه روند و قصه‌ای طرف می‌شویم.

برنامه‌ی Nintendo Direct رونمایی‌های مختلف و زیادی را در خود جای داده بود، ولی در پایان برنامه، شاهد نمایش تریلری از یک زلدا جدید بودیم. با این حال، خبری از سبک و سیاق گرافیکی جدیدی نبود و دو شخصیت اصلی این مجموعه با ظاهر بازی قبلی یعنی Breath of the Wild به تصویر کشیده بودند. در حالی که تصور می‌کردیم با محتوای دانلودی جدیدی برای بازی طرف شویم، در پایان تریلر متوجه شدیم که این بازی، دنباله‌ای برای Breath of the Wild است.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در سال ۲۰۱۷ برای دو کنسول نینتندو سوییچ و Wii U عرضه شد و توانست چه از سوی منتقدان و چه از سوی بازی‌کننده‌ها، بازخوردی شگفت‌انگیز بگیرد؛ طوری که نه تنها بازی از سوی بیشتر منتقدان و نشریات به عنوان بازی سال انتخاب شد، بلکه میانگین نمرات بازی در متاکریتیک آن‌قدر بالاست که توانسته است به عنوان دومین بازی برتر تاریخ، پس از یکی دیگر از قسمت‌های این مجموعه مکان خود را ثبت کند.

نینتندو به ندرت سراغ ساخت دنباله‌های مستقیم برای مجموعه بازی زلدا می‌رود و هر قسمت، قصه، روند بازی و سبک هنری خود را دارد؛ طوری که ساخت یک دنباله‌ی مستقیم برای Breath of the Wild بدون شک در نتیجه‌ی بازخورد شگفت‌انگیزی است که این بازی دریافت کرده.

می‌توانید در ادامه تیزر کوتاهی که نینتندو از این بازی به نمایش گذاشت را ببینید.

منبع: نینتندو

