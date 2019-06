پس از معرفی جدیدترین نسخه از سری Call of Duty، استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) اطلاعات محدودی درباره‌ی برنامه‌های خود برای بخش تک‌نفره و داستانی بازی را با هواداران به اشتراک گذاشت. با این حال، تقریبا هیچ اطلاعاتی از بخش چندنفره‌ی بازی منتشر نشده است. بخش چندنفره‌ی نسخه‌های مختلف سری Call of Duty همیشه یکی […]

پس از معرفی جدیدترین نسخه از سری Call of Duty، استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) اطلاعات محدودی درباره‌ی برنامه‌های خود برای بخش تک‌نفره و داستانی بازی را با هواداران به اشتراک گذاشت. با این حال، تقریبا هیچ اطلاعاتی از بخش چندنفره‌ی بازی منتشر نشده است. بخش چندنفره‌ی نسخه‌های مختلف سری Call of Duty همیشه یکی از پرطرفدارترین بخش‌های بازی بوده‌اند. با این حال، حتی با پایان مراسم E3 امسال نیز شاهد رونمایی از بخش چندنفره‌ی بازی Call of Duty: Modern Warfare نبودیم. خبر خوب این است که حالا به لطف انتشار دو تصویر جدید، می‌توانیم نیم نگاهی به این بخش داشته باشیم.

اولین تصویر منتشر شده سربازی را نشان می‌دهد که با در دست داشتن یک اسلحه‌ی تک‌تیرانداز، در میان علف‌ها استتار کرده و مخفی شده است. با این حال، دومین تصویر تقریبا در تضاد کامل با عکس اول قرار دارد. در این تصویر شاهد سربازی هستیم که در کنار پوشیدن زره Juggernaut یک اسلحه‌ی بزرگ را در دست گرفته است. اگرچه مشاهده‌ی این دو تصویر برای هواداران خالی از لطف نیست ولی به نظر می‌رسد همچنان باید برای دیدن گیم‌پلی بازی منتظر بمانیم.

به هر حال، با نزدیک شدن به زمان انتشار بازی، به طور حتم شاهد انتشار اطلاعات بیشتری از این بازی مورد انتظار خواهیم بود. بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما می‌توانید دو تصویر منتشر شده از این بازی را در ادامه مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa