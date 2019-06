شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس در حرکتی بسیار پسندیده، آلبوم‌های موسیقی تمام قسمت‌های مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی را در سرویس‌های استریم موسیقی قرار داده است؛ طوری که می‌توان موسیقی تمام بازی‌های فاینال فانتزی، از قسمت اول گرفته تا پانزدهم و حتی تعداد زیادی از قسمت‌های فرعی را همین حالا در اسپاتیفای و اپل میوزیک گوش کرد.

اگر بگوییم مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی، بهترین موسیقی‌ها را در تاریخ بازی‌های ویدیویی دارند، چندان اغراق نکرده‌ایم. موسیقی این بازی‌ها، حتی قسمت‌های قدیمی‌شان که با چند افکت و روی خود کنسول نواخته می‌شدند، به‌قدری خوب هستند که سال‌هاست توسط کنسرت‌های بزرگ و مختلفی در دنیا اجرا می‌شوند.

نکته‌ی جالب این جاست که اسکوئر انیکس فقط به آلبوم‌های اصلی بازی‌ها بسنده نکرده است و اجراهای زنده و بسته‌های مختلف موسیقی‌های فاینال فانتزی را هم در اسپاتیفای و اپل میوزیک قرار داده است.

آهنگسازهای بزرگی روی مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی کار کرده‌اند، ولی معروف‌ترین آهنگساز این مجموعه بدون شک «نوبو اوئماتسو» است؛ کسی که برای تعداد زیادی از قسمت‌های فاینال فانتزی آهنگسازی کرده و به عنوان آهنگساز اصلی این مجموعه شناخته می‌شود. به لطف اسپاتیفای و دیگر سرویس‌های استریم موسیقی، می‌توان از این پس به ساخته‌های اوئماتسو و دیگر آهنگسازان بزرگ فاینال فانتزی مثل «ماساشی هامائوزو» یا «یوکو شیمومورا» گوش سپرد.

اسکوئر انیکس برای اعلام این خبر، ویدیویی تهیه کرده است که می‌توانید آن را در ادامه ببینید. این ویدیو در کنفرانس E3 2019 شرکت اسکوئر انیکس نمایش داده شد.

