فروش The Witcher 3: Wild Hunt به 20 میلیون نسخه رسید

بازی The Witcher 3: Wild Hunt که بالاخره راه خود را به کنسول Nintendo Switch باز کرده است، یکی از بازی‌های موفق نسل هشتم می‌باشد. این بازی در سالی که عرضه شد، موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین بازی سال شد. اکنون آماری از فروش این بازی منتشر شده که خبر از موفقیت تجاری آن می‌دهد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از PC Gamer، تا به حال هر حدود 40 میلیون نسخه از 3 نسخه‌ی این بازی به فروش رفته است. اولین نسخه از این سری در سال 2007 منتشر شده بود.

اما باید The Witcher 3: Wild Hunt را موفق‌ترین بازی این سری بدانیم که در حقیقت همین عنوان بود که نام آن را بر سر زبان‌ها انداخت. نسخه‌ی سوم این مجموعه تا به حال حدود 20 میلیون نسخه فروش داشته است، این رقم نه تنها آن را جزو 10 بازی پرفروش این نسل نمی‌کند، بلکه حتی این بازی در لیست 20 بازی پرفروش نسل هشتم نیز قرار ندارد. در این نسل شاهد بازی‌هایی همچون Minecraft و GTA V بودیم که بیش از 100 میلیون نسخه فروش داشته‌اند و ستاره‌های نوظهوری چون PUBG را داشتیم که تا مدت‌ها صدر نشین جدول‌های پرفروش بود. حتی بازی‌های نقش آفرینی‌ای هم بودند که از The Witcher 3 پرفروش‌تر بوده‌اند، مانند Skyrim ،Diablo 3 و بازی متعدد سری Pokemon؛ اما با اینحال باز هم رقم فروش سری The Witcher بسیار خوب و رضایت بخش است.

منبع متن: pardisgame