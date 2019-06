به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، وب سایت IGN به تازگی ویدئویی 11 دقیقه‌ای از گیم پلی بازی مورد انتظار The Outer Worlds، عنوان نقش آفرینی داستان مجور جدید استودیوی Obsidian منتشر کرده است. در این بازی انتخاب‌ها نقش مهم و اساسی‌ای در داستان بازی دارند.

شما در زیر می‌توانید این تریلر گیم پلی را مشاهده کنید:

بازی The Outer Worlds در تاریخ 25 اکتبر (3 آبان) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. نسخه‌ی PC این بازی به صورت انحصاری زمانی بر روی فروشگاه دیجیتالی Epic Games Store منتشر خواهد شد و احتمالا در تاریخی از سال 2020 بر روی فروشگاه Steam در دسترس قرار بگیرد. البته این انحصاری شدن تصمیمی از سمت ناشر این بازی، یعنی شرکت Private Division بوده است، این شرکت جزو زیر مجموعه‌ی Take Two می‌باشد. طبق گفته‌ی توسعه دهندگان، بنا به نحوه‌ی پیشروی شما در بازی و انتخاب‌هایتان، این عنوان حدود 15 الی 40 ساعت گیم پلی خواهد داشت. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame