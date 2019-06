شب گذشته بود که متوجه شدیم دنباله Breath of the Wild واقعیت دارد و با حالا و هوایی تاریک‌تر، فعالانه مراحل توسعه را می‌گذراند.

به گزارش پردیس گیم، به‌تازگی در مصاحبه با وبسایت IGN مشخص شده است که طرفداران در این نسخه شاهد تغییراتی ساختاری خواهند بود. تهیه‌کننده این بازی آقای ایجی آنوما در این مصاحبه اعلام کرده است که آخرین ساخته Rockstar Games به شدت مورد توجه اعضای تیم سازنده Breath of the Wild قرار گرفته است.

عنوان Breath of the Wild برای شرکت Nintendo یک جهش قابل توجه بود و سری Zelda را از یک ماجراجویی قسمت قسمت شده به یک تجربه کاملا جهان آزاد تبدیل کرد. اکثریت طرفداران سری Zelda این تغییر را بعنوان یک موفقیت بی‌نظیر پذیرفتند تا در نسخه‌های بعدی، اصلاح و ارتقا قابلیت‌های این فرمول کفایت کند.

اما پیش از آن، تاثیر گرفتن از تنها یک بازی است که می‌تواند به تیم سازنده Breath of the Wild برای خلق یک تجربه جهان آزاد حماسیِ حتی خارق العاده‌تر کمک کند.

آنوما در پاسخ به این سوال که چه بازی‌هایی الهام‌بخش اعضای جوان‌تر تیم سازنده هستند، گفت: "گاهی اوقات می‌شونم که افراد بسیاری Red Dead Redemption 2 را تجربه می‌کنند."

تهیه کننده Breath of the Wild در ادامه در مورد دیگر منابع الهام تیم تحت نظرش گفت: "وقتی در حال کار بر روی Breath of the Wild بودم، کارگردان بازی (هیدرمارو فوجیبیاشی) عنوان Skyrim را تجربه می‌کرد."

Red Dead Redemption 2 ،Zelda: Breath of the Wild و The Elder Scrolls V: Skyrim هر کدام عناوین جهان آزاد عظیمی به حساب می‌آیند. این عناوین علاوه بر اینکه توانستند عموم بازیکنان را تحت تاثیر قرار دهند همچنین از نظر تجاری نیز به موفیقت‌های بزرگی دست پیدا کردند.

جزئیاتی از تاریخ عرضه دنباله Breath of the Wild هنوز اعلام نشده است. بر اساس آنچه که در نمایش معرفی این بازی دیدیم، این دنباله حال و هوایی بسیار تاریک‌تر از قبل خواهد داشت.

