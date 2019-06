استودیو Respawn Entertainment امروز فاش کرد که عنوان Star Wars Jedi: Fallen Order هم اکنون از ابتدا تا انتها قابل بازی است و همچنین جزئیاتی هم از مدت زمانی گیم پلی این بازی به اشتراک گذاشت.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از OnlySP، کارگردان این عنوان مورد انتظار آقای استیگ آسموسن در جریان گفت‌و‌گویی در E3 Coliseum گفت که "تجربه بازی از ابتدا تا انتها هم اکنون امکانپذیر است". تیم سازنده در نظر دارد که در ماه آینده مرحله تضمین کیفیت بازی را شروع کند.

آسموسن در ادامه کمی هم در رابطه با ایده‌های اولیه بازی صحبت کرد. به گفته او، نام قهرمان داستان یعنی "کال" در ابتدا قرار بود "بوون" باشد. بازه زمانی‌ای که تیم سازنده در ابتدا برای روایت داستان Fallen Order در نظر داشت، توسط Lucasfilm رد شد (آسموسن جزئیات بیشتری را در این رابطه فاش نکرد) و در نهایت تصمیم بر آن شد که داستان بازی وقایع مابین دو فیلم Revenge of the Sith و A New Hope را روایت کند.

تیم سازنده از این بازه زمانی نهایت استفاده را در خلق گیم‌پلی و داستان Fallen Order برد، از آنجا که در این زمان تمامی جدای‌های زنده مخفی شده‌اند، بنابراین تمرکز بازی نیز بر زنده ماندن است و نه قهرمان بازی.

آسموسن در ادامه در مورد استفاده از طراحی مترویدوانیا، که به بازیکنان اجازه می‌دهد با قابلیت‌های مختلف به سیاره‌ها بازگردند، هم صحبت کرد. پیش از این هم از الهام‌برداری از عناوین سری Souls در طراحی مراحل و سیستم مبارزه گفته شده بود. آسموسن احساس می‌کند که مبارزات بازی مشابه سه‌گانه ابتدایی فیلم‌های Star Wars است و آنرا "مبتنی بر" مبارزات فیلم و "نه دقیقا شبیه آن" توصیف کرده است.

بازی همچنین ممکن است چندین حالت سختی متفاوت داشته باشد البته تیم سازنده هنوز در مورد چگونگی پیاده‌سازی این قابلیت تصمیم‌گیری نکرده است.

اما در مورد مدت زمان گیم‌پلی، آسموسن گفت که بخش داستانی "بزرگ است". این کارگردان در ادامه افزود که بازی "بی‌شک یک تجربه پنج ساعته نبوده" و اطمینان داد که تجربه‌ای "پربار و جذاب" خواهد بود. ایشان از اشاره به مدت زمان دقیق گیم‌پلی Fallen Order خودداری کرد و در پایان گفت گیم‌پلی بازی با توجه به بهینه‌سازی‌های آینده ممکن است از وضعیت فعلی کوتاه‌تر شود.

Star Wars Jedi: Fallen Order در تاریخ 15 نوامبر (جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸) برای PS4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame