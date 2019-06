به عنوان یک گیمر، به عنوان کسی که هفته‌ها چشم انتظار یک E3 دیگر نشسته بود تا پای نمایش چند آی پی جدید بنشیند، کنفرانس‌های این فستیوال اصلا قابل قبول نبودند. شاید دلیلش بالا رفتن انتظارات است، آن هم با وجود چند E3 بی‌نظیری که در سال‌های اخیر دیده‌ایم. شاید هم به خاطر نزدیک شدن […]

به عنوان یک گیمر، به عنوان کسی که هفته‌ها چشم انتظار یک E3 دیگر نشسته بود تا پای نمایش چند آی پی جدید بنشیند، کنفرانس‌های این فستیوال اصلا قابل قبول نبودند. شاید دلیلش بالا رفتن انتظارات است، آن هم با وجود چند E3 بی‌نظیری که در سال‌های اخیر دیده‌ایم. شاید هم به خاطر نزدیک شدن به پایان نسل باشد… به هر حال، حقیقت این است که به احتمال زیاد، بالای ۵۰ درصد از تماشاگران E3 2019، از این نمایشگاه ناراضی بودند. سونی و بازی‌هایش که اصلا حضور نداشتند! کنفرانس مایکروسافت هم به غیر از نمایش Cyberpunk 2077 و Elden Ring که آن‌ها هم انحصاری نیستند، بازی خاص دیگری را به نمایش نگذاشت. البته کسی نمی‌تواند از بازی‌هایی مثل Dying Light 2، The Outer Worlds، Borderlands 3 و علی‌الخصوص Ori And The Will Of The Wisps به سادگی بگذرد. کنفرانس‌های دیگر هم نتوانستند در قیاس با سال‌های گذشته، نمایش بهتری داشته باشند و از همه بدتر هم احتمالا کنفرانس EA بود که به غیر از FIFA 20، واقعا حرفی برای گفتن نداشت. از بازی‌های خوب نمایشگاه E3 امسال به غیر از بازی‌های نام برده شده می‌توان به Final Fantasy XIV، Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، Deathloop، Doom Eternal و همچنین نسخه جدید ولفشنتاین اشاره کرد.

در طول چند روز اخیر، گیمفا به بهترین نحو ممکن، تمام کنفرانس‌‎ها را برای شما عزیزان پوشش داد. همچنین دیروز عصر، به طور مفصل در مورد کنفرانس مایکروسافت صحبت کردیم. این که در طول این چند روز چه بازی‌هایی معرفی شده‌اند، تاریخ انتشار کدام عناوین مشخص شده است و در مجموع، کدام کنفرانس بهتر و یا بدتر بوده است را به خودتان می‌سپاریم. بحث امروز ما، در مورد کنفرانس یوبی‌سافت خواهد بود. کنفرانس‌‎های یوبی‌سافت غالبا در E3‌های اخیر هیجان انگیز و جذاب بوده‌اند. صرف نظر از محصولات نهایی، یوبی سافت کلا در هایپ کردن بازیکن و به نمایش گذاشتن تریلرهای جذاب، کمپانی توانمندی نشان داده است. همین سال گذشته بود که بازی‌هایی مثل Far Cry 5، Tom Clancy’s The Division 2 و Assassin’s Creed Odyssey در کنفرانس کمپانی فرانسوی به نمایش در آمدند. اتفاقا هر سه بازی هم در نهایت بازی‌های خوبی بودند و Assassin’s Creed Odyssey نیز نامزد گوتی شد. هر سال، E3 غایبان زیادی هم دارد. عناوینی که همه انتظار معرفی شدنشان را داریم، عناوینی که شاید سال‌هاست که انتظارشان را می‌کشیم ولی خبری از آن‌ها نیست. Prince of Persia و Splinter Cell از این دسته از بازی‌های یوبی‌سافت هستند. اگر خاطرتان باشد در سال گذشته، شایعات زیادی مبنی بر معرفی شدن یک اسپلینترسل جدید در E3 2018 شنیده می‌شد. اتفاقی که هرگز رخ نداد. امسال هم شرایط دقیقا به همین گونه پیش رفت، با این تفاوت که چند ساعت قبل از شروع مراسم، تقریبا تایید شده بود که یوبی‌سافت برنامه‌ای برای به نمایش در آوردن نسخه جدیدی از Splinter Cell ندارد. نماینده تام کلنسی در سال گذشته، عنوان The Division 2 بود و امسال، Ghost Recon Breakpoint و Rainbow Six Quarantine همین نقش را اجرا کرده‌اند. نکته مهمی که در مورد E3 وجود دارد، اخبار پیش از آن است. چند ساعت بعد از به پایان رسیدن کنفرانس یوبی‌سافت، در اینستاگرام می‌چرخیدم و کامنت‌ها را می‌خواندم. برایم جالب بود که بعضی از کاربران از معرفی نشدن نسخه جدید Assassin’s Creed تعجب کرده بودند، در حالی که اصلا از قبل، مشخص شده بود که یوبی‌سافت در این مراسم قرار نیست از Assassin’s Creed جدیدی رونمایی کند! همچنین از آن‌جا که یوبی‌‎سافت رازدار خیلی خوبی نیست، از پیش از شروع مراسم، مشخص بود که بازی‌هایی مثل Watch Dogs Legion و Rainbow Six Quarantine از نمایش های مهم امسال یوبی سافت خواهند بود. همچنین Skull and Bones و Beyond Good and Evil 2 از دیگر بازی‌های مهم یوبی‌سافت بودند که در دست توسعه قرار دارند و قبلا هم معرفی شده‌اند، ولی در E3 2019 حضور نداشتند. اتفاقا پیش از آغاز مراسم، عدم حضور این دو بازی هم تایید شده بود. بنابراین، یوبی‌سافت عملا هیچ سوپرایز قابل توجهی برای E3 امسال نداشت. تجربه به من نشان داده که خواندن اخبارِ پیش از E3، می‌تواند تا حد زیادی، این نمایشگاه را برایم اسپویل کند. این موضوع خصوصا در مورد یوبی‌سافت، بیش از بقیه صدق می‌کند. با وجود کم و کاستی‌های کنفرانس یوبی‌‎سافت، اما کماکان این شرکت بهتر از خیلی‌های دیگر کار کرد. در حالی که به همه شرکت‌های حاضر در E3 2019 انتقاد وارد است، یوبی‌سافت می‌تواند از آن دسته از شرکت‌هایی باشد که دست‌کم در این شرایط، بهتر از بقیه عمل کرده است. می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که یوبی‌سافت با دست خالی وارد این نمایشگاه نشد! مسئله این است که معرفی چند بسته الحاقی یا یک بازی فرعی، نمی‌تواند انتظارات بیننده را برآورده کند. چنین نمایش‌های خوب هستند اما به شرطی که در مقابل یک گزینه دهان‌پر‌کن بیایند. گزینه‌هایی مثل Splinter Cell، مثل Prince of Persia.. مثل Assassin’s Creed یا The Division و Far Cry. در واقع می‌توان این گونه بیان کرد که معرفی یک بسته الحاقی جدید برای For Honor احتیاج به یک مکمل دارد و آن مکمل چیزی نیست جز معرفی یک بازی جدید و ترجیحا یک غافل‌گیری! البته یوبی‌سافت سعی کرد که نقش ستاره اصلی را به Watch Dogs Legion بدهد. حقیقتا هم نمایش Watch Dogs Legion، نمایشی هیجان انگیز و قطعا یکی از بهترین نمایش‌های E3 2019 بود. با این حال، مشکل این جاست که این عنوان نیز پیش از معرفی رسمی نه تنها لیک شده بود، بلکه هر آن چه که در باید می‌دانستیم را هم به ما گفته بودند. احتمالا اگر Watch Dogs Legion پیش از معارفه رسمی، با کل اطلاعاتش لو نمی‌رفت، اکنون هم تیتر این مطلب چیز دیگری بود و هم انتقادات کمتری را نسبت به یوبی‌سافت وارد می‌کردم. به هر ترتیب، هر چند که بازی‌هایی مثل Ghost Recon Breakpoint و Rainbow Six Quarantine هم در کنار Watch Dogs Legion، نمایش‌های قابل قبولی را از خود نشان دادند، ولی همچنان در قیاس با سال‌های گذشته، یوبی‌سافت عملکرد ضعیف‌تری را برای خود ثبت کرد. در ادامه با جزئیات دقیق این کنفرانس همراه شما خواهیم بود و یک بار دیگر نگاهی به بازی‌های حاضر در این کنفرانس می‌پردازیم.

کنفرانس یوبی‌سافت اگرچه این بار معارفه یک Assassin’s Creed جدید نداشت، اما با Assassin’s Creed Symphony آغاز شد. در این مراسم، که تقریبا ۵ دقیقه به طول انجامید، صحنه‎‌هایی از اولین Assassin’s Creed تا آخرین نسخه این مجموعه به تصویر کشیده شد و همزمان با آن، یک گروه موسیقی به صورت زنده برای حاضرین می‌نواختند. بعد از به پایان رسیدن این موسیقی و خارج شدن اعضای گروه از صحنه، دو نفر از نمایندگان یوبی‌سافت مختصر توضیحاتی را در مورد این گروه ارائه کردند. توصیه می‌شود که برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد این گروه موسیقی و این که چه کارهایی قرار است انجام دهند، به وبسایت Assassin’s Creed Symphony مراجعه کنید. البته برای آن دسته از بازیکنانی که در ایران سکونت دارند، احتمالا کسب اطلاعات در مورد این شو توفیقی برایشان نخواهد داشت. AC Symphony مقدمه‌ای کوتاه بود برای این که وارد کنفرانس یوبی‌‎سافت شویم. کنفرانسی که با معرفی Watch Dogs Legion رسما آغاز شد. Watch Dogs Legion اولین، و به احتمال زیاد بهترین نمایش یوبی‌سافت در E3 سال جاری بود. اکنون، پیش از این که در مورد نمایش این بازی در رویداد E3 صحبت کنیم، بگذارید اطلاعاتی را مرور کنیم که قبل از E3 در مورد این بازی لو رفت. تقریبا ۲۴ ساعت مانده به کنفرانس یوبی‌سافت، فروشگاه معتبر آمازون یک بازی به نام Watch Dogs Legion را لیست کرد. طبق توضیحات این فروشگاه، اتفاقات بازی در لندن رخ می‌دادند و شما می‌توانستید که در نقش NPC‌های مختلف به بازی کردن بپردازید. کمی بعد یوبی‌سافت نیز این موضوع را تایید کرد. اما هضم و درک این موضوع برای کاربران کمی دشوار بود! یعنی چه در نقش هر NPC؟! خوشبختانه نمایش بازی در E3 این علامت سوال را هم رفع کرد. در طول تریلری که از گیم پلی این بازی به نمایش درآمد، بازیکن ابتدا در نقش یک مرد جوان قرار می‌گرفت و پس از مرگش، در نقش یک پیرزن به بازی کردن می‌پرداخت. مثلا پیرزن، قبلا یک قاتل حرفه‌ای بوده است! NPC بعدی هم Naomi نام داشت که یک قاتل آموزش دیده حرفه‌ای بود. اساس گیم پلی، همان چیزی است که در نسخه‌های قبلی دیده‌ایم. تفاوت‌های بازی در نگاه اول نسبت به دو نسخه قبل، تفاوت‌های ریزی هستند. مثلا این بار خبری از نقاب سیاه رنگ نیست و به جای آن، وقتی بازیکن وارد مناطق ممنوعه شده، از یک ماسک استفاده می‌کند. انیمیشن‌ها هم ظاهرا تغییر خاصی نداشته‌اند و گان پلی بازی هم مثل قبل است. با این وجود، قابلیت تغییر شخصیت دادن یک نوآوری به شمار می‌رود. این بار شما در نقش یک کاراکتر مشخص قرار نمی‌گیرید، بلکه هر NPC که در خیابان می‌بینید را می‌توانید به استخدام dedsec در آورید. از یک پیرزن گرفته تا یک جاسوس سابق MI – ۵٫ طبق توضیحات آقای Clint Hocking، کارگردان بازی Watch Dogs Legion، بسته به شخصیتی که با آن در حال بازی هستید، صحنه‌های سینمایی بازی نیز تغییر می‌کنند. تمام NPC‌های بازی انیمیشن‌های خاص خود را دارند و به طور کامل صداگذاری شده‌اند. بر اساس صحبت‌های کارگردان بازی آقای هاکینگ، داستان بازی ما را به دوران سقوط لندن می‌برد، در بریتانیا ترس جای آزادی را گرفته است. قهرمانان بازی، تمام شهروندان لندن هستند، شهروندانی که به مقاومت ادامه می‌دهند و قصد تسلیم شدن ندارند. تمام شهروندان لندن شبیه سازی شده‌اند و رفتارها، توانایی‌ها و روابط خاص خودشان را دارند و عملا، تمام NPC‌های بازی قابل استخدام شدن هستند. فقط لازم است آن‌ها را در نظر بگیرید، بشناسید و در نهایت استخدامشان کنید. تاریخ انتشار اولیه این بازی ۶ مارس ۲۰۲۰ اعلام شده است. به این معنی که اگر انتشار بازی با تاخیر مواجه نشود، ۱۶ اسفند سال جاری می‌توانیم از تجربه این بازی لذت ببریم. علاوه بر کنسول‌های نسل هشتمی و PC، این بازی برای کاربران پلتفرم استیدیا هم در دسترس خواهد بود.

بعد از جمع‌بندی نهایی و پایان یافتن صحبت‌ها در مورد Watch Dogs Legion، نوبت به آقای Rob McElhenney تا روی صحنه آمده و خود را معرفی کند. بازیگر برنامه تلویزیونی It’s Always Sunny in Philadelphia که از سال ۲۰۰۵ در حال پخش است. همان طور که در جریان هستید، یوبی‌سافت قبلا فیلم‌های اقتباسی از روی بازی مثل Prince of Persia، Far Cry و Assassin’s Creed داشته است. حتی این کمپانی از بازیگرانی مثل جیک جیلنهال برای ایفای نقش استفاده کرده است. بازیگر معروفی که قرار است در فیلم The Division هم حاضر باشد. حضور راب مک‌النی هم روی صحنه، بیشتر مرتبط با پروژه‌های تلویزیونی یوبی‌سافت بود. در واقع یوبی‌سافت با مک‌النی در حال همکاری روی یک برنامه تلویزیونی لایو اکشن به نام Mythic Quest: Raven’s Banquet است. این سریال در ژانر کمدی و از Apple TV پخش خواهد شد.

پس از خروج راب مک‌النی از صحنه، ظاهر شدن عدد ۶ روی صفحه نمایشگر فقط یک معنی می‌تواند داشته باشد; خبری جدیدی در رابطه با Rainbow Six آماده منتشر شدن است! اگر Rainbow Six Siege خود را آپدیت کرده باشید، پس با دو اپراتور Nokk و Warden آشنا هستید. در E3 با اپراتور Warden آشنا شدیم. اپراتوری که ظاهر شیک و رسمی داشته و در ویدئو نیز به خوبی در موردش توضیح داده می‌شود. طبیعتا نمایش یک اپراتور جدید، دقیقا نمی‌تواند آن چیزی باشد که قشر عام گیمر را هیجان زده کند. به همین خاطر به راحتی می‌توان از این بخش گذشت. فقط بد نیست یک بار دیگر یادآوری کنیم که پشتیبانی یوبی‌سافت از بازی Rainbow Six Siege فعلا ادامه خواهد داشت. چندی پیش اعلام شد که این بازی برای کنسول‌های نسل آینده نیز منتشر خواهد شد و به گفته تحلیلگران، نباید به این زودی‌ها منتظر نسخه جدیدی از این سری باشیم. به احتمال زیاد Rainbow Six Siege برای سالیان طولانی توسط یوبی‌سافت حمایت خواهد شد و نسخه جدیدی هم از این مجموعه در دست توسعه قرار نخواهد گرفت. شاید بپرسید پس Rainbow Six Quarantine چیست؟ در ادامه به این سوال هم پاسخ خواهیم داد.

یکی دیگر از نمایش‌های جذاب یوبی‌سافت در E3 2019، تریلرهای بازی Ghost Recon Breakpoint بودند. توسعه این بازی هم از قبل اعلام شده بود. شاید یوبی‌سافت می‌توانست این بازی را برای اولین بار در همین رویداد معرفی کند تا هم به هیجان بازی و هم به هیجان کنفرانس خود بیفزاید. به هر ترتیب، نه تنها این بازی قبلا معرفی شده است، بلکه اطلاعات زیادی از آن نیز در دسترس کاربران قرار گرفته بود. بنابراین، نمی‌توان حضور Ghost Recon Breakpoint را یک غافل‌گیری دانست. اصلا نیاز به فکر کردن نبود که بتوانیم تشخیص دهیم که این بازی یکی از نمایش‌‎های یوبی‌سافت در رویداد پیش رو خواهد بود. ” تنها راه برای تشخیص دادن ارزش یک مرد، جنگ است! ” این اولین جمله تریلر سینماتیک بازی Ghost Recon Breakpoint بود. پس از پایان یافتن این سینماتیک تقریبا دو دقیقه‌ای، جان برنثال به همراه سگش روی صحنه می‌آید. قبلا هم اعلام شده بود که بازیگر نقش منفی عنوان Ghost Recon Breakpoint آقای Jon Bernthal خواهد بود. از آثار معروف اخیر وی می‌توان به فیلم Fury و همچنین سریال The Punisher اشاره کرد. این بازیگر معروف این بار در نقش Cole D. Walker در بازی Ghost Recon Breakpoint حضور خواهد داشت، سرباز سابق نیروی ویژه که قوانین خاص خود را دارد و برای این که Auroa تحت کنترل خود درآورد، هر کاری انجام خواهد داد. رئیس گروه گرگ‌ها ( Wolves )، دشمن اصلی شما در بازی خواهد بود و دردسرهای زیادی را برایتان ایجاد می‌کند. بعد از صحبت‌های برنثال، یک تریلر دیگر از بازی Ghost Recon Breakpoint به نمایش در می‌آید که هدفش بیشتر نشان دادن محیط بازی و همچنین قابلیت‌های شما در مبارزات است. Laura Cordrey، نفر بعدی است که روی صحنه آمده و هدفش معرفی Ghost Recon Delta Company است. به عنوان توضیحات نهایی در مورد این بازی، باید گفت که ۵ سپتامبر بتای این بازی در دسترس خواهد بود و ۴ اکتبر، Ghost Recon Breakpoint به صورت رسمی عرضه جهانی می‌شود.

آثار تام کلنسی فقید طی سالیان اخیر کمک ویژه‌ای به یوبی‌سافت کرده‌اند. از سری Splinter Cell گرفته تا Ghost Recon و Rainbow Six! سم فیشر این بار هم در قالب یک بازی رایانه‌ای در E3 یوبی‌سافت حاضر نبود. با این وجود، سم به همراه دو نفر از اعضای رینبوسیکس و یکی از نیروهای ویژه گروه Division در بازی Tom Clancy’s Elite Squad حاضر خواهند بود. Elite Squad یکی دیگر از بازی‌هایی بود که در E3 توسط یوبی‌‎سافت معرفی شد، با این تفاوت که این بازی صرفا در دسترس کاربران موبایل قرار خواهد گرفت. در مورد این بازی اطلاعات بیشتری داده نشد، حتی هیچ‌کس روی صحنه نیامد تا در مورد Elite Squad صحبت کند. واضح است که این بازی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. تنها چیزی که فعلا درباره این بازی می‌دانیم، این است که با پیش خرید آن می‌توانید به یک کاراکتر جدا و اختصاصی نیز دسترسی داشته باشید. یکی از خوبی‌های یوبی‌سافت، تنوع و انعطاف پذیری این شرکت در تولید و توسعه بازی‌ها است. Just Dance یکی از بازی‌های متنوع و مفرحی خواهد بود که در نوامبر سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد. پلتفرم‌های مقصد PS4، Xbox One، Stadia، Wii و نینتندو سوییچ خواهند بود. همچنین حضور این بازی فضای کنفرانس را نیز تغییر داد. به جای این که کارگردان یا یکی از عوامل سازنده بازی روی صحنه بیاید، گروهی رقاص در مقابل تماشاگران قرار گرفتند و نزدیک به ۲ دقیقه، خواندند و رقصیدند! آیتم‌های مشابه این را قبلا هم دیده‌ایم. همان طور که اشاره شد، چنین آیتم‌هایی که اتفاقا در اروپا هم رایج هستند، کمک می‌کنند تا فضای نمایشگاه کمی عوض شود. همچنین برای بینندگانی که از راه دور در حال مشاهده این رویداد هستند، این آیتم‌ها فرصتی برای استراحت کردن هم به حساب می‌آیند. کنفرانس یوبی‌سافت کمتر از ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه زمان برد که تقریبا ۵ دقیقه آن به بازی Just Dance اختصاص داده شد. قطعا Just Dance حتی جزو ۱۰ بازی پرطرفدار یوبی‌سافت هم نیست اما کاربران خاص خود را دارند. کودکان و خانم‌ها، با چنین بازی‌هایی می‌توانند ارتباط خوبی برقرار کنند. یوبی‌سافت همیشه بازی‌های مختلف را برای سلیقه‌های مختلف عرضه کرده است و Just Dance نیز یکی از همین بازی‌های متفاوت است. معمولا قشر خاصی که به تجربه این بازی می‌پردازند، از آن ایراد نمی‌گیرند و با این مجموعه رابطه خوبی دارند.

از حال و هوای رقص و موزیک خارج می‌شویم و برمی‌گردیم به همان فضای گیمینگ سابق و آشنا. رویداد Shadows of the Hitokiri بازی For Honor نمایش بعدی یوبی‌سافت بود. قبل از آغاز این تریلر، ذکر شده که این رویداد برای مدتی محدود در دسترس خواهد بود. این رویداد از تاریخ ۱۰ ژوئن تا ۲۷ ژوئن قابل بازی خواهد بود. اطلاعات بیشتری در مورد رویداد مذکور منتشر نشد. کلا معرفی این رویداد بیش از ۲ دقیقه زمان نبرد و خیلی زود نوبت به یک بازی اول شخص رسید. بازی اول شخصی که Rainbow Six Quarantine نام داشت. طراح ارشد بازی Rainbow Six Quarantine، خانم Bio Jade Adam Granger وارد صحنه می‌شود و در مورد بازی توضیحاتی را ارائه می‌دهد. این بازی، توانایی‌های تاکتیکی شما را مورد سنجش قرار داده و بازیکن و تیمش را به لبه تیغ می‌رساند. بازیکن در این بخش همواره کار سختی را در پیش خواهد داشت چرا که باید با یک انگل فضایی مبارزه کند. در واقع می‌توان این گونه توصیف کرد که بازی Rainbow Six Quarantine در آینده دنیای Rainbow Six Siege رخ می‌دهد. هر دفعه که وارد دنیای Rainbow Six Quarantine می‌شوید، همه چیز خود را به خطر می‌اندازید. این‌ها به طور خلاصه، توضیحات طراح ارزشد این بازی هستند که قرار است اوایل سال ۲۰۲۰ برای کنسول‌های نسل هشتمی و PC منتشر شود. در این رویداد، تاریخ انتشار دقیق بازی مشخص نشد. آقای تری اسپیر با ظاهری متفاوت وارد صحنه می‌شود. وی یکی از کارگردانان شعبه Red Storm کمپانی یوبی‌سافت است، استودیویی که در توسعه بازی The Division 2 نقش مهمی را ایفا کرده است. در سال ۲۰۱۹، بازی Tom Clancy’s The Division 2 علاوه بر این که بهترین و موفقیت‌ترین بازی یوبی‌سافت بوده است، بلکه قطعا یکی از بهترین بازی‌های امسال هم به شمار می‌رود. تجربه‌ای ناب و لذت‌بخش که کم‌تر کسی از آن پشیمان می‌شود. خبر خوب این است که یوبی‌سافت این بازی را برای مدتی محدود، رایگان کرده است. از امروز، ۱۳ ژوئن تا ۱۶ ژوئن بازیکنان می‌توانند به صورت رایگان به بازی کردن The Division 2 بپردازند. این بازه محدود، فرصتی عالی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد تا این بازی را تست کرده و سپس تصمیم نهایی خود را در رابطه با خریدن یا نخریدن آن، بگیرند. تا کنون کاربران بازی The Division 2 باید واشینگتن را نجات می‌دادند. در این رویداد، همچنین مشخص شد که اپیزود اول بسته‌های الحاقی بازی به زودی منتشر خواهد شد و بازیکنان برای اولین بار به خارج از شهر قدم خواهند گذاشت. اولین اپیزود محتوای اضافه بازی شامل مراحل جدید و متفاوت خواهد بود و تجربه‌ای متفاوت را برای بازیکنان به ارمغان خواهد آورد. داستان بازی مربوط به شکار رئیس گروه Outcast خواهد بود و بازیکنان پا به باغ وحش ملی آمریکا می‌گذارند. اولین اپیزود این بسته الحاقی، اوایل سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد. نکته آخری که اسپیر، در صحبت‌هایش به آن اشاره کرد، در رابطه با فیلم The Division بود. همان‌طور که قبلا هم مشخص شده، بازیگرانی چون جیک جیلنهال ( Jake Gyllenhaal ) و جسیکا چستین ( Jessica Chastain ) در این فیلم ایفای نقش خواهند کرد و کارگردانی آن هم بر عهده دیوید لیچ ( David Litch ) است. فیلم The Division با همکاری نتفلیکس ساخته خواهد شد و این آخرین صحبت‌های آقای اسپیر در رابطه با The Division بود.

خانم Brenda Panagrossi نماینده بعدی یوبی‌سافت در رویداد E3 است که با وی ملاقات می‌کنیم. خانم Panagrossi روی صحنه حضور دارد چون می‌خواهد سرویس Uplay Plus را معرفی کند. این سرویس در ماه سپتامبر سال جاری راه اندازی خواهد شد و هزینه هر ماه اشتراک آن، ۱۵ دلار خواهد بود. البته آن دسته از بازیکنانی که از الان برای اشتراک این سرویس ثبت نام کنند، در ماه سپتامبر به صورت رایگان از سرویس Uplay+ برخوردار خواهند بود. این سرویس به کاربران PC اجازه می‌دهد تا به صدها بازی دسترسی داشته باشند. همچنین دارندگان این اشتراک، زودتر از بقیه به بازی‌های جدید با تمام محتوای اضافی دسترسی خواهند داشت. جزئیات بیشتری در مورد این سرویس از سوی خانم Panagrossi فاش نشد. همچنین در راستای همکاری یوبی‌سافت با گوگل، از سال ۲۰۲۰، سرویس Uplay+ روی پلتفرم استیدیا نیز در دسترس خواهد بود. بازی جالب و متنوع Roller Champions یکی از آخرین نمایش‌های یوبی‌سافت در E3 2019 بود. بعد از به نمایش در آمدن تریلر کوتاهی از این بازی، Stephane Drapeau یکی از اعضای تیم سازنده بازی روی صحنه آمده و در مورد اهداف سازندگان از خلق بازی Roller Champions می‌گوید. همان‌طور که می‌تواند حدس زد، هدف سازندگان از تولید این بازی، توسعه یک بازی جدید و پرهیجان است. یک سری مسابقه هیجان انگیز و دیوانه‌وار را تجربه خواهید کرد. عنوان Roller Champions یک بازی ورزشی در حالت PvP است که هم تماشای آن لذت‌بخش خواهد بود و هم تجربه‌اش. خبر خوب این است که دموی این بازی از ۱۰ ژوئن در دسترس بوده است. امروز ۱۳ ژوئن است و اگر می‌خواهید این بازی را تست کنید فقط تا فردا فرصت دارید! ۱۴ ژوئن آخرین روزی است که بازیکنان می‌توانند به تجربه نسخه آزمایشی بازی به صورت رایگان بپردازند. پس از صحبت‌های موسس و مدیرعامل یوبی‌سافت، Yves Guillemot و همچنین آقای Marc – Alexix Cote، نوبت به نمایشی از بازی Gods & Monsters می‎رسد. عنوانی که ۲۵ فوریه سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد که بازی Gods and Monsters از آن دسته از بازی‌هایی باشد که توجهات را به خود جلب کند. چیزی مثل Child of Light که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. عنوان Gods & Monsters محصول تیمی است که قبلا روی Assassin’s Creed Odyssey کار کرده. در مورد عنوانی صحبت می‌کنیم که حالت ماجراجویانه داشته و ظاهرا شخصیت اصلی بازی باید به نجات خدایان بپردازد. شاید عجیب باشد اما Gods and Monsters از همین الان، تبدیل به یکی از بازی‌های مورد انتظار بنده شده است! همان طور که اشاره شد، این بازی فوریه سال ۲۰۲۰ مصادف با اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برای پلتفرم استیدیا، PC، Xbox One و PS4 منتشر خواهد شد.

رویداد E3 تمام شده است اما هنوز در موردش صحبت می‌شود. در مورد انتظاراتمان، کمبودهایش، بازی‌های مورد انتظار معرفی شده و غیبت برخی از بازی‌ها و شرکت‌ها. در قیاس با بقیه کنفرانس‌ها، قطعا یوبی‌سافت یکی از بهترین کنفرانس‌ها را ارائه داد. اما اگر یوبی سافت امسال را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، متوجه تفاوت فاحش کیفیت می‌شویم. همان طور که در قبلا هم اشاره شد، بازی‌هایی مثل Gods and Monsters یا Just Dance بازی‌های خوبی هستند، اما آن‌قدر بزرگ نیستند که بتوانند نظر کاربران را جلب کنند. به هر حال، بخش اعظمی از کنفرانس امسال یوبی‌سافت صرف پشتیبانی از بازی‌هایی شد که قبلا منتشر شده‌اند. Watch Dogs Legion و Ghost Recon Breakpoint احتمالا درخشان‌ترین نمایش‌های امسال یوبی‌سافت بودند که تا حداقل توانستند به عنوان دو بازی AAA و پرطرفدار، در این کنفرانس حاضر باشند.

