تریلر معرفی Call of Duty: Modern Warfare کاملا in-game بوده و با فریم ریت 60 بر ثانیه اجرا شده است

بازی Call of Duty: Modern Warfare مدتی پیش توسط شرکت Activision و استودیوی Infinity Ward معرفی شد و مدتی بعد از آن هم تائید شد که قرار است آن را در جریان نمایشگاه E3 2019 ببینیم، اما متاسفانه نمایش گیم پلی آن به صورت خصوصی برای رسانه‌ها و خبرنگاران به نمایش درآمده بود و هیچ تریلری به صورت عمومی منتشر نشد، آن هم در حالی که از سال 2003 تا پارسال، هر ساله شاهد حضور سری Call of Duty و تریلر جدید آن بوده‌ایم. اکنون به تازگی اطلاعات جدیدی از تریلر معرفی این عنوان به اشتراک گذاشته شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از MP1st، اخیرا اشتون ویلیامز (Ashton Williams)، مدیر بخش ارتباطات استودیوی Infinity Ward‌ در این رابطه اعلام کرده است: "یکی از بهترین اتفاقاتی که بعد از معرفی بازی ما در دو هفته پیش افتاد، این بود که ما و مردم می‌توانیم بیشتر درباره‌ی آن حرف بزنیم. ما از زمانی که ساخت این پروژه را آغاز کردیم، مدت زمان زیاد منتظر بودیم تا از آن رونمایی کنیم، رونمایی‌ای که یک حس فوق العاده با خود به همراه داشت. ما می‌دانیم که همه‌ی شما اطلاعات جدیدتر و نمایش گیم پلی این بازی را از ما می‌خواهید، اما فعلا تا زمان آماده شدن آن‌ها نمی‌توانیم چیز بیشتری را با شما به اشتراک بگذاریم."

همچنین کارگردان بخش روایت این بازی، تیلور کوروساکی (Taylor Kurosaki) در جریان مصاحبه‌ای در E3 که از طریق Xbox Mixer استریم شد، گفت که طرفداران برای دیدن گیم پلی Call of Duty: Modern Warfare باید مدت زمان بیشتر منتظر باشند. او همچنین تائید کرد که تمام چیزی که در آن تریلر معرفی دیدیم، 100 درصد از درون بازی (in-game) بوده است.

او در این رابطه گفت: "ما خیلی چیزهای بیشتری برای نشان دادن داریم، می‌دانم طرفداران برای دیدن آن‌ها در حال مردن هستند! بگذارید به طرفداران چیزی بگویم، تریلر معرفی این بازی کاملا از درون بازی بوده و با نرخ فریم 60 بر ثانیه اجرا می‌شده است؛ هیچ حقه و جادویی هم در آن وجود ندارد. این یک بازی است، پس شما گیم پلی می خواهیم، شما می‌خواهید ماموریت‌ها را ببینید. از سکوت ما دلخور نشوید، من حدود 20 سال یا زمانی در این حدود است که در این صنعت فعالیت می‌کنم. من هیچ وقت تا به حال روی یک بازی مانند Call of Duty: Modern Warfare کار نکرده‌ایم. چیزهای بیشتر بالاخره می‌آیند، منتظر باشید."

این بازی مورد انتظار در تاریخ 25 اکتبر (8 آبان) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. طبق گفته‌ی سازندگان، این بازی شامل یک کمپین در خور سری خود خواهد بود که حال و هوای بازی Call of Duty 4: Modern Warfare را دارد و برای به پایان رساندن آن حدود 5 تا 9 ساعت زمان لازم است. همچنین طبق گزارش‌ها، بخش محبوب بتل رویال که در بازی Call of Duty: Black Ops IIII برای نخستین بار به سری وارد شد، در این نسخه حضور ندارد. همچنین به منظور واقع گرایی بیشتر بازی، این عنوان شامل حالت زامبی نیز نمی‌شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame