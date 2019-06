به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت Gamespot، ویدئویی 10 دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی The Dark Pictures: Man of Medan به اشتراک گذاشته است که در پایین می‌توانید آن را تماشا و یا دانلود کنید. The Dark Pictures یک مجموعه‌ی سینماتیک و ترسناک می‌باشد که به گونه‌ای طراحی شده است تا تجربه‌ای جدید از وحشت را ارائه دهد. تیم توسعه‌دهنده‌ی این بازی، استودیوی Supermassive Games می‌باشد که پیش از این در نسل هشتم، Until Dawn را به صورت انحصاری برای PS4 ساخته بودند. اولین بازی در این مجموعه(منظور Dark Pictures می‌باشد)، Man of Medan نام دارد. در Man of Medan، چهار جوان آمریکایی به سفری تفریحی با قایق می‌روند تا منطقه‌ای که شایعه شده است بقایا و لاشه‌ی یک کشتی که مربوط به جنگ جهانی دوم می‌باشد را در خود جای داده است، پیدا کنند. اما هنگامی که روز به پایان می‌رسد و یک طوفان به پا می‌شود، این سفر تفریحی تبدیل به یک ماجراجویی شیطانی و خبیث می‌گردد.

بازیکنان می‌توانند هر یک از 5 پروتاگونیست را کنترل کنند؛ 4 جوان آمریکایی و کاپیتان قایق تفریحی. در Men of Medan، پلیرها، اسرار شرایط وحشتناک اطراف خود را کشف کرده و بر روی تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی کارکترها و سرنوشت ‌آن‌ها را تغییر می‌دهد، تمرکز خواهند کرد. هر بازی به گونه‌ای ساخته شده است تا ارزش تکرار آن به دلیل مسیرهای داستانی گوناگون، خط‌های داستانی متقاوت و چندین پایان مجزا، بالا باشد و بازیکنان چندین بار آن‌ها را تجریه کنند. تصمیمات پلیرها برای بقا و زنده ماندن هر کدام از کارکترها، حیاتی و مهم می‌باشد و اینگونه تصمیم‌ها می‌تواند منجر به زنده‌ ماندن شخصیت‌ها، کشته شدنشان و با حتی سرنوشتی بدتر برای آن‌ها منجر شود.

The Dark Pictures: Man of Medan در تاریخ 30 آگوست(8 شهریور) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame