شایعات زیادی طی مدت اخیر دست به دست شد‌ه‌اند مبنی بر اینکه در ابتدا قرار بود تا The Last of Us: Part 2 در پاییز عرضه گردد، اما Sony تصمیم گرفت تا ابتدا Death Stranding را در این فصل منتشر کرده و عرضه‌ی ساخته‌ی ناتی داگ را به اوایل 2020 موکول کند. همچنین، حدس و گمان‌ها به در دسترس قرار گرفتن The Last of Us: Part 2 در روز ولنتاین که 14 فبریه (25 بهمن) اشاره می‌کنند؛ روزی که با فضای بازی نیر جور در می‌آید!

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، خانوم اشلی جانسون(Ashley Johnson) در جریان مصاحبه‌ای در برنامه‌ی Between the Sheets بر روی کانال Critical Role در Youtube تقریبا ماه انتشار The Last of Us: Part 2 را تایید کرد. ماجرا از این قرار است که وقتی از او در مورد زمان انتشار بازی سوال پرسیده شد، او پاسخ داد:"فکر می‌کنم که بازی در ماه فب... عرضه می‌شود" اما خب از کلمه‌ی February، تنها قسمت Feb توسط اشلی جانسون تلفظ شد.

البته، هنوز هیچ چیز رسمی نیست و حتی خانم جانسون هم از این بابت مطمئن نیست و ممکن است که The Last of Us: Part 2 در زمان دیگری در دسترس قرار گیرد؛ اما حدس و گمان‌ها به عرضه‌ی این بازی انحصاری PS4 در مه فبریه 2020( 12 بهمن-10 اسفند) اشاره می‌کنند.

منبع متن: pardisgame