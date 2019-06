سرانجام پرونده‌ی E3 2019 نیز بسته شد و این کنفرانس نیز به تاریخ پیوست. اگرچه کنفرانس‌ E3 2019 چنگی به دل نزد و شاهد نمایش‌های جذابی نبودیم اما شاید برای شما هم جالب باشد تا با یکدیگر نگاهی داشته باشیم به غرفه‌های حاضر در این نماشگاه. با گیمفا همراه باشید. استودیوهای بازی‌سازی و شرکت‌های مختلفی […]

سرانجام پرونده‌ی E3 2019 نیز بسته شد و این کنفرانس نیز به تاریخ پیوست. اگرچه کنفرانس‌ E3 2019 چنگی به دل نزد و شاهد نمایش‌های جذابی نبودیم اما شاید برای شما هم جالب باشد تا با یکدیگر نگاهی داشته باشیم به غرفه‌های حاضر در این نماشگاه. با گیمفا همراه باشید.

استودیوهای بازی‌سازی و شرکت‌های مختلفی در E3 2019 حضور داشتند که هر یک از آن‌ها غرفه‌های متعددی را برای بازی‌های خود تدارک دیده تا بازی‌بازان با مراجعه به این غرفه‌ها، بتوانند اطلاعات بیشتری از بازی‌های مورد نظر به دست آورده و از برنامه یا نمایش‌هایی که در این غرفه‌ها ترتیب داده شده است، بهره‌مند شوند. البته در این میان غرفه‌ی استودیوی سی‌دی پراجکت نیز در نوع خود حالب توجه بود؛ یک غرفه‌‌ی زیرزمینی، شبیه به یک کلاب علمی تخیلی و مملو از پوسترهای مختلفی از بازی Cyberpunk 2077. در این میان یک گیتار بر‌روی دیوار جلب توجه می‌کند که شاید برای شما هم جالب باشد تا بدانید این گیتار متتعلق به شخصیت Johnny Silverhand است. تصاویر مربوط به غرفه‌ی بازی Cyberpunk 2077 در E3 2019 را می‌توانید در قسمت پایین مشاهده کنید:

یکی از قسمت‌های هیجان انگیز کنفرانس E3 2019،این است که بازی‌بازان هر ساله با مراجعه به غرفه‌های مختلف، می‌توانند از نزدیک و برای نخستین بار به تجربه‌ی گیم‌پلی بازی‌های معرفی شده در این کنفرانس بپردازند. از این نظر غرفه‌های مختلف شرکت نینتندو عملکرد بسیار خوبی داشتند. هدف نینتندو از برپایی این غرفه‌ها، این بود که به بازی‌بازان خود اجازه دهد تا بازی‌های جدید کنسول نینتندو سوییچ را آزمایش کنند. از جمله‌ عناوینی که در این غرفه‌ها قابل بازی بوده‌اند می‌توان به Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 ،Pokémon Sword and Shield ،Luigi’s Mansion و The Legend of Zelda: Link’s Awakening اشاره کرد. تصاویر مربوط به غرفه‌ی شرکت نینتندو در E3 2019 را می‌توانید در قسمت پایین مشاهده کنید:

یکی دیگر از غرفه‌های جالب کنفرانس E3 2019، غرفه‌ی مربوط به بازی Fortnite بود. به محض ورود به این غرفه یا یک استیج بزرگ یا رنگ‌های مختلف و یک گروه رقص مواجه می‌شوید. نکته‌ی جالب در ارتباط با غرفه‌ی بازی Fortnite حضور جمعیت قابل توجه بازی‌بازان در این غرفه بود. حتی ساعت‌ها قبل از اینکه این غرفه شروع به کار کند، جمعیت زیادی در پشت درها در انتظار بودند. اگر کمی از استیج دور شویم به اتاق بازی می‌رسیم. جایی که بازی‌بازان می‌توانستند با یکدیگر در بازی Fortnite به رقابت بپردازند. البته برنامه‌های ویژه‌ی دیگری نیز در این غرفه تدارک دیده شده بود که تجربه‌ی هیجان انگیزی را برای بازی‌بازان رقم زدند. تصاویر مربوط به غرفه‌ی اپیک گیمز و بازی Fortnite در E3 2019 را می‌توانید در قسمت پایین مشاهده کنید:

از دیگر غرفه‌های موجود در کنفرانس E3 2019 می‌توان به غرفه‌ی بازی‌های شرکت بتسدا از جمله Doom Eternal و همچنین بازی‌های واقعیت مجازی این شرکت اشاره کرد. به علاوه بازی‌های دیگری نظیر Borderlands 3 و Avengers نیز غرفه‌های مخصوص به خود را داشتند که می‌توانید تصاویر این غرفه‌ها را در قسمت پایین مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa