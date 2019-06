به نظر می‌رسد که بازیگر شخصیت الی (Ellie) در بازی The Last Of Us Part 2 یعنی خانم اشلی جانسون (Ashley Johnson) در جدیدترین مصاحبه‌ی خود به ماه انتشار این عنوان اشاره کرده است. یکی از مهمترین ارکان موفقیت قسمت اول سری The Last Of Us، بازیگری و صداگذاری بسیار حرفه‌ای هنرپیشه‌های این عنوان بوده است. […]

به نظر می‌رسد که بازیگر شخصیت الی (Ellie) در بازی The Last Of Us Part 2 یعنی خانم اشلی جانسون (Ashley Johnson) در جدیدترین مصاحبه‌ی خود به ماه انتشار این عنوان اشاره کرده است.

یکی از مهمترین ارکان موفقیت قسمت اول سری The Last Of Us، بازیگری و صداگذاری بسیار حرفه‌ای هنرپیشه‌های این عنوان بوده است. یکی از این بازیگران، خانم اشلی جانسون بود که نقش شخصیت الی را در دو نسخه‌ی اول و دوم این بازی ایفا کرده است. زمان بسیار زیادی از معرفی نسخه‌ی دوم این سری گذشته است و هنوز بسیاری منتظر هستند تا زمان عرضه‌ی این عنوان توسط استودیوی ناتی‌داگ و یا شرکت سونی مشخص شود. اما به نظر می‌رسد که خانم جانسون در تازه‌ترین مصاحبه‌ی خود سهوا از تاریخ انتشار آن رونمایی کرده است.

در جدیدترین برنامه‌ای که از سری Between the Sheet منتشر شده است، خانم اشلی جانسون به عنوان مهمان این برنامه از ایفای نقش الی توسط او در نسخه‌های اول و دوم سری The Last Of Us صحبت می‌کند. در بخشی از این مصاحبه اما میزبان این برنامه در رابطه با تاریخ عرضه‌ی The Last Of Us Part 2 از او سوال می‌پرسد و خانم جانسون نیز پس از گفتن حرف «ف» صحبت خود را قطع می‌کند. احتمالا او قصد داشته تا به ماه فوریه‌ی سال آینده‌ی میلادی اشاره کند.

پیش‌تر نیز شایعاتی مبنی بر تاخیر خوردن این بازی تا اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی شنیده شده بود. پس از مشخص شدن تاریخ عرضه‌ی دیگر بازی انحصاری سونی یعنی Death Stranding نیز بسیاری حدس می‌زدند که The Last Of Us Part 2 در سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه خواهد شد. مشخص نیست که این کار خانم جانسون کاملا سهوی بوده است یا خیر اما به هر حال باید منتظر رونمایی رسمی شرکت سونی از تاریخ عرضه‌ی این عنوان باشیم.

منبع متن: gamefa