امسال سعی کردم مراسم E3 را کاملاً از بیرون بررسی کنم. نه قبل از شروع کنفرانس ها به سراغ خبرهای داغ مربوط به آن ها رفتم، نه در فضای مجازی و فروم ها بحث ها را دنبال می کردم و نه خودم را تحت تاثیر میلیون ها خبری که از این طرف و آن طرف به گوشم می رسید قرار دادم. چون بیایید صادق باشیم، فضای مجازی و غر زدن های شبانه روزی یک عده، لذت همه چیز را کمتر می کند. فرقی نمی کند که تریلر جدید Last of Us 2 باشد یا یک اسکایریم جدید، یک بازی موبایل یا آخرین نسخه ی فیفا، ۱۰ دقیقه ویدیوی گیم پلی پخش شود یا ۲ دقیقه تریلر سینماتیک، بالاخره یک عده هستند که هر سال می گویند E3 امسال افتضاح ترین E3 چند سال اخیر بود. البته حضور نداشتن سونی در E3 2019 خودش لذت این نمایش را بسیار کمتر می کرد، نه تنها به خاطر اینکه هرچقدر E3 شلوغ تر باشد و بازی های جدیدتری معرفی شوند بیشتر خوشحال می شویم، بلکه جوّ رقابتی دو غول بزرگ صنعت بازی یعنی سونی و مایکروسافت، خودش باعث می شود که هر دو شرکت و نیز شرکت های زیرمجموعه ی این دو کمپانی، بیشتر فعالیت کنند و بیشتر بازی های جذاب تولید کنند و این موضوع همیشه به نفع گیمرهایی مانند من و شما تمام می شود. اما خب، امسال خبری از کنفرانس سونی نبود و جوّ رقابتی هم به دنبال آن کمتر بود. البته این موضوع چیزی از هایپ بودن E3 کم نکرد و شرکت های دیگر با تمام قوا آمدند و محصولاتشان را عرضه کردند؛ حال اینکه «تمام قوا»ی آن ها کافی بوده یا نه، چیزی است که در این سری از تحلیل و بررسی کنفرانس های E3 زیر ذره بین قرار می دهیم، و امروز نوبت تحلیل کنفرانس بتسدا است.

کنفرانس بتسدای امسال مخلوطی از لحظات ناامیدکننده و لحظات جالب بود. خیلی ها معتقدند که بتسدای امسال افتضاح بود و چیز زیادی برای گفتن نداشت و اگر کنفرانس نمی گذاشت بهتر بود و همه ی این حرف ها. اما اگر کمی خوشبینانه تر به قضیه نگاه کنیم و چند دقیقه اسکایریم را بی خیال شویم، خواهیم دید بتسدا امسال آنقدرها هم بد نبود، گرچه باید قبول کرد که برای یک کنفرانس حدوداً ۸۰ دقیقه ای مطلب کم داشت و تاد هاوارد به زور می خواست این کمبود بازی جدید را با بازی های موبایل پر کند. اما واقعیت این است که هیچ کسی در سرتاسر دنیا به خاطر دیدن بازی های جدید موبایل پای E3 نمی نشیند و جای معرفی این بازی ها یا در غرفه ی شرکت های سازنده است، یا یک معرفی گذرا در جریان کنفرانس. وقتی کنفرانس شرکت بزرگی مثل بتسدا با معرفی یک بازی موبایل شروع می شود، از همان اول مخاطب را نگران می کند که چرا با بازی موبایل؟! چرا شرکتی که می تواند شاهکار تولید کند باید با یک بازی موبایل روی صحنه بیاید؟ البته کاش موضوع به همان Elder Scrolls Blade ختم می شد، اما امسال بتسدا ول‌کنِ ماجرا نبود و سه بازی موبایل را مفصلاً معرفی کرد. این حدود ۱۵، ۲۰ دقیقه ی کنفرانس که هدر رفت. اما برویم ببینیم چه اتفاقاتی از اول تا آخر کنفرانس افتاد و مفصلاً درباره ی آن ها صحبت کنیم. با من و گیمفا همراه باشید!

کنفرانس با ویدیویی جالب از کارکنان شرکت بتسدا شروع شد که می گفتند اوایل طرفدار بازی های Bethesda بودند و سپس خودشان به استخدام این شرکت درآمدند. ویدیویی که به عنوان یک تشکر از طرفداران این شرکت ساخته شده بود. سپس پیت هاینس، مدیر بخش فروش بتسدا روی صحنه رفت و از سالی که گذشت گفت، و سپس نوبت به تاد هاوارد معروف، رییس شرکت بتسدا رسید که روی صحنه آمده و صحبت کند. صحبت های او با عنوان Fallout 76 آغاز شد و جالب اینجا بود که سعی کرد کاملاً واقع گرایانه با قضیه روبرو شود و نقدهای منفی و سنگینی را که علیه این بازی شده بود را کاملاً قبول کند. البته نکته ی قابل ذکری که آقای هاوارد هم به آن اشاره کرد، روند رو به رشد بازیبازان Fallout 76 است که روز به روز دارد بیشتر می شود و طرفداران قدیمی ای که بازی را رها نکردند.

با توجه به نمره های این بازی، تقریباً خیلی ها، آن را یک پرونده ی شکست خورده نامیدند و کسی انتظار نداشت که این عنوان بتواند سرپا بایستد، اما این یکی از خصلت های بازی آنلاین است. در ماه های اولیه ی لانچ بازی تجربه ی لذت بخشی در انتظار شما نیست و زمان می برد تا بازی به شکل جهانی عرضه شده و تعداد بازی کنندگان آن زیاد شود و مشکلاتش خودشان را نشان دهند، با وجود همه ی این ها، این موضوع که بتسدا این موضوع را فهمید و سعی کرد که مشکلات بازی را برطرف کند و الکی موضوع را ماست‌مالی نکند، خودش قابل تحسین است. همچنین سازندگان این عنوان روی صحنه آمدند و از NPCهای انسانی و بازگشت دیالوگ های درختی به بازی سخن گفتند که به نظر خیلی ها باید از همان ابتدای عرضه ی بازی وجود داشتند، اما به هر حال این موضوع نوید بهتر شدن فضای بازی را می دهد و امیدواریم که در ماه های آینده بتوانیم با خیال راحت لم دهیم و این عنوان را بازی کرده و از آن لذت ببریم. همچنین آپدیت جدید و رایگانی به نام Wastelanders و بخش بتل رویال نیز برای Fallout 76 معرفی شدند.

در این میان، سازندگان Elder Scrolls Blades هم روی صحنه آمدند و اعلام کردند که این عنوان بر روی نینتندو سوییچ هم عرضه خواهد شد و زمان عرضه ی آن پاییز امسال خواهد بود که احتمالاً برای هیچ کس مهم نبود. مشکل کار بتسدا همین جا بود که چرا باید کنفرانس را با یک بازی موبایل و نینتندو سوییچ شروع کند و چرا باید اینقدر این معرفی را کش دهد؟ همه آمده اند آی‌پی‌های جدید، دنباله های محبوب و صحنه های جذاب ببینند، یک بازی «پول بده، ببر» برای چه کسی اهمیت دارد؟ بتسدای امسال کلاً حرف کافی برای گفتن نداشت و شاید اگر زمان کنفرانسش را به ۵۰ یا ۴۵ دقیقه کاهش می داد، می توانست لقب بهترین نمایش E3 2019 را از آن خود کند. اما متاسفانه تصمیم گرفتند تا جایی که می شود موضوع را کش دهند و از کیفیت کنفرانس خود بکاهند.

پس از Fallout 76 و Elder Scrolls Blades، استاد شینجی میکامی به روی صحنه آمد تا جدیدترین بازی شرکتش را معرفی کند. نام شینجی میکامی برای تضمین کیفیت یک بازی تا حد خوبی کافیست، و تریلر بازی جدید Tango Gameworks با نام Ghostwire: Tokyo نیز دقیقاً همین را نشان می داد. درست است که از یک تریلر سینماتیک دو سه دقیقه ای نمی شود قضاوت کرد، اما محیط بازی، طراحی هنری و فضاسازی آن خیلی امیدوارکننده به نظر می آیند. سپس شینجی میکامی از همکارش، خانم ایکومی ناکامورا دعوت کرد روی صحنه بیاید. خانم ناکامورا که قبلاً روی بازی های دیگر این شرکت هم کار کرده، حالا روی این بازی هم کار خواهد کرد و اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، بعد از کیانو ریوز که کنفرانس مایکروسافت را به معنای واقعی کلمه ترکاند، ناکامورا هم افراد حاضر در کنفرانس بتسدا را با سرحال و شوخ بودن خود به وجد آورد و بدون شک خودش را تبدیل به یکی از هایلایت های E3 2019 تبدیل کرد.

اما GhostWire: Tokyo یکی از عجیب ترین تریلرهای امسال را داشت و موضوعی جدید را در تریلر نشان می داد که قبلاً در بازی های دیگر ندیده بودیم. مردم شهر یک به یک غیب می شوند و از آنها فقط لباس هایشان در این دنیا می ماند. همچنین طراحی دشمنان بازی بسیار خفن و جذاب به نظر می رسید. اما از آنجایی که از عرضه ی Evil Within 2، دیگر بازی این سازنده، حدود ۱٫۵ سال می گذرد، بعید است که Tango Gameworks روی این عنوان خیلی کار کرده باشد و همانطور که شاهد بودیم، هیچ تاریخ عرضه یا اطلاعاتی از گیم پلی در اختیار حضار قرار نگرفت و فقط فهمیدیم که بازی اکشن ادونچری با چاشنی ترس است. حال باید صبر کنیم تا در آینده خبرهای بیشتری درباره ی این بازی بشنویم، اما همان نمایش کوتاه، به اضافه ی نام میکامی کافی است که به آینده ی آن امیدوار باشیم.

پس از این آی‌پی جدید، نوبت به Elder Scrolls Online و محتوای قابل دانلود Elsweyr Expansion رسید که طی یک تریلر سینماتیک چهار پنج دقیقه ای جزئیات آن به نمایش در آمد و ظاهراً پنج شش کلاس مختلف با هم متحد شده بودند تا یک اژدهای غول پیکر را از پا دربیاورند. شخصاً که هیچ وقت به دنبال ESO نرفته ام و نمی دانم جریان بازی چیست، اما تریلر نمایش داده شده جالب بود و آن طور که از فضای مجازی به نظر می رسد، این DLC طرفداران و دنبال کنندگان بازی را تا حد خوبی خوشحال کرده است. فقط مشکل اینجاست که وقتی منتظر یک اتفاق بزرگتر برای سری هستید، آن ها برایتان بازی موبایل و DLC جدید رو می کنند! همه بدون شک می خواستند نمایش جدیدی از Elder Scrolls جدید ببینند که در حال ساخت است، اما تاد هاوارد با یک اشاره که این بازی و Starfield (که از دیگر بازی های مورد انتظار این کنفرانس بود) در حال ساخت اند، از کنار آن ها رد شد و طرفداران را در خماری گذاشت.

نوبت به بی معنی ترین بخش این کنفرانس رسید که بازی موبایل Commander Keen بود. این بازی در زمان های قدیم و توسط id Software ساخته شده بود و یک پلتفرمر دو بعدی سرگرم کننده بود. اکنون قرار است نسخه ای جدید از این بازی روی گوشی های موبایل عرضه شود و باور کنید یا نه، این بازی موضوع حدود ۸ دقیقه از کنفرانس E3 2019 بتسدا بود. دوباره، بازی موبایل دقیقاً برای چه کسی اینقدر اهمیت دارد؟!

محتوای قابل دانلود جدیدی نیز برای Rage 2 معرفی شد. Rage 2 از آن دسته بازی هایی بود که منتقدین آن را سخت گیرانه نقد کردند و تا حد زیادی کوبیدند، اما این موضوع باعث نشد بازی از چشم بیفتد یا فروشش کم شود و تا اینجای کار من از هر کسی پرسیدم Rage 2 چگونه بازی ای است، با یک واکنش کاملاً مثبت روبرو شده ام. البته این را هم از قلم نندازیم که بازی مشکلاتی هم داشت و کمبود محتوا یکی از این ایرادات بود. حال با این DLC جدید، کلی محتوای جدید به بازی اضافه خواهد شد که ارزش خرید آن را دوچندان می کند. بازی Wolfenstein: Young Blood و نیز Wolfenstein: Cyberpilot نیز که اکشن بی مغز دیگر این شرکت هستند معرفی شدند تا بار دیگر بتسدا نشان دهد پرچمدار اکشن دیوانه وار و اول شخص است. در Young Blood شما در یک تجربه ی Co-Op در نقش دو دختر دوقلوی بلاتسکوویچ قرار می گیرید و باید پدر خود را که قهرمان دو نسخه ی قبلی بود را نجات دهید. آنچه از گیم پلی بازی مشخص است، دوباره با یک اکشن ناب بزن و بکش روبروییم و این بار محیط ها بسیار متنوع تر شده اند و وجود دو شخصیت در این بازی، المان های جدیدی را به آن اضافه کرده است که باید منتظر بود و دید آیا می توانند به خوبی روی کانسپت ولفنشتاین سوار شوند یا نه. Cyberpilot نیز یک عنوان VR است که در کنار Young Blood، جولای همین سال عرضه خواهد شد.

اما پس از آن نوبت به یکی از جالب ترین تریلرهای کل E3 امسال رسید. سازندگان بازی های Prey و Dishonored با یک آی‌پی جدید پا در E3 امسال گذاشته بودند و آن IP چیزی نبود به جز بازی Deathloop. همانند Ghostwire: Tokyo این بازی هم فقط در حد تریلر معرفی شد و هیچ حرفی از تاریخ انتشار، مکانیزم های گیم پلی و سبک بازی زده نشد. اما کانسپت بازی به نوعی بازی با زمان است، یک مرد در طرف بد یک «چرخه» گیر افتاده و قصد در شکستن این چرخه دارد و زنی در طرف دیگر چرخه، سعی دارد از آن دفاع کند؛ مرد در یک طرف گیر افتاده و زندانی شده، زن در طرف دیگر از آزادی سخن می گوید. همانطور که از نام بازی هم مشخص است، این دو در یک چرخه گیر کرده اند و باید همدیگر را بکشند، اما انگار با کشتن کار تمام نمی شود و دوباره این چرخه ادامه پیدا می کند. ایده ی بازی، ایده ی نسبتاً جدیدی است که باید منتظر بمانیم و ببینیم Arkane Studios با بازی چه خواهد کرد. از آنجایی که این شرکت کارنامه ی عالی و پاکی (!) دارد، انتظارات از Deathloop بالاتر هم می رود.

بتسدا امسال فقط برای معرفی بازی نیامده بود و سیستم استریم جدید خودش یعنی Orion را هم معرفی کرد که با همکاری شرکت id Software توسعه داده شده بود. آنطور که ادعا می کردند، با کمک این سیستم می شود بازی های سنگین تر را با ۶۰ فریم ثابت استریم کرد و سرعت استریم نیز بسیار بالا خواهد بود. همچنین توسعه دهندگان ادعا داشتند که اگر جایی باشید که وضعیت اینترنت زیاد مناسب و پرسرعت نباشد، باز با کمک این تکنولوژی خواهید توانست با سرعتی قابل قبول استریم خود را انجام دهید. از جزئیات موضوع خبری در اختیار نداریم و تا وقتی که این تکنولوژی کامل عرضه نشود، نخواهیم توانست درباره ی آن قضاوت کنیم.

اما آخر از همه و احتمالاً مهمتر از همه، نوبت به Doom جدید رسید. همانطور که سال پیش نمایشگاه را با Fallout 76 به پایان رساندند، امسال تصمیم بر آن بود که با Doom Eternal کنفرانس بتسدا را تمام کند. تریلر و گیم پلی مفصلی از Doom Eternal پخش شد که البته قبلاً هم ویدیوهای دیگری از این بازی دیده بودیم. صادقانه اگر بخواهیم نگاه کنیم، Doom هم در حلقه ی تکرار گیر کرده و بدون هیچ داستان خاصی فقط هیولاها را جر می دهید و در این میان تنها چیزی که هر بار متفاوت است، قیافه ی هیولاهاست. (۲۰۱۶) Doom از بازی هایی بود که زود مرا خسته کرد و فکر کنم با این فرمول تکراری که پیش گرفتند، خیلی های دیگر هم از بازی سیر شوند. اما بالاخره Doom است و نامی که تریلی آن را نمی کِشد! مُد آنلاین جدیدی به نام Battlemode نیز به این نسخه اضافه خواهد شد و نسخه ی Limited Edition بازی، همراه با کلاه شخصیت بازی (که می شود آن را واقعاً روی سر گذاشت) در تاریخ ۲۲ نوامبر عرضه خواهد شد.

به این ترتیب کنفرانس بتسدا در E3 2019 نیز به پایان رسید. اما برخلاف نظر خیل عظیمی از گیمرها، به نظر من نمی توان گفت کنفرانس بتسدا بد بود. دو آی‌پی جذاب که همه را به شدت جذب کرد، بسته های قابل دانلود برای دو بازی پرطرفدار و دو بازی با همان اکشن دیوانه واری که id Software و بتسدا به آن معروف اند، همگی در کنفرانس امسال حضور داشتند. درست است که مشخصاً بتسدا ۸۰ دقیقه محتوا نداشت و شاید باید نیم ساعتش را می بخشید، اما در کل می توانم بگویم این شرکت نمایش قابل قبولی در E3 امسال داشت. همچنین یکی از تماشاگرها در ردیف جلویی پس از هر جمله ی فردِ روی صحنه جیغ می کشید و تشویق می کرد که از هایلایت های E3 امسال بود و کلی جوک و meme از این ماجرا تولید شد! ایکومی ناکامورا نیز از هایلایت های دیگر کنفرانس بتسدا بود که با شادابی خود توانست حال بسیاری را جا بیاورد. به هر حال، باید یک سال دیگر نیز منتظر بمانیم تا ببینیم بتسدا می خواهد بگوید ادامه ی Elder Scrolls چه شد یا نه!

منبع متن: gamefa