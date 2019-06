سیزده سال پس از انتشار Flight Simulator X مایکروسافت از شماره‌ی بعدی این مجموعه‌ی قدیمی و محبوب کامپیوترهای شخصی پرده برداشت. بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۶ دوازده از نسخه از این بازی توسط مایکروسافت عرضه شده بود.

در کنفرانس E3 امسال، مایکروسافت – دقیقا پس از رونمایی از سرویس گیم‌پس برای کامپیوترهای شخصی – با نمایش تریلری از این بازی تعهد خود را به پشتیبانی از بازی‌های پلتفرم کامپیوترهای شخصی نشان داد. در گفتگویی پس از این کنفرانس فیل اسپنسر چنین گفت:

«من نمی‌دانم آیا جامعه بازی کنندگان کامپیوترهای شخصی مراسم را تماشا می‌کردند یا نه، ولی ما بازی‌هایی را چون Flight Sim، Age و Wasteland را نمایش دادیم. ما قصد داریم جامعه بازی کنندگان کامپیوتر را از ساخت و پشتیبانی بازی‌های مورد علاقه ایشان مطمئن کنیم.»

ظاهرا مایکروسافت برای ساخت بازی از مشاوره تعدادی از خلبانان باتجربه و طرفداران قدیمی این مجموعه استفاده کرده است؛ کسانی که مشتاق بازگشت این بازی بوده‌اند.

بازی جدید – چنانکه از تریلر آن برمی‌آید – بی‌نهایت وسیع و واقعی می‌نماید. بنا به گفته اسپنسر، از دو پتابایت داده جغرافیایی و ماهواره‌ای برای ساخت نقشه کره زمین استفاده شده است. بازی از داده‌های ماهواره‌ای و هوش مصنوعی آژور نیز استفاده می‌کند. تریلر بازی در حالیکه به مناطقی چون دوبی، اهرام ثلاثه جیزه، و سانفرانسیسکو سر می‌زد، جزییات خیره کننده بازی را به نمایش گذاشت. بازی شامل تغییرات آب و هوایی خواهد بود، و این تغییرات مستقیما بر نحوه بازی کردن تاثیر خواهند گذاشت. علاوه بر اینها، گستره وسیعی از هواپیماها – از هواپیماهای کوچک و تمرینیِ سسنا، تا هواپیماها عظیم تجاری و ترابری – در اختیار بازی کنندگان قرار خواهد گرفت.

مایکروسافت تاریخ دقیقی برای عرضه بازی اعلام نکرد. اینقدر می‌دانیم که بازی احتمالا سال آینده منتشر خواهد شد؛ و البته که در روز انتشار در اختیار مشترکان سرویس گیم‌پس قرار خواهد گرفت.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی Flight Simulator را ببینید. در کنار کامپیوتر، این بازی برای ایکس‌باکس وان هم عرضه خواهد شد.

PCGamer

