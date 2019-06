اشتراک Xbox Game Pass Ultimate به صورت کامل آغاز به کار کرد

سرویس Xbox Game Pass Ultimate که اوایل سال ۲۰۱۹ معرفی شده و به صورت آزمایشی روی کنسول ایکس‌باکس وان راه اندازی شده بود، در طی کنفرانس مایکروسافت در مراسم E3 2019 به صورت کامل معرفی شد. با استفاده از این سرویس و پرداخت ماهانه ۱۴.۹۹ دلار می‌توانید از دو سرویس ایکس‌باکس لایو گلد و اشتراک ایکس‌باکس گیم پس برای کنسول نسل هشتمی مایکروسافت و رایانه‌های شخصی استفاده کنید.

قیمت سرویس «ایکس‌باکس گیم پس» برای ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی، ماهانه ۹.۹۹ دلار است، همچنین قیمت سرویس «ایکس‌باکس لایو گلد» نیز همین قیمت را دارد، پس در‌نتیجه قیمت سرویس «ایکس‌باکس گیم پس آلتیمیت» بسیار مناسب است، به طوری که شما با پرداخت ماهانه ۱۵ دلار می‌توانید از سه سرویسی که روی هم ۳۰ دلار قیمت دارند، استفاده کنید.

اگر شما از سه سرویس دیگر در حال حاضر استفاده می‌کنید، می‌توانید آن سرویس را تنها با پرداخت ۱ دلار به سرویس «ایکس‌باکس گیم پس آلتیمیت» تبدیل کنید. به طور مثال اگر سی روز از سرویس «ایکس‌باکس گیم پس» کنسول ایکس‌باکس وان شما مانده باشد، می‌توانید با پرداخت ۱ دلار آن را به «ایکس‌باکس گیم پس آلتیمیت» تبدیل کنید و سی روز از این امکانات این سرویس لذت ببرید.

با این سرویس می‌توانید از صد‌ها بازی روی کنسول و رایانه‌ی شخصی خود لذت ببرید، همچنین به این سرویس در طول زمان بازی‌های بیشتری اضافه خواهند شد و حتی اگر کنفرانس مایکروسافت را در E3 2019 دنبال کرده باشید، می‌دانید که بازی‌های ساخته شده توسط استودیو‌های ایکس‌باکس در روز عرضه برای دارندگان این سرویس رایگان خواهد بود یا شامل تخفیف زیادی می‌شود.

با وضع قیمت‌‌های حال حاضر در کشورمان، به طور حتم این سرویس می‌تواند بهترین موقعیت برای تجربه‌ی بازی‌های گوناگون باشد.

