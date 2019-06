بعد از شایعات گوناگون، طی استریم زنده‌ی نینتندو در مراسم E3 2019 بالاخره تأیید شد که بازی Witcher 3: Wild Hunt برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه می‌شود. برای این بازی تاریخ انتشار دقیقی بیان نشده است و فقط گفته شده که این بازی در سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد. تنها نسخه‌ای که برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه می‌شود، نسخه‌ی کامل این بازی است که در این نسخه علاوه بر خود بازی، تمامی بسته‌های الحاقی نیز وجود دارند.

به تازگی سازندگان این بازی بیان کرده‌اند که وضوح تصویر این بازی در کنسول نینتندو سوییچ خروجی در حالت پرتابل برابر با ۵۴۰p و در حالت تلویزیون برابر با ۷۲۰p است. با توجه به اینکه این اثر حتی در کنسول ایکس‌باکس وان نمی‌توانست روی وضوح تصویر ۱۰۸۰p اجرا شود، وضوح تصویر ۵۴۰p برای نینتندو سوییچ بسیار مناسب به نظر می‌رسد. جالب است که بدانید فضای مورد نیاز برای بازی ویچر ۳ بر روی کنسول نینتندو سوییچ ۳۲ گیگابایت خواهد بود.

بازی Witcher 3: Wild Hunt در سال ۲۰۱۵ عرضه شد و توانست به موفقیت‌های بسیار بزرگی برسد. ویچر ۳ به عنوان یکی از برترین بازی‌های سال ۲۰۱۵، به طور قطع بازی‌ای خواهد بود که دارندگان کنسول نینتندو سوییچ از تجربه کردن آن لذت خواهند برد.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی این بازی روی کنسول نینتندو سوییچ را ببینید.

