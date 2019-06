جدیدترین آی‌پی استودیوی From Software به نام Elden Ring با همکاری هیدتاکا میازاکی و نویسنده کتاب‌های نغمه یخ و آتش یعنی جرج مارتین در دست ساخت است. به گزارش پردیس گیم، میازاکی به IGN گفت روایت داستانی Elden Ring مشابه Dark Souls خواهد بود که به داستان مبهم و تاکید بر قصه‌گویی محیطی مشهور است. بسیاری از کارهای قبلی میازاکی مثل Demon Souls و Bloodborne هم به همین شکل هستند.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice با عرضه در سال 2019، یکی از اولین بازی‌های میازاکی بود که با داشتن شخصیت اصلی ثابت و روایتی سر راست‌تر، فرمول عناوین قبلی او را کنار می‌زد. ماجراجویی عنوان Déraciné برای PS VR نیز از Sekiro: Shadows Die Twice هم فراتر رفت و از نظر داستان‌سرایی برخلاف چیزی بود که طرفداران From Software از او انتظار داشتند.

در حالی که همکاری با مارتین به این اشاره دارد که میازاکی می‌خواهد روش‌های داستان‌گویی خود در بازی‌ها را بیشتر آزمایش کند، او گفته که جهان و داستان Elden Ring به روش مشابه Dark Souls گفته خواهند شد. با محیط جهان‌باز بزرگ، میازاکی فکر می‌کند گشت‌وگذار و کاوش در Elden Ring وسیع‌تر از قبل است که فرصتی برای توسعه عمیق‌تر داستان به‌وجود می‌آورد.

از آنجا که شخصیت اصلی توسط بازیکن شخصی‌سازی می‌شود، داستان Elden Ring بیشتر در رابطه با جو جهان آن خواهد بود و برخلاف Sekiro ماجراجویی شخصیت اصلی را دنبال نمی‌کند. میازاکی باور دارد جهان و NPCهای Elden Ring جذبه بیشتری نسبت به کارهای قبلی او دارند. در حالی که شخصیت اصلی فاقد هویت مشخصی است، میازاکی و From Software بعد از کار برروی Sekiro و Déraciné یاد گرفته‌اند که چگونه شخصیت‌های NPC مرتبط‌تر و عمیق‌تر بسازند. علاوه بر این، میازاکی پیش از این در مصاحبه‌ای گفته بود اسطوره‌شناسی جهان این بازی به نویسندگی مارتین انجام شده که آن‌ها را قادر به خلق شخصیت‌های دراماتیک‌تر ساخته است.

بازی Elden Ring برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد اما تاریخ انتشار آن هنوز معلوم نیست.

منبع متن: pardisgame