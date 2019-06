به‌زودی همراه با به‌روزرسانی نوینی برای بازی Call of Duty: Black Ops 4، آیتم جدیدی تحت عنوان Contracts در دسترس بازی‌بازان و کاربران قرار می‌گیرد که جوایز و هدایای مختلفی را برای آن‌ها در نظر خواهد گرفت. همان‌طور که می‌دانید، در جدیدترین نسخه‌ی سری بازی تیراندازی Call of Duty یعنی Call of Duty: Black Ops […]

به‌زودی همراه با به‌روزرسانی نوینی برای بازی Call of Duty: Black Ops 4، آیتم جدیدی تحت عنوان Contracts در دسترس بازی‌بازان و کاربران قرار می‌گیرد که جوایز و هدایای مختلفی را برای آن‌ها در نظر خواهد گرفت.

همان‌طور که می‌دانید، در جدیدترین نسخه‌ی سری بازی تیراندازی Call of Duty یعنی Call of Duty: Black Ops 4، بخش‌ها و آیتم‌های مهیج زیادی قرار داده شده که به جرات می‌توان گفت که این عناوین می‌توانند شما را ساعت‌ها به خود مشغول کنند. قدرت فضاسازی این بازی منحصر به فرد بسیار بالا است به‌گونه‌ای که مبارزات هیجان‌انگیز و استثنایی را در دسترس بازی‌بازان و علاقه‌مندان به عناوین تیراندازی اول شخص قرار می‌دهد. استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) نیز در همین راستا، با انتشار به‌روزرسانی‌ها و بهینه‌سازهای مختلف، سعی در اضافه کردن آیتم‌ها و محتویات متنوع و جدید به این عنوان تیراندازی را دارد.

حال به تازگی اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر اضافه شدن بخش جدیدی به بازی Call of Duty: Black Ops 4، تحت عنوان Contracts منتشر شده‌اند که توجه‌ی هواداران این سری بازی را به سوی خود کشانده است. این ویژگی منحصر به فرد جوایز و هدایایی را به ازای انجام مراحل و آیتم‌های مختلف و مشخص به بازی‌بازان و کاربران اهدا می‌کند. این جوایز بیشتر شامل امتیازاتی برای ارتقای رتبه و یا لوت باکس‌هایی با وسایل متنوع هستند.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بازی‌بازان در هر سه حالت موجود در بازی می‌توانند از این آیتم جدید به‌زودی بهره‌مند شوند. Contracts شامل چالش‌هایی مختلف و متنوع است که جوایزی را در ازای انجام این چالش‌ها به کاربران ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد در هفته‌ی آینده شاهد انتشار جزئیات و اطلاعات بیشتری حول این آیتم جذاب باشیم.

استودیوی تری‌آرک اعلام کرده است که ویژگی Contracts در اواخر ماه ژوئن میلادی به واسطه به‌روزرسانی جدیدی به بازی Call of Duty: Black Ops 4 اضافه خواهد شد. بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. در ضمن اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های تیراندازی و مخصوصا از طرفداران سری بازی Call of Duty هستید، پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Call of Duty: Black Ops 4، نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت مطالعه کنید.

همچنین تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of Duty: Black Ops 4 نیز از طریق این صفحه قابل مشاهده است. در نهایت اگر قصد خرید این عنوان استودیوی تری‌آرک را دارید، نکاتی را که باید پیش از خرید بازی Call of Duty: Black Ops 4 بدانید را از طریق هایلایت وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa