در طی E3 2019، شرکت نینتندو بازی‌های بسیار زیادی را به طرفداران خود نشان داد؛ از عناوین ترد پارتی و فرست پارتی از پیش معرفی شده گرفته تا بازی‌های کاملاً جدید و غافلگیر کننده مانند No More Heroes 3 و دنباله‌ی عنوان تحسین شده‌ی The Legend of Zelda: Breath of The Wild. حال این شرکت با انتشار یک تصویر جدید، عناوین آینده‌ی کنسول خود را نشان داده است.

همان‌طور که در ادامه مشاهده خواهید کرد، به غیر از Cadence of Hyrule که هم‌اکنون در دسترس قرار دارد، در طی ماه جاری شاهد بازی Super Mario Maker 2 خواهیم بود. این در حالی است که طبق این برنامه‌، در طی سه ماهه‌ی سوم سال باید منتظر انتشار بازی‌های زیادی نظیر Fire Emblem: Three Houses، Wolfenstein: Youngblood ،Astral Chain ،The Legend of Zelda: Link’s Awakening و غیره باشیم. در سه ماهه‌ی پایانی سال نیز کاربران نینتندو سوییچ می‌توانند به تجربه‌ی عناوین جذابی مانند Pokemon Sword & Shield ،Luigi’s Mansion 3 ،The Witcher 3 و… بپردازند.

در نهایت، این تصویر برخی از بازی‌هایی که برای عرضه در سال ۲۰۲۰ میلادی تائید شده‌اند را نیز نشان می‌دهد. با توجه به حضور Animal Crossing: New Horizons و No More Heroes 3 از همین حالا مشخص است که سال آینده شروع بسیار خوبی را خواهد داشت.

نظر شما چیست؟ دوست دارید کدام یک از عناوین گفته شده را تجربه کنید؟

منبع متن: gamefa