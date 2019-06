الماس های نوظهور… | برترینIP های جدید نسل هشتم (قسمت دوم )

نسل هشتم، پر بود از اتفاقات بزرگ و کوچک مختلف و صد البته، عناوین و IP های جدید که در طول لین نسل متولد شده اند و اتفاقات مهمی را نیز در این نسل رقم زدند. در این مقاله که قسمت دوم مقاله برترینIP های نسل هشتم به شمار می رود، به سراغ برترین عناوین […]

نسل هشتم، پر بود از اتفاقات بزرگ و کوچک مختلف و صد البته، عناوین و IP های جدید که در طول لین نسل متولد شده اند و اتفاقات مهمی را نیز در این نسل رقم زدند. در این مقاله که قسمت دوم مقاله برترینIP های نسل هشتم به شمار می رود، به سراغ برترین عناوین جدید نسل هشتم رفته ایم و آنها را رتبه بندی کرده ایم. پس با من و گیمفا همراه باشید همراه این مقاله…

۱۵-Life Is Strange(رتبه مشترک)

سازنده:Dontnod Entertainment

ناشر: Square Enix

ژانر: Graphic Adventure

امتیاز متا: ۸۵ (نسخه اول)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسخه دوم به صورت اپیزودیک در حال عرضه است.

در کنار عناوین پر هزینه و پر زرق و برق، گاه و بیگاه شاهد عناوینی هستیم که بدون داشتن گرافیک خیره کننده، گیم پلی جذاب یا دنیایی وسیع، مخاطبان را عمیقا درگیر خود می سازند. عنوان Life is strange را باید یکی از این عناوین جذاب و خلاقانه دانست که به واسطه داستان منسجم و جذاب خود طرفداران زیادی برای خود به وجود آورد. عرضه اپیزودیک بازی نیز که با الهام از عناوین مختلف Telltale صورت گرفت بر جذابیت های داستانی و ایجاد تعلیق برای مخاطبان کمک کرد. به لطف عملکرد خوب بازی از لحاظ تجاری و پتانسیل فراوان داستان برای نسخه های بعدی، فصل دوم این عنوان نیز هم اکنون به صوزت اپیزودیک در حال عرضه است.

۱۵-Fortnite(رتبه مشترک)

سازنده: Epic Games

ناشر: Epic Games

ژانر: Battle Royal

امتیاز متا: –

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نامشخص

امکان ندارد امروزه کسی نام Fortnite را نشنیده باشد…عنوان رایگانی که به واسطه جذابیت ظاهری و البته محبوبیت بتل رویال ها، تبدیل به یکی از محبوب ترین عناوین تاریخ شده و میلیارد ها دلار سود را روانه جیب سازندگان خود کرده است. فورتنایت به لطف ارائه تجربه ای متفاوت و جذاب، برای رده های سنی پایین تر نیز بسیار جذاب ظاهر شد و میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان در رده های سنی کم به خود جذب کرد. به لطف پشتیبانی عالی و دائمی سازندگان و اضافه شدن ویژگی‌های گوناگون، هنوز این بازی در زمره محبوب ترین عناوین قرار دارد.

۱۴-Overwatch(رتبه مشترک)

سازنده: Blizzard Entertainment

ناشر: Blizzard Entertainment

ژانر: First Person Shooter

امتیاز متا: ۹۱

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نامشخص

نسل هشتم شاهد عناوین آنلاین متعدد بزرگ و کوچک مختلفی بودیم. یکی از این عناوین جهان، که احتمال فراوان با آن آشنایی دارید Overwatch است. عنوان اول شخصی که با تکیه بر شخصیت ها و قهرمان های مختلف، گان پلی جذاب و فضای تخیلی خود، خیلی زود توانست خود را در سبد خرید بسیاری از بازیبازان قرار دهد. تنوع در گیم پلی این عنوان نیز هم به مذاق بازیبازان مختلف خوش آمد و هم برای منتقدان راضی کننده بود تا جایی که بازی امتیاز متای بالای ۹۰ را کسب کرد و در نهایت جایزه بهترین بازی سال را نیز از آن خود کرد.

۱۴-Rocket League(رتبه مشترک)

سازنده: Psyonix

ناشر: Psyonix

ژانر: Sports

امتیاز متا:۸۷

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نا مشخص

در این نکته که فوتبال محبوب ترین و بزرگ ترین ورزش دنیاست هیچ شکی وجود ندارد. این محبوبیت باعث درآمد زایی صنایع وابسته به فوتبال نیز شده است. سبک مسابقه ای و ماشین سواری نیز هم در دنیای واقعی و هم در دنیای فیلم و بازی طرفداران بسیار زیادی دارد. حال تصور کنید این دو دنیا با یکدیگر ادغام شوند. نتیجه؟ عنوان جذاب و سرگرم کننده Rocket League. عنوانی که نبرد و مسابقه ماشین ها را با جذابیت فوتبال در هم آمیخته و محصولی بسیار جذاب را به همگان عرضه کرده است. ایده خلاقانه پشت ساخت این بازی نه تنها نمرات خوبی را برای بازی از سوی منتقدان به همراه داشت، بلکه باعث جذب میلیون ها نفر در سرتاسر جهان شد. مسابقات بین المللی و جهانی این عنوان نیز به صورت منظم و مکرر در حال انجام است. در کل، می توان Rocket League را یکی از خلاقانه ترین IP های نسل هشتم نیز دانست.

۱۴-Hellblade Senua’s Sacrifice(رتبه مشترک)

سازنده: Ninja theory

ناشر: Ninja Theory

ژانر: Action Adventure

امتیاز متا: ۸۸

احتمال ساخت نسخه های بعدی: بسیار کم

در طول تاریخ بازی های ویدیویی، بازیبازان به واسطه‌ نقش های گوناگون، به عنوان دیوانه، روانی یا افراد مشابه به بازی پرداخته اند. اما روایت و داستان زنی با مشکلات روانی در Hellblade بسیار متفاوت و در عین حال جالب توجه پرداخته شده است. Hellblade را می توان اثری هنری دانست که بازیباز را با مفاهیم پیچیده و عمیق درگیر می سازد و این پتانسیل را دارد که او را به فکر فرو ببرد. اگر توانایی تجربه این اثر متفاوت را دارید ولی هنوز این عنوان را تجربه نکرده اید، دست بکار شوید و یکی از برترین IP های جدید نسل هشتم را از دست ندهید…

۱۳-Outlast

سازنده: Red Barrels

ناشر: Red Barrels

ژانر: Survival Horor

امتیاز متا: نسخه اول (۸۰) و نسخه دوم (۷۷)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: ساخت نسخه سوم تایید شده است…

عناوین ترسناک تقریبا از همان اوایل نسل پنجم بود که کم کم توانستند خود را به عنوان یک سبک مجزا و پرطرفدار به مخاطبان معرفی سازند. حس ترس، اضطراب دائمی، تنش های گاه و بیگاه و لحظات بسیار عمیق و ترسناک، برای بسیاری از هواداران این سبک شرایط رویایی محسوب می شوند. و خب Outlast تقریبا تمامی ویژگی های یک عنوان ترسناک درجه یک را در اختیار دارد. اتمسفر و فضاسازی تهوع آور، جامپ سکر های دقیق،صداگزاری مناسب و موارد دیگر. اگر از علاقه مندان پر و پا قرص ترس هستید و از حس اضطراب و ترس لذت می برید، دو نسخه بازی Outlast را به شما پیشنهاد می کنم.

۱۲-Evil Within

سازنده: Tango Gameworks

ناشر: Bethesda Softworks

ژانر: Survival Horror

امتیاز متا: نسخه اول (۷۹) و نسخه دوم (۸۲)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: محتمل

از همان اولین روزی که مشخص شد شینجی میکامی مشغول توسعه عنوانی Survival Horror در کنار تیم Tango است، انتظارات بالایی از بازی آنها وجود داشت. ناسلامتی این پروژه یکی از بزرگترین بازیسازان تاریخ و پدر ژانر وحشت را به عنوان یکی از عناصر اصلی ساخت در کنار خود می دید. هر چند خروجی عنوان اول به علت مشکلات فنی و گرافیکی و برخی محدودیت های غیر منطقی، نتوانست در حد انتظارات بالا ظاهر شود، اما با این وجود شاهد عنوان لذت بخش و سرگرم کننده ای بودیم. نسخه دوم نیز بار دیگر تجربه ای جذاب تر، سرگرم کننده تر و طولانی تر را به مخاطبان ارائه می داد. شاید اگر Evil Within را در زمره Underrated ترین عناوین نسل هشتم نیز محسوب کنیم تصمیم اشتباهی نگرفته ایم. چون با وحود تمام کم و کاستی ها، هم نسخه اول هم نسخه دوم استاندارد های کلی و اصلی را به خوبی رعایت کردند…

۱۱-Destiny

سازنده: Bungie

ناشر: Activision

ژانر: First Person Shooter

امتیاز متا: نسخه اول (۷۵) و نسخه دوم (۸۷)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: بسیار زیاد

این رتبه دوباره به یک عنوان تمام آنلاین چند نفره تعلق دارد…Destiny. عنوانی که به واسطه همکاری سازنده Halo یعنی Bungie با ناشر بزرگ دنیای گیم یعنی Activision از همان روزهای اول توجهات زیادی را به خود معطوف کرد. خروجی بازی نیز قابل قبول بود. گان پلی استاندارد و سرگرم کننده در کنار المان های کوچک و بزرگ نقش آفرینی…در طی مدت کوتاهی تعداد بازییازان Destiny از مرز ۱۵ میلیون نفر نیز گذشت تا این عنوان بهیکی از محبوب ترین عناوین نسل هشتم تبدیل گردد. نسخه دوم نیز به لطف اضافه شدن ویژگی‌های جدید و رفع مشکلات نسخه اول، حتی از نسخه اول نیز موفق تر ظاهر شد تا باز با یک اثر موفق تجاری/امتیازی بزرگ دیگر مواجه شویم…

۱۰-Dying Light

سازنده: Techland

ناشر: Warner bros

ژانر: Survival Horror-Action Adventure

امتیاز متا: ۸۷ (نسخه Enhanced edition)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسخه دوم در دست ساخت است.

در نسلی که عناوین زامبی-محور متعدد در آن عرضه شدند، بلاشک بهترین این عناوین، بازی Dying Light بود. بازی با زاویه دوربین اول شخص که از سیستم عمیق پارکور بهره میبرد و المان های خوش رنگ و لعاب نقش آفرینی در جای جای آن خودنمایی می کردند. طیف وسیع سلاح های بازی و زامبی های مختلف و چالش برانگیز، در کنار داستانی قابل قبول، Dying light را تبدیل به یکی از برترین عناوین سبک خود در نسل هشتم کردند. در زمینه فروش نیز این بازی عملکرد بسیار موفقی از خود به جای گذاشت تا بدین ترتیب ساخت نسخه دوم این IP خود به خود قطعی شود. امیدوارم نسخه دوم بتواند انتظارات را براورده ساخته و تجربه ای ناب را به مخاطبان ارائه دهد.

۹-A way out

سازنده: Hazelight Studios

ناشر: EA

ژانر: Action Adventure

امتیاز متا: ۷۹

احتمال ساخت نسخه های بعدی: تقریبا صفر

از همان روز معرفی A way out, کاملا مشخص بود با عنوانی متفاوت طرف هستیم. عنوانی که سعی داشت بر روی بخش های کمتر پرداخته شده داستان یک بازی تمرکز بیشتری داشته باشد. A way out به لطف داستان جذاب و البته پایان فوق العاده خود، نشان داد هنوز دنیای بازیهای ویدیویی می تواند عرصه ای مناسب برای ایده ها و آدم های خلاق و متفاوت باشد. همچنین تجربه به اجبار دو نفره بازی نیز در نوع خود بسیار کم نظیر بود. آن طور که مشخص شده است بازی بعدی استودیو Hazelight دوباره عنوانی Coop محور خواهد بود. امیدوارم دوباره با یک بازی جذاب و متفاوت دیگر از سوی این استودیو طرف باشیم.

۸-Tom Clancy’s The Division

سازنده: Massive Entertainment

ناشر: Ubisoft

ژانر: Action Role-Playing, Third person shooter

امتیاز متا: نسخه اول (۸۰) و نسخه دوم (۸۴)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: زیاد

باز هم Ubisoft و باز هم عنوان بزرگی دیگر. البته این بار با بازی تمام آنلاینی طرف هستیم که با حال و هوای آخرالزمانی، بر روی تجربه چند نفره تاکید دارد. The Division یکی از آن دسته عناوینی بود که حس می شد جای آن در سبد خرید بازیباز ها خالی است. عنوانی که امکان تجربه داستان و ماجراجویی متفاوت در کنار دوستان را در بستری متفاوت فراهم ساخت. هر چند این بازی مانند دیگر عناوین این ناشر فرانسوی در حد انتظارات ظاهر نشد، اما در مجموع، شاهد عنوان جذاب و سرگزم کننده ای بودیم که ایده های حذابی به همراه داشت.

۷-Titanfall

سازنده: Respawn Entertainment

ناشر: EA

ژانر: First Person Shooter

امتیاز متا: نسخه اول (۸۶) و نسخه دوم (۸۹)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسبتا زیاد

خلق Titanfall نشان داد که چقدر یک شوتر اول شخص استاندارد و جذاب می تواند لذت بخش باشد. خصوصا اگر شاهد ایده ها و بخش های مکمل و جذاب جدیدی نیز باشیم. Titanfall با رعایت تمامی اصول مهم و حیاتی یک شوتر موفق، تبدیل به یکی از برترین IP های نسل هشتم شد. هر چند سیاست های غلط در زمینه زمان انتشار هر دو نسخه تاثیر منفی شدیدی بر روی فروش بازی داشت و آینده این سری را در هاله ای از ابهام قرار داد. امیدوارم در نسل بعد حداقل شاهد یک Titanfall دیگر باشیم…

۶-Marvel Spider-Man

سازنده: Insomniac Games

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure

امتیاز متا: ۸۷

احتمال ساخت نسخه های بعدی: بسیار زیاد

برای سال ها، از عنوان Batman Arkham City به عنوان برترین عنوان ابرقهرمانی تاریخ نام برده می شد. و عملکرد دیگر عناوین ابرقهرمانی که قبل یا بعد از این بازی عرضه شدند در قامت مقایسه آنچنان ضعیف بود که Batman Arkham City این لقب را با اقتدار یدک بکشد. این جریان به قوت خود باقی بود تا این که شاهد عرضه Marvel-Spider Man این بار با طعم انحصاری بودیم. گیم پلی جذاب، استاندارد و سرگرم کننده، گرافیک هنری فوق العاده، روایت داستانی ایده آل همه و همه دست به دست هم دادند تا این بازی تبدیل به یکی از برترین عناوین ابرقهرمانی تاریخ شود. به نظر شما بهترین عنوان ابرقهرمانی تاریخ کدام بازی است؟

۵-PUBG

سازنده: PUBG Cooperation

ناشر: PUBG Cooperation

ژانر: Battle Royal

امتیاز متا: ۸۶

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نامشخص

پابجی، آغاز کننده دوره ای جدید در صنعت گیم بود. ظهور بتل رویال ها که در طی دو سال، به داغ ترین بحث دنیای گیم تبدیل شدند. به نحوی که فقط در طی یکسال گذشته، بیش از پنج هزاز عنوان بتل رویال بزرگ و کوچک مختلف به بازار عرضه شدند. هر چند بدیهی است بسیاری از این عناوین به موفقیت خاصی دست نیافتند، با این وجود این تب جدید در صنعت گیم اتفاقات مهمی را به همراه داشت. در این بین سهم عنوان PUBG در محبوبیت و شناساندن بتل رویال بسیار قابل توجه بود. هم اکنون نیز تعداد بازیبازان این عنوان همچنان در حال افزایش است که این امر به خوبی موفقیت و تاثیر بزرگ این بازی را تایید می کند.

۴-Nioh

سازنده: Team Ninja

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Role-Playing

امتیاز متا: ۸۸

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسخه دوم در دست ساخت است.

یکی از لذت بخش ترین عناوین نسل هشتم برای خود من، عنوان Nioh بود. بازی اکشن نقش آفرینی با تم ژاپنی که ایده های جدید و خلاقانه سازندگان آن، در ترکیب با الهامات از سری سولز، منتهی به خروجی بسیار ارزشمندی شدند. گیم پلی بازی بسیار عمیق و فوق العاده بود، تنوع سلاح ها و کمبو ها دیوانه کننده بودند و ریتم بالای مبارزات و سختی بالای بازی نیز تجربه این عنوان را بیش از پیش لذت بخش ساختند. به نظر می رسد که IP Nioh مبدل به یک فرانچایز شده و نسخه دوم این بازی نیز در دست ساخت قرار دارد…

۳-Sekiro Shadows Die Twice

سازنده: Fromsoftware

ناشر: Activision

ژانر: Action Role-Playing

امتیاز متا: ۹۱

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نامشخص

استاد میازاکی و تیم فرام سافتور ثابت کرده اند که خلق عناوین درجه یک و فوق العاده تخصص آنهاست. حال مهم نیست نام بازی آنها Dark souls است، یا Bloodborne یا Sekiro…چون خروجی نهایی قطعا فوق العاده خواهد بود. عنوان Sekiro Shadows Die Twice یک بار دیگر هنر و خلاقیت بی حد و مرز تیم فرام سافتور را ثابت کرد. حال باید دید پروژه های آینده این استودیو چه عملکردی از خود به جای خواهند گذاشت…

۲-Bloodborne

سازنده: Fromsoftware

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Role-Playing

امتیاز متا: ۹۲

احتمال ساخت نسخه های بعدی: زیاد

برای تعیین رتبه اول و دوم مدت زیادی با خود کلنجار رفتم. چون واقعا انتخاب بین دو عنوان شاهکار Bloodborne و Horizon Zero Dawn بسیار سخت بود. اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که رتبه دوم را به شاهکار استاد میازاکی اختصاص دهم و رتبه اول این لیست را به شاهکار گوریلا گیمز…در مورد بلادبورن آنچنان حرفی برای گفتن وجود ندارد چون نمرات، جوایز و فروش بازی خود گویای همه چیز هستند. فقط بد نیست به این نکته اشاره کنم که عنوان Bloodborne, یکی از برترین فضاسازی ها در طول تاریخ بازی های ویدیویی را متعلق به خود ساخته است…

۱-Horizon Zero Dawn

سازنده: Guerrilla Games

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Role-Playing

امتیاز متا: ۸۹

احتمال ساخت نسخه های بعدی: بسیار زیاد

و اما می رسیم به رتبه اول لیست برترین Ip های جدید نسل هشتم…عنوان Horizon Zero Dawn که پس از عرضه به موفقیت ها و جوایز متعددی دست یافت. فروش نه میلیون نسخه ای بازی خود گویای خیلی چیزهاست. Horizon بک عنوان آخرالزمانی متفاوت بود که آینده ای را به تصویر می کشید که در آن اشتباه انسان ها، به قیمت نابودی تمدن آن های تمام شده است. خروجی کمی و کیفی بازی در بخش های مختلف نیز آنچنان فوق العاده بوده است که جای حرف خاصی را باقی نمی گذارد و باید گفت، Horizon Zero Dawn, یکی از مهم ترین عناوین نسل هشتم، و برترین IP جدید این نسل به شمار می رود…

نظر شما چیست؟ از دید شما چه عنوانی برترین IP نسل هشتم بوده است؟ با ما در میان بگذارید.

منبع متن: gamefa