چند روزی است بازی CADENCE OF HYRULE منتشر شده است و به دنبال آن شاهد نقدها و نمرات این بازی هستیم. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی به نقدها و نمرات عنوان مذکور داشته باشیم.

مطمئنا یکی از عناوین موردانتظار برای کنسول نینتندو در چند ماه اخیر بازی CADENCE OF HYRULE بوده است. همگی عناوین درخشانی چون The Legend of Zelda و Crypt of the NecroDancer را به یاد داریم. هردو این بازی‌ها توانستند آمار بسیار خوبی را به ثبت برسانند و در مرحله‌ای دیگر The Legend of Zelda توانست کاربران بسیار زیادی را به سمت نینتندو سوییچ جذب نماید. در رویداد E3 امسال و طی دایرکت نینتندو دیدیم که این کمپانی تصمیم دارد تا نسخه‌ی دوم این بازی هم بسازد. اما پیش از تمامی این موارد آن‌ها تصمیم به ساخت یک عنوان کراس‌اور گرفتند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همانطور که قبلا هم گفتیم بازی Cadence of Hyrule تحت عنوان کراس‌اوری بین دو بازی درخشان The Legend of Zelda و Crypt of the NecroDancer در ژانر اکشن، موزیکال و ریتمیک توسعه یافته است. در بازی شما نقش دو شخصیت لینک (Link) و زلدا (Zelda) را برعهده دارید. محوریت کلی بازی و داستان آن نجات منطقه‌ای تحت عنوان هایرول (HYRULE) است و برای رسیدن به این هدف باید معماهایی را حل کرده و به نبرد با دشمنان بپردازید. محیط بازی ۸ بیتی و پیکسلی طراحی شده است. توجه داشته باشید این عنوان تنها یک ترکیب ساده از دو بازی بزرگ نیست و جذابیت‌های بسیار زیادی دارد و همین مسئله آن را به یک عنوان عالی مبدل نموده.

اما در ادامه قصد داریم تا نقدها و نمرات این بازی را مشاهده کنیم پس در ادامه همراه ما باشید.

۹٫۵/۱۰ NintendoWorldReport

این بازی به خوبی و با موفقیت توانسته جایگاه The Legend of Zelda را برای خود بدست آورد. همچنین ایده‌های فراوان و بسیار زیبایی در این بازی به چشم میخورد که می‌توان بوسیله‌ی آن مجموعه‌ای فوق‌العاده ایجاد کرد.

۹٫۵/۱۰ Destructoid

این کار ترکیبی از بهترین بخش‌های بازی The Legend of Zelda و Crypt of the NecroDancer است و عملا کاری می‌کند تا به شخصیت زلدا ادای احترام کنیم.

۹/۱۰ Gamers Heroes

اگر هوادار بازی The Legend of Zelda هستید، این عنوانی جذاب برای شماست به خصوص موسیقی زیبای آن، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم حتما این عنوان را تجربه کنید.

۹/۱۰ Nintenderos

این عنوان را می‌توان یکی از بهترین تجربه‌های دنیای نینتندو دانست. امکانات موجود در بازی، فیزیک بخش‌های مختلف به‌خصوص موسیقی و سایر موارد همگی شما را به نقطه‌ای از لذت می‌رسانند که هیچگاه خسته نمی‌شوید.

۹/۱۰ Attack of the Fanboy

ظاهر بازی کاملا متناسب با کنسول نینتندو است. در حقیقت به نظر می‌رسد شاهد نسخه‌ای دو بعدی از The Legend of Zelda هستیم که همچنان ماجراجویی‌های جذاب در آن حفظ شده و می‌توان از آن لذت برد.

۹/۱۰ Nintendo Life

این بازی توانسته نسخه‌ای مستقل و جدید از The Legend of Zelda ایجاد کند. با اینکه این یک بازی ۸ بیتی است و حالتی کلاسیک دارد اما هنوز تجربه‌ی آن حسی شبیه به حس تجربه‌ی The Legend of Zeldaدارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازی موسیقی آن است که بسیار زیبا و لذت بخش طراحی شده و همین مسئله نقش مهمی در جذابیت بازی دارد. پیشنهاد می‌کنیم این بازی را از دست ندهید چراکه تجربه‌ای بسیار لذت بخش به شما ارائه می‌دهد.

۸٫۵/۱۰ IGN Spain

این عنوان از دو بازی متفاوت ایجاد شده اما این ترکیب به حدی خوب و کامل انجام شده است که برای کاربر کاملا سرگرم کننده، اعتیادآور و چالش برانگیز است. به خصوص زمانی که موسیقی بازی متوقف نمی‌شود.

۸/۱۰ VGC

موسیقی متن، ریتم بازی و مکانیک‌های آن همگی کامل و جذاب هستند. بدون شک این بهترین بازی با حضور زلدا است.

۸/۱۰ DualShockers

این عنوان خارق‌العاده است….. تا زمانی که این بازی را به طور مستقیم تجربه نکنید نمی‌توانید دقیقا در رابطه با آن صحبت کنید. موسیقی بسیار جذاب آن و همچنین ترکیب این دو بازی بسیار جذاب و کامل صورت گرفته‌ است. اما مسئله‌ی اصلی گیم‌پلی بازی بوده که شباهت زیادی به Crypt of the NecroDancer دارد.

۷٫۹/۱۰ Video Chums

یکی از ویژگی های مهم بازی پویا بودن آن و همچنین موسیقی آن است که بسیار شگفت‌انگیز و جالب به نظر می‌رسد. باتوجه به تبلیغات کم این بازی و کمبود زمان برای ساخت و عرضه‌ی آن، تیم سازنده بهترین حالت ممکن را طراحی و ارائه کرده‌اند.

توجه: پس از انتشار سایر نمرات این صفحه به‌روز خواهد شد.

نظر شما همراهان همیشگی گیمفا در رابطه با نمرات این بازی چیست؟ به نظر شما نقاط قوت و ضعف این بازی چه مواردی است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa