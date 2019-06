اکثر اتفاقات و حواشی نمایش بازی سایبر‌پانک ۲۰۷۷ در مراسم E3 2019 به حضور بازیگر محبوب، «کیانو ریوز»،‌ خلاصه می‌شود، اما نباید فراموش کرد که در این مراسم نمایشی پنجاه دقیقه‌ای از بازی سایبر‌پانک ۲۰۷۷ پشت در‌های بسته برای اصحاب رسانه به نمایش در آمده است و در طی این نمایش ویژگی‌های مهمی از گیم‌پلی نشان داده شده‌اند. طی این نمایش، یک مرحله به صورت کاملا مخفی‌کارانه و بدون کشتن حتی یک نفر به پایان رسیده است و پس از آن سازندگان اعلام کرده‌اند که بازی‌کنندگان می‌توانند حتی بدون کشتن یک نفر، تمام بازی را به پایان برسانند. کارگردان هنری این بازی در رابطه با این موضوع گفته است: «در بازی سایبر‌پانک ۲۰۷۷ مجبور به کشتن هیچ کس نیستید.»

بازی سایبر‌پانک ۲۰۷۷ در تاریخ ۲۸ فروردین برای کنسول‌های پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان و همچنین رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

این‌طور که به نظر می‌رسد، در بسیاری از جهات این بازی بر‌اساس انتخاب بازی‌کنندگان پیش می‌رود، از انتخاب چهره و ویژگی‌های شخصیت اصلی گرفته تا نوع بازی کردن و پیش بردن مراحل‌، همگی وابسته به انتخاب بازی‌کنندگان هستند و همچنین بازی‌کنندگان تمامی پیشرفت‌های شخصیت اصلی را می‌توانند در جهت استراتژی‌ای که دوست دارند پیش ببرند، به طور مثال اگر کسی مخفی‌کاری را می‌پسندد، می‌تواند قابلیت‌های هک کردن خود را ارتقا دهد و یا کسی که به جنگیدن و خون به پا کردن علاقه دارد، می‌تواند قدرت حمله‌ی شخصیت اصلی را ارتقا دهد.

البته می‌توان اشاره کرد که موضوع آزاد بودن در کشتن یا نکشتن دشمنان، موضوع جدیدی در بازی‌های ویدیویی نیست و در گذشته نیز به طور مثال در مجموعه بازی‌های Deus Ex که بدون شک یکی از منابع اصلی ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ است، چنین قابلیتی وجود داشته. حالا باید دید که بازی سایبر‌پانک ۲۰۷۷ چگونه این ایده را پیاده‌سازی ‌می‌کند و اینکه کشتن و یا نکشتن دشمنان در دنیای بازی و روند داستان چه عواقبی دارد؟

اکثر منتقدان از نمایش گیم‌پلی‌ای که در پشت در‌های بسته دیده‌اند به شدت راضی هستند و جزئیات این بازی را باور نکردنی می‌دانند. نظر شما درباره این بازی چیست؟ آیا این بازی می‌تواند به اندازه بازی قبلی استودیوی CD Projekt Red، یعنی Witcher 3: Wild Hunt موفق شود؟

