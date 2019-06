برای بسیاری از طرفداران، جذابترین لحظه E3 امسال حضور کیانو ریوز روی صحنه نمایش بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در کنفرانس مایکروسافت بود. پایان دادن به نمایش بازی با ورود کیانو ریوز به صحنه – خصوصا اینکه CD Projekt Red به خوبی از درز کردن نقش او در بازی به بیرون جلوگیری کرده بود – موجی از شگفتی و خرسندی طرفداران را به همراه داشت. بعد از این کنفرانس، بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای را با این ستاره هالیوود ترتیب داد. در این مصاحبه پرسش‌های مختلفی با این ستاره محبوب سینما در میان گذاشته شد، از جمله اینکه، آیا حضور ستارگان مهم هالیوود در «به رسمیت شناخته شدن» بازی‌های ویدیویی در صنعت سرگرمی نقش مهمی ایفا خواهد کرد؟

«من فکر نمی‌کنم که [بازی‌های ویدیویی] محتاج به رسمیت شناخته شدن باشند. در واقع من فکر می‌کنم قضیه تا حدی برعکس باشد. این بیشتر هالیوود است که از آنها تاثیر می‌پذیرد. قطعا این در مورد جهان مارول صادق است. […] من فکر می‌کنم این تکنولوژی‌ها با هم مراوده دارند.»

او همچنین اندکی هم درباره خود بازی سابیرپانک و نقش «جانی سیلورهند» در آن صحبت کرد:

«من یک جور راهنما هستم، ولی این طور که… شما می‌خواهید کارهایی بکنید، ولی جانی هم قصد انجام کارهای خود را داد. بنابراین شرایط اینگونه است، آیا من دوست شما هستم؟ دشمن شما هستم؟ آیا من واقعا به شما کمک می‌کنم؟ یا نمی‌کنم؟ آیا شما سر راه من قرار گرفته‌اید؟»

طبق خبرها، مراحل ضبط نقش کیانو ریوز در بازی هنوز به پایان نرسیده است و تا زمان انتشار بازی او کارهای زیادی برای انجام دادن خواهد داشت. بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در آوریل ۲۰۲۰ برای ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد.

می‌توانید در ادامه ویدیوی کامل مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با کیانو ریوز را ببینید.

