هفته‌ی گدشته نینتندو به صورت رسمی در نمایشگاه E3 2019 از دنباله‌ای برای بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild که در سال ۲۰۱۷ به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شده بود، رونمایی کرد و دست به انتشار تریلری از این بازی مورد انتظار زد.

سری اول این بازی توانست تا عنوان بهترین بازی سال را از آن خود کند، از این رو خبر کار برروی نسخه‌ دوم این بازی خبری مهیج برای طرفداران این سری بود. همانطور که در تریلر بازی قابل مشاهده بود ولی به صورت رسمی تایید نشده بود، سری دوم این بازی نیز در همان منطقه‌ی Hyrule و نقشه‌ای با همان وسعت تقریبی اتفاق می‌افتد. اما طی مصاحبه‌ی اخیر آقای ایجی آنیوما (Eiji Aonuma)، سرپرست تولید این مجموعه، ایشان اعلام کردند که:

از دلایل عمده‌ای که فکر ساخت سری دوم را به سر ما انداخت، این بود که دوباره به دیدن منطقه‌ی Hyrule رفته و در آن نقشه به جستجو بپردازیم اما این بار با گیم‌پلی و ماموریت‌های جدید!

همانطور که گفته‌های آقای آنیوما تایید می‌کنند، بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 در همان مکان‌ها و مناطق قبلی جریان دارد و به گفته‌ی ایشان تیم توسعه دهنده با تمرکز کامل در حال ساخت بازی است. متاسفانه در مراسم E3 تاریخ انتشار دقیقی برای این بازی مشخص نشد و به گفته‌ی آقای آنیوما به دلیل کار کردن فشرده در راستای توسعه این عنوان، ممکن است در آینده‌ی نزدیک خبر خاصی در رابطه با آن نشنویم. گمان می‌رود که شرکت نینتندو برای E3 سال آینده اخبار بیشتری، از جمله تاریخ انتشار بازی را در اختیار بازی‌بازان قرار دهد. برای پیگیری اخبار بیشتر با ما همراه باشید.

منبع متن: gamefa