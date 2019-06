فرزندان شایسته پادشاه نسل هشتم | برترین عناوین انحصاری Playstation 4 – بخش اول

یک گیمر واقعی و کسی که عشق بازی ها در وجودش نهادینه شده است، فارغ از سن و شخصیت اجتماعی و تحصیلات و …، هیچ گاه نمی تواند دست از بازی ها و عشق به آن ها بشوید و بازی را برای همیشه کنار بگذارد و حتی به آن فکر هم نکند. نسل ها آمده […]

یک گیمر واقعی و کسی که عشق بازی ها در وجودش نهادینه شده است، فارغ از سن و شخصیت اجتماعی و تحصیلات و …، هیچ گاه نمی تواند دست از بازی ها و عشق به آن ها بشوید و بازی را برای همیشه کنار بگذارد و حتی به آن فکر هم نکند. نسل ها آمده اند و رفته اند و می آیند و می روند ولی از نسل سوم و چهارم تاکنون که در نسل هشتم بازی ها هستیم نه تنها عشق و علاقه من به بازی کردن کمتر نشده است بلکه بسیار بسیار بیشتر هم شده است، حتی به صورت تصاعدی! به عقیده من دلیل این عشقّ زیبایی و حس ماجراجویی و کنجکاوی ما گیمرهاست. ما گیمرها عاشق زیبایی هستیم و آن را در بازی ها جستجو میکنیم. صنعت و هنر بازی های رایانه ای واقعا زیباست. در این حوزه هنرمندانی داریم که واقعا نابغه هستند و چه شاهکارها و عناوین بی ‎نظیری را برای ما خلق می کنند، آن هم با قرار دادن قابلیت تعامل با آنها برای ما. هر کدام از این شاهکارها یک اثر هنری هستند و یک تابلوی متحرک. تابلوهایی به غایت زیبا که برعکس بقیه آثار در شاخه های دیگر هنری، ما هم حق دست بردن در آن‎ ها را داریم و می ‎توانیم آن ‎ها را به دلخواه خود رقم بزنیم. صنعت محبوبمان پر است از بهترین‎ ها و اصلا جایگاه و مقر بهترین هاست، لااقل برای ما بازیبازان. دنیای بازی ها پر است از شاهکارهای هنری که هر یک از دیگری زیباتر هستند و قدرت و نبوغ و خلاقیت خالص خالقشان را به رخ دنیا می ‎کشند. در طول سال ها بازی کردن، انواع و اقسام داستان‌ ها، آخرالزمان‌ ها، مصیبت‌ ها، انقلاب‌ ها و توطئه‌ ها را دیده‌ایم و آن ها را خنثی کرده‌ایم یا گاهی به سرانجام رسانده ایم! در طول این سال ها که انواع بازی های مختلف را تجربه کرده ایم، با صدها و هزاران شخصیت مختلف آشنا شده‎ ایم و با آن ها تعاملات بسیاری از نوع مجازی داشته ایم! بسیاری از این بازی ها ما را تا تا سرحد جنون عصبانی کرده‎اند، برخی ما را شدیدا ترسانده ‎اند، برخی حس دلسوزی و همذات پنداری ما را برانگیخته ‎اند و حتی برخی از آن ها ما را به واقع عاشق خود کرده ‎اند، اما به هر حال همواره برخی عناوین بوده اند که بیشتر ما را شیفته خود کرده اند و به آن ها بیشتر علاقمند شده ایم. حال وقتی که این بازی ها از نوع انحصاری باشند که دیگر زیباتر هم می شوند و همیشه تعداد زیادی از برترین و محبوب ترین سری عناوین دنیا از نوع انحصاری بوده و هستند. همه شما که اکنون در حال خواندن این مقاله هستید، بسته به سن و سال خود تعداد عناوین بسیار زیادی را در سبک‌های مختلف بازی ‎های رایانه ‎ای تجربه کرده ‎اید و خاطرات مختلفی از این دنیای پر زرق و برق، جذاب و دوست‌داشتنی دارید. انواع و اقسام عناوین شوتر، نقش آفرینی، ورزشی، مبارزه ‎ای، استراتژی، ماجرایی و … هر یک برای شما اوقات و خاطراتی شیرین و شاید گاهی تلخ را رقم زده‎ اند و به هر حال بخشی از رزومه و کارنامه گیمری شما محسوب می ‎شوند. اگر کنسول های بازی شما از نوع پلی استیشن بوده اند، بی شک همواره برترین و متنوع ترین انحصاری های دنیا را در اختیار داشته اید و انواع آن ها را با تنوع بی نظیر در سبک های گوناگون تجربه کرده اید. در این مطلب نیز بحث در مورد بازی های انحصاری است، آن هم عناوین انحصاری نسل هشتم بر روی کنسول محبوب و فوق العاده پلی استیشن ۴ که به معنای واقعی پادشاه نسل هشتم است و با انحصاری هایش این نسل را بدجوری پیروز شد. هنوز که هنوز است داریم بسیاری از عناوین فوق العاده و شاهکار این کنسول را که حتی اوایل نسل هشت منتشر شده اند بازی می کنیم و منتظریم تا باز هم شاهکارهای انحصاری قبل از پایان نسل عرضه شوند. حال بین تمامی این بازی‎ های انحصاری رنگارنگ همواره عناوینی وجود داشته اند که در ذهن شما تبدیل به یک الگو و اسطوره شده و تا به همیشه و حتی سال‎ ها بعد از آن که آن‎ها را بازی کرده‎ اید نیز در یاد و خاطر شما باقی می مانند و هیچ گاه نیز پاک نخواهند شد. معمولا این عناوین انحصاری که برای شما تبدیل به یک بازی به یاد ماندنی می ‎شوند، از سری بازی‎ های بسیار مطرح و بزرگ هستند که تا دلتان بخواهد همواره بر روی کنسول های سونی وجود داشته اند و دارند. مثلا برای شخصی عناوین سری Uncharted ،God of War ،The Last of Us و…. در نقش بازی ‎هایی هستند که تا همیشه در یاد آن ها باقی خواهند ماند و همواره در طول زندگی خود، با خاطراتی شیرین از این بازی‎ های انحصاری یاد خواهند کرد. معمولا عناوین انحصاری سونی به قدری بزرگ و محبوب هستند که تقریبا در یاد تک تک کسانی که آن ها را تجربه کرده اند، می‎ مانند و به نوعی یک محبوبیت همه‎ گیر دارند. ‎همان گونه که گفته شد در این مطلب در مورد برترین عناوین انحصاری نسل هشتم بر روی کنسول پلی استیشن ۴ صحبت می کنیم که نسلی است پر از بازی های انحصاری قدرتمند برای سونی و طرفدارانش. در دنیای بازی های رایانه ای هم همانطور که ذکر شد رقابت هایی جذاب بین برخی شرکت ها و فرنچایزها وجود دارد که بزرگترین این رقابت ها بین سونی و مایکروسافت یعنی دو شرکت صاحب کنسول است. بازی های مولتی پلتفرم که تفاوتی بر روی این کنسول ها ندارند و موضوعی که رقابت بین این دو را گرم می کند بحث عناوین انحصاری است و این که کدام یک بازی های انحصاری بهتری دارد. بحث انحصاری و مولتی ‎پلتفرم یک بحث ناتمام و بی ‎سرانجام بین گیمرها است و هیچ‎ گاه پایانی ندارد و همواره این مسائل وجود دارند و خواهند داشت زیرا که تا رقابت هست، بحث بازی های انحصاری و … نیز هست و این تنور رقابت را داغ تر می کند. کدام بهتر است. آیا باید بازی انحصاری باشد؟ کدام با کیفیت ‎ترند؟ انحصاری زمانی، انحصاری کنسولی، انحصاری کامل. چرا عناوین مولتی ‎پلتفرم انحصاری می‎ شوند؟ آیا این کار درست است؟ آیا عناوین انحصاری با کیفیت ترند؟

موضوع اینجاست که چه خوشمان بیاید و چه بدمان بیاید، چه قبول کنیم و چه نکنیم، یکی از مهمترین مواردی که گیمرها توجه بسیار زیادی به آن دارند و در واقع فاکتور مهمی برای موفقیت یک کنسول محسوب می ‎شود بازی ‎های انحصاری هر پلتفرم هستند که اگر هر کدام از شرکت‎ ها در این زمینه موفق ‎تر از رقیب عمل کند، می ‎تواند به موفقیت خود در آینده بسیار خوش ‎بین باشد و دیدیم که در نسل هشتم به خاطر همین اختلاف بسیار زیاد در تعداد و کیفیت و تنوع بازی های انحصاری، پلی استیشن ۴ با اختلاف خیلی زیادی نسل را برنده شد. در این مطلب همان طور که قبل تر نیز خدمت شما عرض کردم صحبت از انحصاری هاست. عناوین انحصاری که گاه توسط شرکت‎ های زیرمجموعه‎ خود شرکت صاحب کنسول ساخته می شوند و یا توسط استودیوهای Third Party و طی قرار دادهایی که شرکت‎ ها با هم منعقد می ‎کنند ساخته می‎ شوند و می‎ توانند موفقیت و بقای یک کنسول را تضمین نمایند. از جهات زیادی می توان به موضوع بازی های انحصاری و مولتی پلتفرم نگاه کرد. البته بحث بازی‎ های انحصاری یک شرکت صاحب کنسول که توسط خود آن شرکت و استودیوهای زیر مجموعه آن ساخته می ‎شود از بازی های مولتی پلتفرمی که ناگهان انحصاری می شوند جداست چون این عناوین را گیمر می ‎شناسد و با توجه به علاقه‏ بیشتری که به انحصاری ‎های داخلی یک شرکت صاحب کنسول دارد، کنسول خود را انتخاب می ‎کند. مثلا گیمر می‎ داند که اگر به ناتی ‎داگ و بازی ‎های شاهکار این استودیو علاقمند است باید کنسول سونی بخرد و یا بالعکس اگر به Halo علاقمند است باید کنسول مایکروسافت را خریداری کند اما کف دستش را بو نکرده است که عنوانی مولتی پلتفرم که تاکنون برای همه پلتفرم ‎ها بوده است، ناگهان انحصاری یک کنسول خاص شود. در مطلب امروز، ما هر دو نوع بازی ها را در نظر گرفته ایم یعنی هم انحصاری های فرست پارتی و هم ترد پارتی پلی استیشن ۴. در حقیقت در این لیست بازی هایی قرار دارند که در نسل هشتم و تا به امروز بر روی هیچ کنسول و پلتفرم دیگری غیر از پلی استیشن ۴ وجود نداشته و ندارند و مهم نیست اگر مثلا در نسل قبل روی پلی استیشن ۳ هم منتشر شده باشند یا بازسازی و ریمستر باشند زیرا تمرکز اصلی این لیست روی عناوینی است که در نسل هشتم روی هیچ پلتفرمی غیر از پلی استیشن ۴ نیستند. همچنین دقت داشته باشید که عناوین دیوید کیج که همواره به عنوان یک بازی انحصاری پلی استیشن منتشر شده اند و چندین سال است فقط روی پلی استیشن وجود دارند نیز به عنوان عناوین انحصاری این کنسول در لیست قرار داده شده اند زیرا هنوز هم بر روی هیچ پلتفرمی عیر از پلی استیشن ۴ موجود نیستند و قرار است تا برخی از آنها در آینده برای پی سی هم عرضه شوند ولی در حال حاضر و از زمان انتشار آن بازی ها، به عنوان یک انحصاری پلی استیشن شناخته شده اند. همان طور که گفته شد در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به سراغ برترین عناوین انحصاری کنسول نسل هشتمی قدرتمند سونی و پادشاه نسل هشتم یعنی پلی استیشن ۴ برویم و برترین انحصاری های این کنسول را برای شما عزیزان معرفی نماییم. کنسولی که آن قدر بازی انحصاری عالی و قدرتمند داشته است که انتخاب ها را بسیار سخت و دشوار می کند. در ابتدای این مطلب ذکر نکاتی لازم است. اولین نکته این که این لیست به هیچ عنوان بر اساس ترتیب امتیاز متای عناوین نیست و بیشتر بر اساس محبوبیت بازی ها بین بازیبازان در دنیا چیده شده است و البته نظر شخصی نویسنده نیز در آن کاملا دخیل است و ممکن است که نظر هر کدام از شما عزیزان در مورد ترتیب این عناوین و حتی قرار داشتن یا نداشتن برخی از آنها در این لیست با بنده متفاوت باشد. در حقیقت ترتیبی که در این لیست می بینید به هیچ وجه به صورت قطعی غلط یا درست نیست و بهتر است تا به ان عنوان یک سرگرمی و بیشتر آشنا شدن با برخی از عناوین انحصاری پلی استیشن ۴ و یا تازه کردن خاطراتی از آنها نگاه کنید و آن را با نظرات خود مقایسه نمایید و بسیار خوشحال خواهم شد که به مانند همیشه در چنین مقالاتی، از نظرات و ترتیب قرار گرفتن بازی ها برای شما نیز آشنا شوم و با هم در این باره صحبت نماییم. بیشتر از این سرتان را درد نمی آورم و پس از بیان این مقدمه و توضیحاتی که در مورد این مطلب لازم بود، توجه شما را به قسمت اول مقاله برترین عناوین انحصاری Playstation 4 جلب می کنم. لطفا در ادامه با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۲۳ – Little Big Planet 3



سازنده: Media Molecole

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Platformer, Puzzle

تاریخ انتشار: ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۷۹/۱۰۰

سری Little Big Planet تاییدی دیگر بر این بود که سونی حرف اول و آخر را از نظر بازی های انحصاری در دنیای گیم می زند و مخصوصا از نظر پوشش سلیقه های مختلف در بازی های انحصاری بی نظیر عمل می کند. هر نوع سبکی در دنیای بازی های رایانه ای دارای عناوینی انحصاری قدرتمند بر روی کنسول های سونی و مخصوصا پلی استیشن ۳ بوده است و از عناوین تعاملی گرفته تا پازل و پلتفرمر و … همگی دارای شاهکارهایی انحصاری برای دارندگان این کنسول ها بوده و هستند. Little Big Planet یک بازی ریزه میزه ولی یک غول انحصاری سونی بود و برای خودش اعتباری در دنیا کسب کرد و همین اعتبار را نیز به کنسول های سونی بخشید تا تبدیل به فرنچایزی ادامه دار شود. از همان اولین نسخه سری Little Big Planet کاملا می شد فهمید که این بازی با بقیه بازی ها فرق دارد و چیزی مشابهش در دنیای بازی ها عرضه نشده است. وقتی این بازی را تماشا یا تجربه می کردید کاملا در می یافتید که سازندگان این بازی ادم های خاصی هستند که از نبوغ هنری برخوردارند، روحیه های شادی داشته و سرزنده و با طراوت زندگی را در جریان دارند. انگار که وقتی این عنوان و شخصیت ها و فضایش را می دیدیم با خود می گفتیم که احتمالا در ذهن سازنده این بازی باید یک تئاتری چیزی در حال اجرا باشد و یا دارد در ذهن خود کارتونی زیبا می بیند سرشار از خلاقیت! خلاقیتی که یک مقدار کمش هم برای یک بازی کافیست تا آن را موفق کند و همه به به و چه چه کنند، آن وقت در Little Big Planet دنیا دنیا از این خلاقیت ها در جریان بود و اصلا کلا خود بازی یک خلاقیت بود! واقعا Little Big Planet خود خلاقیت است. یعنی می گوید “گیمر جان! بیا این دنیا مال تو، هر کار می خوای توش انجام بده و هر هنری می خوای بریز و پیاده کن و بساز و تازه بده دوستات و دشمنات و دنیا هم بازی کنن”. خلق کن و به اشتراک بگذار، این یکی از شعارها و در واقع مفهوم اصلی این سری است.

بی خود نیست که وقتی نسخه اول این فرنچایز در سال ۲۰۰۰۸ منتشر شد کل دنیا هنگ کرده بودند که وای این دیگر چه بازی است، چقدر زیباست.سپس نوبت به نسخه دوم رسید و Little Big Planet 2 نیز که مثل نسخه اول این سری یک بازی پازل پلتفرمر بود و توسط استودیوی توانمند Media Molecule ساخته شده بود، در سال ۲۰۱۱ توسط شرکت سرگرمی های سونی به طور انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۳ منتشر گردید. Little Big Planet 2 نیز پشت سر هم امتیازات عالی و معرکه را دریافت نمود و نشان داد سازندگان این بازی در مدیا ملکلول، نوابغی هستند که شاید ملکول باشند ولی قدرت و خلاقیتشان در حد بمب اتم است! نکته مثبت اینجا بود که بیش از ۳ میلیون مرحله ای که بازیبازان در نسخه اول ساخته بودند به عنوان دوم نیز انتقال یافت و قابل بازی و قابل ویرایش بود. در سپتامبر ۲۰۱۱ و با یک آپدیت قابلیت پشتیبانی از PlayStation Move نیز به بازی اضافه شد.

در اوایل نسل هشتم بود که سونی تصمیم به انتشار نسخه سوم این سری گرفت و از آنجایی که هنوز پشتیبانی از نسل هفتم به پایان نرسیده بود بنا شد تا این بازی به صورت عنوانی بین نسلی منتشر گردد تا دارندگان پلی استیشن ۳ نیز بتوانند از نقطه پایان ۳ گانه این سری لذت ببرند. بازی Little Big Planet 3 که کار ساخت و توسعه آن را استودیو Media Molecole برعهده داشت، عنوانی در سبک پازل پلتفرمر محسوب می شود که در سال ۲۰۱۴، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول های پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران قرار بگیرد. این بازی البته چهارمین نسخه در این سری به حساب می آمد زیرا که یک عنوان از این سری نیز برای کنسول پلی استیشن پرتابل یا همان پی اس پی در سال ۲۰۰۹ منتشر شده بود. Little Big Planet 3 با وجود این که نتوانست در حد نسخه اول و دوم از نظر امتیازات عمل نماید ولی باز هم بازخوردهای خوبی را دریافت نموده و از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای خوب ۷۹/۱۰۰ نائل آمد که البته انتظارت برای این سری بیشتر از چنین متایی بود. ولی خب متا نشان داده که در مواردی که برخی بازی ها نمره پایین می گیرند زیاد قابل اعتماد نیست. به هر حال با وجود این متا، Little Big Planet 3 هنوز هم عنوانی است که مشابهی بر روی پلی استیشن ۴ ندارد و یک بازی خاص و بسیار یونیک است و در این مقاله هم که قرار نیست بازی های دارای برترین متا را قرار دهیم. پس در نهایت باید گفت بی تردید عنوان زیبا و یونیک Little Big Planet 3 را می توان به عنوان یکی از بازی های موفق انحصاری کنسول PS4 تا به امروز قلمداد کرد و این بازی، در لیست ما موفق به کسب رتبه بیست و سوم شده است.

۲۲ – Gravity Rush: Remastered

سازنده: Bluepoint Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action Adventure

تاریخ انتشار: ۲ فبریه ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۰/۱۰۰

Gravity Rush عنوانی بود دارای سیستم مبارزات و اکشن باورنکردنی خاص و زیبا، گرافیک خوش‌رنگ و لعاب و چشم‌نواز الهام گرفته شده از انیمه‌ ها و دنیایی فوق‌العاده زیبا برای گشت و گذار با قدرت‌های سرگرم‌کننده که تجربه لذتبخشی را برای ما روی کنسول دستی ویتا رقم زد. در واقع Gravity Rush (در ژاپن با نام Gravity Daze شناخته می‌شود) یک عنوان بسیار زیبا و یکی از برترین و محبوب‌ترین عناوین کنسول دستی قدرتمند سونی یعنی PS Vita محسوب می شد. با موفقیت این عنوان روی ویتا بود که سونی تصمیم گرفت تا نسخه ریمستر و بازسازی شده این بازی را برای پلی استیشن ۴ نیز عرضه کند تا اگر موفقیت خوبی کسب نمود، فضا را برای انتشار نسخه دوم سری بیش از پیش آماده کرده باشد. بازی Gravity Rush: Remastered که کار ساخت و توسعه آن را Bluepoint Games برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۶، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران قرار بگیرد. جالب است بدانید که این بازی در ابتدا به عنوان پروژه‌ای برای پلی‌استیشن ۳ آغاز شد ولی در نهایت تبدیل به یکی از عناوین لانچ و البته یکی از تحسین‌شده ترین و برترین عناوین کنسول دستی قدرتمند و دوست داشتنی PS Vita و سپس هم یکی از برترین ریمسترها و عناوین انحصاری پلی استیشن ۴ شد. در این عنوان بازی‌باز کنترل دختری به نام Kat را در دست دارد که حافظه خود را از دست داده و در ابتدای بازی از طریق یک گربه اسرار آمیز و مرموز به نام Dusty قدرت دست‌کاری کردن نیروی جاذبه زمین را به دست می آورد.

در بازی باید از قدرت خاص Kat برای تغییر جهت جاذبه زمین در اطراف وی استفاده کنیم تا وی بتواند به هر سمتی که می‌خواهد سقوط کند و مسیرهای مختلف را بپیماید. گرافیک انیمیشنی و سل شید و خاص بازی، آن را از بسیاری از عناوین دیگر متمایز می کند و استایل هنری بسیار زیبا، جذاب و در یک کلمه، فوق العاده ای را به بازی بخشیده است. این گرافیک زیبا با قابلیت دستکاری کردن زمان در بازی جفت شده است و آن را بسیار جذاب تر می کند و با وجود این قابلیت در بازی می توانید روی دیوارها بدوید و پرواز کنید. Gravity Rush: Remastered با ارتقای کیفیت بصری بازی به همراه المان های جذاب و یونیک گیم پلی موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای خوبی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همین طور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای خوب ۸۰/۱۰۰ نائل آمد که برای عنوان بی سر و صدا و خاصی مثل این بازی که تازه نسخه ریمستر هم هست، واقعا یک موفقیت خیلی خوب به حساب می آید.

به این ترتیب با انتشار این نسخه ریمستر، موفقیت این بازی برای سونی دوباره تکرار شد و موجبات ساخت نسخه دوم را که یک بازی انحصاری متعلق به پلی استیشن ۴ است فراهم کرد که اتفاقا نسخه دوم هم یکی از برترین هاست و کاملا می توانند در این شماره از لیست قرار بگیرد. در نهایت باید گفت بی تردید عنوان زیبای Gravity Rush: Remastered و همین طور نسخه دوم این فرنچایز یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز و همچنین یکی از برترین عناوین ریمستر شده از لحاظ کیفیت ریمستر است که البته طبیعی هم هست زیرا هر وقت نام Bluepoint Games برای ریمستر یک بازی مطرح باشد یعنی باید منتظر باشیم که یکی از برترین ریمسترهای تاریخ را ببینیم. Gravity Rush یک تجربه بسیار سرگرم کننده و اصیل است و یکی از عناوینی است که امتحان کردن آن چه به صورت نسخه اصلی روی PS Vita و چه به صورت نسخه بازسازی شده برای پلی استیشن ۴، بسیار لذتبخش و هیجان انگیز است. عنوان Gravity Rush: Remastered، در لیست ما موفق به کسب رتبه بیست و دوم شده است که به حق نیز شایسته آن است.

۲۱ – Killzone Shadow Fall



سازنده: Guerilla Games

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: First Person shooter

تاریخ انتشار: ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۷۳/۱۰

یادش بخیر… اولین بازی که برای پلی استیشن ۴ به همراه کنسول خریداری کردم عنوان Killzone Shadow Fall بود و قطعا تا آخر عمرم هرگز و هرگز یادم نمی رود بار اولی که به لبه نخستین صخره بازی رسیدم و منظره روبرو و تابش خورشید را مشاهده کردم… وای خدایا… این چه گرافیکی است؟ مگر ممکن است این قدر زیبا؟ واقعا در ابتدای نسل هشتم این بازی یک لانچ تایتل عالی و یک نمایش قدرت برای کنسول پلی استیشن ۴ بود که چشم ها را به خود خیره می کرد. بد نیست تا به رسم این قبیل مقالات، نگاهی به کلیت فرنچایز کیلزون هم داشته باشیم. بر روی پلتفرم‌های سونی، یعنی کنسول‌های پلی‌استیشن خانگی از نسل ششم تا کنون، برترین فرنچایز شوتر اول شخص انحصاری که خلق شده است بی‌شک سری Killzone است که توسط استودیو توانمند گوریلا گیمز ساخته شده است. این فرنچایز در نسل ششم بازی‌های رایانه‌ای با نسخه اول Killzone متولد شد و نوید یک سری قدرتمند را داد.

نسخه اول سری Killzone که در نسل ششم برای کنسول پلی استیشن ۲ منتشر شده بود یکی از بهترین بازی های شوتر زمان خود بود ولی باید گفت این فرنچایز با نسخه دوم خود به اوج رسید و خود را به عنوان یکی از برترین فرنچایزهای انحصاری سونی مطرح کرد و بسیاری آن را بهترین شوتر پلی استیشن ۳ قلمداد می کنند. در واقع این فرنچایز در نسل هفت با عناوین Killzone2 و Killzone3 به اوج رسید و بسیار محبوب‌تر از قبل شد و در نسل هشتم نیز با Killzone Shadow Fall به عنوان یکی از اولین عناوین منتشره برای پلی‌استیشن ۴ خودنمایی کرد و گرافیک بسیار زیبا و گیم‌ پلی لذتبخشی را در اوایل نسل هشت به دارندگان این کنسول هدیه داد. البته بر روی کنسول دستی پلی‌استیشن پورتابل یا همان PSP نیز یک عنوان جانبی از این سری منتشر شد که به دلایلی از قبیل نداشتن آنالوگ استیک دوم، در سبک شوتر اول شخص نبود و یک شوتر ایزومتریک محسوب می‌شد که البته کیفیت خوبی نیز داشت. کاملا قابل پپش بینی بود که با آغاز نسل هشتم، سونی به عنوان یکی از لانچ تایتل های این کنسول قدرتمند، نسخه ای جدید از سری کیلزون را هم در نظر بگیرد و این اتفاق با انتشار نسخه ای اسپین آف از این سری رخ داد.

بازی Killzone Shadow Fall که کار ساخت و توسعه آن را Guerilla Games برعهده داشت، عنوانی در سبک شوتر اول شخص محسوب می شود که در سال ۲۰۱۳، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت یک لانچ تایتل انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران قرار بگیرد. سیستم تیراندازی بسیار لذت بخش و جذاب بود و انواع و اقسام سلاح های مختلف را در اختیار شما می گذاشت. گیم پلی و گان پلی جذاب و خوش دست در کنار صداگذاری فوق العاده و البته جلوه های بصری شگفت انگیز در ابتدای نسل هشتم و بخش چندنفره هیجان انگیز، از این بازی یک شوتر باحال و جذاب و زیبا ساخته بودند. همین طور به سنت همیشگی این سری، انواع و اقسام صحنه های سینمایی بسیار باکیفیت و هیجان انگیز در بازی وجود داشت که آن را برای بازیباز بسیار لذتبخش تر و جذاب تر می کرد. Killzone Shadow Fall با وجود گرافیک شگفت انگیز و داستان جذاب و گیم پلی بسیار لذتبخش، از نظر بازخورد منتقدین و امتیازات اصلا نتوانست مانند عناوین قبلی اش در نسل هفتم عمل کند و از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای ۷۳/۱۰۰ نائل آمد که انصافا امتیاز خیلی کمی برای این عنوان محسوب می شد و با ۳ بار تجربه کردن این بازی واقعا اعتقاد دارم که متای ۷۳ حق این بازی نیست و میتواند نمره اش ۸ باشد. درست است که اصلا مثل کیلزون شاهکاری انقلابی نیست ولی الحق و والانصاف هم دیگر نمره زیر ۷.۵ و ۸ حقش نیست. در نهایت باید گفت بی تردید عنوان زیبای Killzone Shadow Fall با وجود این که مثل دو شاهکار نسل هفتمی این فرنچایز عمل نکرد، ولی باز هم یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه بیست و یکم شده است که به حق نیز شایسته آن است.

۲۰ – Yakuza 6: The Song of Life



سازنده: Sega

ناشر: Sega

ژانر: Action Adventure

تاریخ انتشار: ۸ دسامبر ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

Yakuza 6: The Song of Life و کلا خیلی از بازی های این سری که فقط روی پلی استیشن عرضه شده اند، جزو انحصاری هایی هستند که آی پی آنها متعلق به سونی نیست و یک بازی ترد پارتی هستند ولی ناشرشان آنها را فقط برای پلی استیشن عرضه کرده است. مثل عناوین کوانتیک دریم که از نسل ۶ انحصاری سونی بوده اند ولی از مدتی دیگر برای پی سی هم قرار است عرضه شوند زیرا صاحب آی پی سونی نیست. بگذریم. صحبت در مورد عناوین یاکوزا است و البته نسخه ششم آن. داستان سری یاکوزا به نوعی قصد دارد روش و شیوه زندگی یاکوزاها را شرح دهد و معمولا بر اساس دنبال کردن داستان زندگی Kazuma Kiryu که یک عضو یاکوزا از Tojo clan است بنا شده و اتفاقات مختلفی را که برای او در راه کمک به گروهش رخ می دهند را روایت می کند. از طرفی دیگر نیز او به دنبال یافتن راه و روش جدیدی در زندگی اش است که آن را با گرفتن سرپرستی یتیمان دنبال می کند. البته به غیر از بر عهده گرفتن کنترل کازوما در بازی در نسخه های مختلف آن تاکنون کنترل دیگر شخصیت هایی را نیز بر عهده داشته ایم. تا به امروز سری یاکوزا ۷ نسخه در سری اصلی خود دارد که همگی به ترتیب منتشر شده اند، غیر از نسخه زیرو که یک پیش زمینه برای کل سری است.هر نسخه در این سری دقیقا داستان نسخه قبلی را دنبال می کند که نکته ای جالب و جذاب مخصوصا برای طرفداران سری است.

این سری یکی از بزرگترین و انحصاری ترین بازی های کنسول های پلی استیشن در طول تاریخ بوده اند که کار خود را از پلی استیشن ۲ آغاز کردند. همچنین در این سری تا کنون ۷ نسخه اسپین آف نیز منتشر گردیده اند که مواردی مثل داستان اجداد Kazuma Kiryu و حمله زامبی ها به Kamurocho و .. بوده اند. همچنین سگا اعلام کرده که عناوین جدیدی از این سری در حال ساخت هستند که شامل Yakuza Kiwami 2 و Shin Ryu Ga Gotoku می باشند و همین طور دو اسپین آف نیز با نام های Ryu ga Gotoku Online و Hokuto ga Gotoku قرار است منتشر شوند. بین عناوین این سری یکی از موفق ترین ها بدون شک نسخه Yakuza 6: The Song of Life است که به عنوان نماینده سری یاکوزا و یک بازی انحصاری سونی در لیست ما قرار گرفته است. بازی Yakuza 6: The Song of Life که کار ساخت و توسعه آن را سگا مثل همیشه برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۶، شرکت سگا آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. البته انتشار اولیه این بازی مثل همیشه در ژاپن بود و سپس ۲ سال بعد در سال ۲۰۱۸ نسخه غربی آن برای پلی استیشن ۴ عرضه گردید.

Yakuza 6: The Song of Life با ارائه کامل و عالی المان هایی که طرفداران این سری عاشقش هستند در کنار برخی المان های جدید، موفق گردید تا پس از انتشار بازخوردهای عالی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همین طور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای عالی ۸۳/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ تا امروز شناخته شود. بعد از صحبت در مورد نسخه ششم این سری، بد نیست تا جهت آشنایی بیشتر شما با این فرنچایز، خیلی کوتاه توضیحاتی را در مورد آن بیان کنیم. سری عناوین یاکوزا که در ژاپن با نام Ryū ga Gotoku (به معنای “مانند اژدها”) شناخته می شوند از آن دست عناوینی هستند که به ما نشان می دهند مردم ژاپن و سلیقه گیمی آن ها و بازار آن ها و صنعت بازیسازی آن ها کاملا با دیگر نقاط دنیا فرق دارد. صنعت گیم ژاپن برای خودش قوانینی دارد و بازیبازانش علایقی منحصر به فرد دارند و بازی هایی در آن جا کلی فروش می کند که در دنیا حتی اسمشان را هم بلد نیستند بخوانند!! البته حالا دیگر یاکوزا در این حد نیست که اسمش را نتوانند بخوانند و نامش را نشناسند زیرا چند نسخه غربی نیز دارد که البته همگی با دو ۳ سال تاخیر بعد از عرضه نسخه ژاپنی در دنیا منتشر شده اند و به این دلیل نسبت به خیلی بازی های ژاپنی شناخته شده تر هستند. اما قضیه یاکوزا نیز در ژاپن با دنیا زمین تا آسمان متفاوت است و این سری یکی از بزرگترین و محبوب ترین سری بازی ها در ژاپن شناخته می شود و به همین دلیل هم هست که این تعداد نسخه مختلف از آن منتشر شده و می شود و باز هم نسخه های جدید موفق عمل می کنند. در نهایت باید گفت اکثر افراد حاضر در صنعت گیم موافقند که عنوان زیبای Yakuza 6: The Song of Life یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبا، در لیست ما موفق به کسب رتبه بیستم شده است.

۱۹ – Gran Turismo Sport



سازنده: Polyphony Digital

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Racing Simulator

تاریخ انتشار: ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۷۵/۱۰۰

فقط نگاهی به این عناوین کافیست تا همه چیز را در مورد نام بزرگ Gran Turismo دریابیم. Gran Turismo بر روی کنسول پلی استیشن با متای ۹۶، بازی Gran Turismo 2 بر روی کنسول پلی استیشن با متای ۹۳، عنوان Gran Turismo 3 بر روی کنسول پلی استیشن ۲ با متای ۹۵ و عنوان Gran Turismo 4 بر روی پلی استیشن ۲ با متای ۸۹٫ دیگر همه چیز گویاست. این ۴ عنوان پادشاه شبیه ساز ریسینگ در نسل ۵ و ۶ بودند و یکی از برترین انحصاری های کنسول های سونی. وقتی به نسل هفتم وارد شدیم شاهد افت نسبی این سری لااقل از نظر امتیاز متا بودیم و یا این که باز هم دو عنوان عالی را در این نسل داشتیم که شامل Gran Turismo 5 با متای ۸۴ و Gran Turismo 6 با متای ۸۱ بودند ولی به نسبت ۴ عنوان قبلی بازخوردهای مثبت کمتری را دریافت نمودند و مخصوصا با رشد فرنچایز فورزا رقیب قدرتمندی را روبروی خود می دیدند. باید گفت برای دارندگان پلی استیشن و مخصوصا کسانی که بازی های قدیمی این سری را تجربه کرده اند، هیچ وقت هیچ ریسینگی گرن توریسمو نشده و نخواهد شد. در واقع برای بازیبازان قدیمی تر و هم دوره بنده که همگی فقط پلی استیشن داشتیم هر گاه صحبت از سبک شبیه ساز ریسینگ به وسط بیاید، سلطان فقط یک نام است و بس: Gran Turismo. پادشاه بی چون و چرای سبک ریسینگ در نسل ۵ و ۶ که همواره رقابت شدیدی را با نید فور اسپید داشت و البته اغلب برتر از آن قرار می گرفت.

خب از بحث این مطلب فاصله نگیریم. این موضوع در مورد برترین عناوین انحصاری پلی استیشن ۴ است و درست است که گفتیم فرنچایز گرن توریسمو در دو نسل اخیر نسبت به نسل های قبلی از لحاظ بازخوردهای منتقدین (نه بازیبازان) افت کرد ولی منظور فقط با نسل های قبلی خود این سری است وگرنه هنوز هم بازی Gran Turismo Sport که بازی مورد نظر ما در این لیست و تنها عنوان نسل هشتمی سری گرن توریسمو است، از خیلی از عناوین شبیه ساز ریسینگ یک سرو گردن بالاتر است و بیشتر ایراداتی هم که از این بازی گرفتند به خاطر کیفیت محتوایش نبود بلکه به خاطر کمیت محتوا بود که اعتقاد داشتند بازی محتوای خیلی کمی در زمان لانچ دارد و البته درست هم می گفتند. بازی Gran Turismo Sport که کار ساخت و توسعه آن را Polyphony Digital برعهده داشت، عنوانی در سبک شبیه ساز ریسینگ محسوب می شود که در سال ۲۰۱۷، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران قرار بگیرد. گیم پلی بازی بسیار دقیق و شبیه سازی شده است و گرافیک Gran Turismo Sport نیز به معنای واقعی خیره کننده، شگفت انگیز و رویایی است و لذت این شبیه ساز را با هر چه واقعی تر کردن ماشین ها و مسیرها و … تا حدی بسیار زیادی بالاتر برد.

Gran Turismo Sport با ارائه یک شبیه سازی دقیق و فوق العاده باکیفیت از رانندگی و مسابقات ریسینگ موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای نسبتا خوبی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همین طور بازیبازان دریافت نماید اما این بازخوردهای نسبتا خوب برای نام گرن توریسمو اصلا خوب محسوب نمی شوند و انتظارات از این سری خیلی بالاتر است. این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای ۷۵/۱۰۰ نائل آمد که همان طور که گفتم برای نام بزرگ و تاریخچه امتیازات شاهکار سری گرن توریسمو اصلا امتیاز خوبی نیست. البته واقعا از لحاظ نقدها و نمرات در حق Gran Turismo Sport کم لطفی شد که این موضوع را در نسل هفت و هشت زیاد داریم می بینیم و شاهد نقدهای مغرضانه و بودار و دارای جهت گیری های کاملا واضح هستیم. به نظر بنده این بازی استحقاق نمره بیشتری را داشت اما در هر جال کافیست تا بازی را تجربه کنید تا دریابید چیست و فقط همین اهمیت دارد که بازی برای شما نمره اش چند است. در نهایت باید گفت بی تردید عنوان زیبای Gran Turismo Sport یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه نوزدهم گردیده است.

۱۸ – Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection

سازنده: Quantic Dream

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Adventure interactive

تاریخ انتشار: ۴ مارس ۲۰۱۶

امتیاز متا: Heavy Rain : 87/100 – بازی Beyond: Two Souls : 72/100 – بازی Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection : 78/100

در عناوین تعاملی که خیلی ها عاشق آنها هستند و خیلی ها هم آنها رذا زیاد جزو بازی محسوب نمی کنند، همواره داستان و شخصیت ها، پایه اصلی بازی محسوب می شوند و هر چقدر که داستان و شخصیت های بازی قدرتمندتر و عمیق تر باشند و نقش انتخاب ها مهم تر باشد، آن بازی در حوزه خود عنوانی موفق تر خواهد بود. در این زمینه بازی های دیوید کیج همیشه یک سر و گردن برتر از دیگر بازی ها هستند و در واقع دیوید کیج نفر اول در ساخت درام های تعاملی است. نقطه عطف و تکیه گاه و در واقع همه چیز این بازی ها، داستان بی نظیر آن هاست. داستانی که مانند تمامی عناوین استاد دیوید کیج بسیار زیبا و جذاب نگارش شده است و البته باید گفت که بین تمام بازی های این سازنده بزرگ نیز، Heavy Rain برترین و زیباترین داستان را داراست. همچنین شخصیت پردازی همیشه نقش بسیار مهمی را در عناوین دیوید کیج داشته است و در واقع شخصیت پردازی های عمیق و خلق شخصیت هایی محکم و قدرتمند، همواره باعث شده اند تا عناوین این سازنده داستان فوق العاده ای را داشته باشند و این داستان زیبا به زیبایی هر چه تمام تر بر روی دوش این شخصیت ها قرار می گیرد و روند قصه گویی و روایت بازی را شکل می دهد. شخصیت ها داستان را شکل می دهند و داستان شخصیت ها را می سازد و به آن ها پر و بال می دهد. عناوین سینمایی و بازی هایی مانند عناوین دیوید کیج مثل فارنهایت و هوی رین و بیاند و دیترویت، از هنر هفتم به بهترین شکل در راستای بهبود هنر هشتم استفاده می ‎کنند.

در این شماره از لیست صحبت از یک کالکشن از عناوین سینمایی و تعامل استاد دیوید کیج و استودیو کوانتیک دریم است. بعد از ساخت بازی عالی فارنهایت در نسل ششم همه منتظر بودند تا ببینند در نسل هفتم دیوید کیج برای کنسول پلی استیشن ۳ چه خواهد کرد و او نیز یک شاهکار به نام Heavy Rain را رو کرد. Heavy Rain عنوانی تعاملی و درام با یک داستان عالی بود که در سال ۲۰۱۰ توسط Quantic Dream به کارگردانی دیوید کیج که همان طور که گفته شد سابقه ساخت عنوان بی نظیر فارنهایت را در نسل ششم داشت، ساخته شد و توسط سونی، انحصارا برای کنسول پلی استیشن ۳ منتشر گردید. جالب است که حتی شاهکار هنری مثل هوی رین هم مخالفانی داشت که با دلایلی بازی را ببشتر به یک فیلم تشبیه می ‎کردند؛ اما نه دوستان عزیز!! این فیلم نیست، بازی است! یک بازی احساسی که در آن با تصمیمات و احساس و عواقب و … سر و کار دارید نه با یک گروه نظامی خصوصی وحشی. البته Heavy Rain یک موفقیت کامل از نظر هنری و تجاری بود. چندین جایزه برترین بازی سال از منابع مختلف و فروش بیش از ۳ میلیون نسخه در نسل هفت از این بازی یک انحصاری بی نظیر و قدرتمند برای سونی و پلی استیشن ساختند. داستان بازی Heavy Rain یک شاهکار بی نهایت جذاب و تراژیک است که عشق و غم و درام و اکشن و … را کاملا در خود دارد و روند روایت را طوری پیش می برد تا در نهایت عواقب انتخاب های خود در بازی را مشاهده کنید و بهای برخی از آن ها را سنگین تر و برخی را کمتر، بپردازید.محوریت داستان بازی هوی رین و شخصیت های آن بر موضوع قتل های سریالی یک قاتل دیوانه که به قاتل اریگامی شهرت دارد بنا شده است و داستان شخصیت هایی را که به نوعی با این قاتل درگیر می شوند را بیان می کند. بازی از همان ابتدا و در صحنه های اول تا لحظات آخر خود، شما را میخکوب و تشنه فهمیدن ادامه داستان نگاه می دارد و هر گز نمی توانید اتفاقاتی را که در ادامه رخ خواهد داد حدس بزنید. شما در نقش چند شخصیت مختلف در بازی ایفای نقش خواهید کرد که هر کدام به نوعی درگیر ماجرای قتل ها هستند و داستان هر یک را پیش می برید که این داستان ها گاها با هم در نقاطی تلاقی می یابند.

شخصیت های بازی شامل Ethan Mars که به نوعی نقش اصلی بازی است، Scott Shelby که یک کارآگاه خصوصی است و در مورد پرونده تحقیق می کند، Norman Jayden که یک مامور اف بی آی است و از واشنگتن برای بررسی پرونده قتل ها فرستاده شده است و Madison Paige که یک شخصیت زن فوتوژورنالیست است و به نحوی با این پرونده قتل های اریگامی ارتباط می یابد، می باشند. شما از دید تک تک این شخصیت ها در مقاطعی بازی را دنبال خواهید کرد و هر چه که می گذرد بیشتر به سوالات شما پاسخ داده می شود و موارد بیشتری را کشف می کنید. بعد از بازی هوی رین، دیوید کیج مشغول ساخت بازی دیگری شد که Beyond: Two Souls نام داشت. عنوان Beyond: Two Souls که مانند تمامی عناوین قبلی دیوید کیج در سبک اکشن ماجرایی تعاملی درام قرار دارد توسط استودیو Quantic Dream ساخته و در سال ۲۰۱۳ به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 3 منتشر گردید و بازخوردهای مثبت و مناسبی را مخصوصا از سوی طرفداران دریافت نمود ولی امتیاز متای ۷۲ را دریافت کرد که راستش را بخواهید زیاد با کیفیت بازی تطابق ندارد. بازی Beyond: Two Souls داستان دختری به نام جودی هولمز را روایت می کند که وی در بازی و جلوی چشمان ما از کودکی تا نوجوانی و جوانی بزرگ می شود و فریم به فریم، اوج و عمق بدبختی و سیه روزی وی را می بینیم و با او همدردی می کنیم. لحظه به لحظه کشمکش های وی با روح یا نیرو یا نور محافظش را شاهد هستیم که حتی در زندگی عشقی وی نیز دخالت می کند و اجازه نمی دهد تا جودی بتواند کسی را دوست داشته باشد و با او رابطه ای عاشقانه برقرار کند. سرنوشت این دختر به قدری دردناک بود که اشک را در چشمان ما جمع می کرد. الن پیج، بازیگر جوان و توانمند سینمای هالیوود نیز در اوج توان خود در این نقش ظاهر شده و شخصیتی فوق العاده را از لحاظ احساسات و حالات صورت و همچنین صداگذاری برای ما خلق کرده است؛ البته شخصیت پردازی قوی همیشه و همیشه جزء ثابت عناوین دیوید کیج بوده اند و هستند و یکی از نمادها و مثال های بارز این شخصیت پردازی قوی بدون شک جودی هولمز است.

Heavy Rain و Beyond: Two Souls به قدری زیبا بودند که سونی تصمیم گرفت نسخه نسل هشتمی و بازسازی شده این دو بازی را نیز به همراه یکدیگر به صورت یک کالکشن منتشر نماید تا باز هم بتوانیم خاطرات این دو عنوان زیبا را مرور کنیم و کسانی که آن ها را تجربه نکرده اند از دو بازی فوق العاده محروم نشوند. کالکشن Heavy Rain and Beyond: Two Souls که کار ساخت و توسعه آن را استودیو Quantic Dream برعهده داشت، عنوانی در سبک ماجرایی و تعاملی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۶، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران قرار بگیرد. البته حتما می دانید که اخیرا قرار شده تا نسخه پی سی از عناوین کوانتیک دریم نیز عرصه گردد ولی به هر حال هر دوی این بازی ها از سال ها قبل که در نسل هفتم عرضه شدند عناوینی انحصاری سونی بودند و هنوز هم نسخه پی سی این دو بازی عرضه نگردیده است و این کالکشن تنها روی پلی استیشن ۴ موجود است. کالکشن Heavy Rain and Beyond: Two Souls با داشتن دو بازی معرکه با داستان هایی جذاب بر اساس انتخاب ها و القای حس هیجان و تاثیر احساسی عمیق روی بازیباز موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای خوبی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همین طور بازیبازان دریافت نماید. این کالکشن زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای خوب ۷۸/۱۰۰ نائل آمد که کمتر از متای هوی رین و بیشتر از متای بیاند است و واقعا برای یک بازی ژانر تعاملی که مخالفان زیادی در دنیا دارد نمره خیلی خوبی است. البته کسانی که این دو بازی را تجربه کرده اند خیلی خوب می دانند که ارزش اصلی این دو بازی و این کالکشن خیلی خیلی بیشتر از متای ۷۸ است. در نهایت باید گفت بی تردید کالکشن زیبای Heavy Rain and Beyond: Two Souls یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این مجموعه، در لیست ما موفق به کسب رتبه هجدهم شده است و البته در زمانی نا مشخص برای پی سی نیز عرضه خواهد شد البته نه به صورت این مجموعه، بلکه به حالت عناوینی مجزا.

۱۷ – Until Dawn

سازنده: Supermassive Games

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Adventure, survival horror

تاریخ انتشار: ۲۵ آگوست ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۷۹/۱۰۰

Until Dawn از آن بازی‎ های ترسناکی است که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نباید از دست دهید زیرا برای شما تجربه جدیدی از استرس و وحشت و تصمیمات و عواقب را به همراه دارد. Until Dawn عنوانی است که وقتی آن را به اتمام می‎ رسانید حس و حال کاملا خوشایندی دارید و بازی شما را کاملا سرگرم کرده و به عمق خود برده است. تاثیر تصمیمات شما و رویارویی با عواقب آن ‎ها و نقش هر تصمیم در اتفاق افتادن وقایع بعدی در بازی واقعا بی‎ نظیر است و هیچ کجا مشابه آن را پیدا نخواهید کرد. شاید در برخی مواقع بعضی جلوه‎ های گرافیکی بازی شما را اذیت کنند، ولی در انتها Until Dawn موفق می ‎شود حس رضایت کامل را توسط مکانیک‎ های موجود در بازی و روند زیبا و چند لایه‎ داستان گویی خود به شما منتقل نماید. کسانی که می گویند این ها بازی نیستند و فیلم هستند بدجوری اشتباه می کنند. بگذارید بگویم چرا. دوستان باور کنید اگر این بازی که از وبسایت سخت گیر Gamespot نمره‎ی ۸ را گرفته است قرار بود فیلم باشد چیزی جز یک فیلم درجه دو هالیوودی از آب در نمی ‎آمد و امتیاز آن بسیار بسیار پایین ‎تر از این حرف ها بود اما به عنوان یک بازی واقعا جذاب از کار در آمده است. می دانید چرا؟ چون این یک بازی است، نه فیلم. اینجا شما اتفاقات را کنترل می‎ کنید نه یک روند خطی و از پیش تعیین شده. اینجا تصمیم با شماست زیرا این یک فیلم درجه دو هالیوودی نیست، این یک بازی AAA جذاب و زیباست. عنوانی که شاید وامدار هنر هفتم باشد اما بازیگر نقش اول آن ما هستیم. ما تعیین می ‎کنیم چه کسی می ‎میرد و چه کسی زنده می ‎ماند. همچنین نکته مهم تر این جاست که وقتی چند دوست با هم در مورد یک بازی ثابت به نام Until Dawn صحبت می ‎کنند ممکن است چند داستان کاملا متفاوت برای یکدیگر تعریف کنند که برای هر کدام از آن ‎ها با تصمیماتشان اتفاق افتاده است. چه فیلمی چنین قدرتی دارد؟ قطعا هیچ فیلمی. Until Dawn هر قدر هم سینمایی باشد باز هم یک بازی است زیرا تک تک لحظات و تصمیم‎ ها و سرنوشت افراد مختلفش در اختیار شماست. پس لطفا آن را با فیلم مقایسه نکنید.

جالب است بدانید که بازیگر برنده اسکار سال گذشته یعنی رامی مالک (که در نقش فردی مرکوری فقید درخشان عمل کرد) نیز در این بازی هنرنمایی کرده است. اجازه دهید تا از ابتدا و با معرفی این بازی شروع کنیم. بازی Until Dawn که کار ساخت و توسعه آن را استودیو Supermassive Games برعهده داشت، عنوانی در سبک ماجرایی و تعاملی وحشت بقا محسوب می شود که در سال ۲۰۱۵، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران قرار بگیرد. زمینه‎ اصلی داستان بازی همان تم همیشگی فیلم‎ های ترسناک می ‎باشد. ۸ نوجوان با هم به یک کوهستان برفی به دور از خانواده و تمدن سفر می کنند. دور هم جمع شدن آن‎ ها در اولین سالگرد ناپدید شدن دو دوست مشترکشان که دوقلویی با نام‎ های Hannah و Beth بوده‎ اند خیلی زود تبدیل به فاجعه ‎ای مخوف می‎ شود. این گروه ۸ نفره خیلی زود بر اساس شخصیت ‎هایشان به گروه‎ های کوچک دو نفره تقسیم می ‎شوند و این زوج‎ ها جدا می ‎شوند تا به علایق و سرگرمی خود بپردازند اما همه‎‎ ما می ‎دانیم وقتی در داستان‎ های ترسناک گروه ‎ها به بخش ‎های کوچک تقسیم می ‎شوند چه اتفاقی می‎ افتد.

ظرف یک ساعت همه چیز تبدیل به یک جهنم می ‎شود و مردی ماسک‎ دار و موجودی ترسناک شروع به ایجاد وحشت و اقدام به قتل نوجوانان داستان می ‎کنند. مهم ‎ترین نکته‎ ای که در مورد Until Dawn خودنمایی می ‎کند سیستم انتخاب و جزا در بازی است و از نظر رو به رو شدن با عواقب تصمیماتتان با یکی از برترین بازی‎ها روبرو هستید. سیستم “اثر پروانه‎ ای” یا همان “butterfly effect” در بازی بسیار موثر عمل می ‎کند و وزن خاصی را حتی به تصمیماتی که به ظاهر بی اهمیت می ‎آیند بخشیده است و بارها و بارها گیمر را دچار پارانویا و ترس از انتخاب تصمیم اشتباه می‎ کند و با روح و روان او بازی می‎ کند. این سیستم به همراه خشونت بی ‎پرده‎ بازی و جذابیت‎ های تین ‎ایجرهای داستان، تجربه‎ لذت ‎بخش خلق یک فیلم ترسناک دهه هشتادی را به شما می ‎دهد. Until Dawn در واقع یک آزمایش برای شماست که محک بزنید تا کجا می ‎توانید با بازی‎ هایی با داستانی چندلایه و شخصیت محور پیش بروید و علیرغم برخی جلوه ‎های گرافیکی نه چندان زیبا (بسیار کم‎ تعداد)، با کمک داستان و سپردن کنترل آن به شما موفق به رساندن پیام خود که همان به ارمغان آوردن تجربه‎ ای درگیر کننده برای شما است، شده است. Until Dawn با ارائه یک داستان جذاب بر اساس انتخاب ها و القای حس هیجان و ترس و تنش بی نهایت بالا به بازیباز موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای خوبی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همین طور بازیبازان دریافت نماید.

این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای خوب ۷۹/۱۰۰ نائل آمد که واقعا برای یک بازی ژانر تعاملی نمره خیلی خوبی است زیرا نمرات عناوین این سبک را نیز قبلا دیده ایم که چون برخی مخالف آن هستند امتیازات پایین تری از لیاقتشان گرفته اند و این بازی هم مثل همیشه مخالفان زیادی به دلیل سبک خاص خود پیدا کرد که از قبل از انتشار مشخص بود چنین خواهد شد. مخالفانی که به شاهکاری مثل Heavy Rain رحم نکردند قطعا بازی خوب و جذابی مثل Until Dawn را راحت نخواهند گذاشت. وقتی ایراداتی که از سوی مخالفان و منتقدان Until Dawn به آن وارد شده است را مطالعه کنید به طور کلی به این نتیجه می ‎رسید که اغلب به طور کل با ساختار بازی و تماما سینمایی بودن آن مشکل دارند و از نحوه‎ روایت داستان یا تصمیماتی که باید در طول بازی بگیرید شکایتی نداشته اند (تاکید می ‎کنم اغلب، نه تمام منتقدان) و آن را جذاب توصیف کرده‎ اند. یکی از بهترین تجربه‎ ها در بازی Until Dawn استفاده‎ سازندگان از ژیروسکوپ موجود در DualShock 4 است. بعضی بازی‎ ها استفاده‎‏ های بیهوده‎ ای از این مسئله داشته ‎اند که اصلا جذاب نبوده است ولی Until Dawn به معنای واقعی از ژیروسکوپ بهترین و جذاب ترین استفاده را کرده است. مثلا در یک صحنه بازی از ما می‎ خواهد کنترلر را کاملا ثابت نگه داریم در حالی که در یک کمد قایم شده ایم و البته گزینه‎ فرار از کمد را نیز داریم. جالب اینجاست که اگر ذره ای، حتی ذره ای کنترلر را تکان دهید و زیروسکوپ دقیق DualShock 4 این حرکت را درک کند شما گیر می ‎افتید و مانند اغلب تصمیم‎ های اشتباه در بازی مرگ شما حتمی است. در این صحنه ها باید نفس خود را نیز حبس کنید تا مبادا کنترلر تکان بخورد و اینجاست که حس عمیق کسی که در کمد قایم شده است و نفس خود را حبس کرده است به شما منتقل می ‎شود و این جادوی بازیست. در نهایت باید گفت بی تردید عنوان زیبای Until Dawn یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه هفدهم شده است.

۱۶- Days Gone

سازنده: SIE Bend Studio



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Third Person Shooter ,Survival ,Action Adventure

تاریخ انتشار: ۲۶ آپریل ۲۰۱۹

امتیاز متا: ۷۱/۱۰۰

Days Gone، اولین فرنچایز جدید Bend Studio بعد از خلق سایفون فیلتر در سال ۱۹۹۹ و اولین بازی آنها برای کنسول خانگی، بعد از ساخت بازی Syphon Filter: Logan’s Shadow در سال ۲۰۱۰ تاکنون به حساب می آید و همین موضوع هم نگاه ها را بیشتر به سمت بازی معطوف کرد تا مشخص شود که بعد از چندین سال این سازنده چگونه عمل خواهد کرد و آیا عنوانی در حد و اندازه و کیفیت بازی قبلی آن ها یعنی Syphon Filter را شاهد خواهیم بود یا خیر. مراسم E3 2016 برای سونی و طرفدارانش یک کنفرانس تاریخی بود که با معرفی نسخه جدید God of War شروع شد و بعد از آن پشت سر هم انواع بازی های بی نظیر و سورپرایز ها بودند که بر سر طرفداران و حاضران ریخته می شد. به عنوان نمایش دوم این کنفرانس، شاون لیدن اعلام کرد که شاهد یک بازی و یک فرنچایز جدید خواهیم بود که یک انحصاری جذاب را برای کنسول پلی استیشن ۴ رقم خواهد زد. سپس تریلری از این بازی جدید به نمایش در آمد که بیشتر بر داستان و فضای آن تاکید داشت و مشخص شد که نام این بازی Days Gone می باشد. بازی بسیار جذاب به نظر می رسید اما به هر حال هنوز گیم پلی از آن مشاهده نکرده بودیم. بعد از پایان مراسم سونی و هنگام خداحافظی شاون لیذن اعلام کرد که با نمایشی از گیم پلی Days Gone این کنفرانس تاریخی به پایان خواهد رسید. نمایش بازی آغاز شد و جالب است بدانید که ۱۰ دقیقه بعد همگی به صندلی های خود میخکوب شده بودند و از شدت هیجان نفسشان بند آمده بود. عجب عنوان زیبایی، چه گیم پلی و شوتینگ قدرتمندی، چه گرافیکی، چه زامبی های مرگبار و دیوانه ای… همه چیز فوق العاده بود. در یک صحنه شاید حدود ۲۰۰ زامبی با هم در تصویر بودند که پردازش عالی آن ها نشان از قدرت پلی استیشن ۴ داشت که در گیم پلی بازی بدون هیچ افت فریمی آن ها را پردازش می کرد.

سیلی از زامبی ها به سمت شخصیت اصلی بازی حمله می کردند و از در و دیوار و پنجره و زمین و آسمان بر سر او می ریختند و وی نیز مدام به بالاتر می رفت و آن ها به درک واصل می کرد تا سرانجام به بالای یک برجک رسید و در اینجا نمایش بازی به پایان رسید و تشویق های بی امان حضار را نیز با خود به همراه داشت. در واقع از همان لحظه معرفی Days Gone در کنفرانس سونی، این بازی تبدیل به یکی از مورد انتظارترین عناوین این صنعت شد و اتفاقا همین هم بعدا کار دستش داد. Days Gone عنوانی در سبک اکشن ماجرایی و شوتر سوم شخص محسوب می شود که در سال ۲۰۱۹، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفدارانی که خیلی منتظرش بودند قرار بگیرد. Days Gone که در دنیایی آخرالزمانی دنبال می شود و المان هایی از وحشت بقا و مخفی کاری را نیز با خود به همراه دارد، با انتشار خود یک تجربه بسیار جذاب را به بازیبازها و طرفداران هدیه داد ولی خب برای منتقدین، وضع به این ترتیب نبود. Days Gone بعد از انتشار لااقل از نظر بازخوردهای منتقدین آن طور که انتظار می رفت عمل نکرد و نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای ۷۱/۱۰۰ نائل آمد که الحق والانصاف حقش نبود و کسانی که این بازی را تجربه کرده اند خیلی هایشان می دانند که حق این بازی خیلی بیشتر از این حرف هاست. همین مانده بود که فقط دیگر امتیاز متای چنین بازی با چنین کیفیتی زیر ۷ هم برود!

حدود یک ماه قبل از انتشار Days Gone در صحبت با یکی از دوستان در تلگرام به او گفتم که می ترسم با این هایپ و جو عجیبی که حول Days Gone به وجود آمده منتقدین بازی را نهایتا بکوبند و به او گفتم که حس می کنم امتیاز این بازی چیزی که حقش است نشود زیرا که هایپ کاذب و بیهوده قبل انتشار برای این بازی همین طور بالا و بالاتر رفت که دقیقا مشخص بود نکته خوبی نیست و آخرش هم وقتی بازی منتشر شد همین جو که “باید شاهد یک شاهکار انحصاری سونی در حد و حدود لست او اس باشیم” کار دست بازی داد و خیلی ها نمی دانستند که این در اصل یک بازی زامبی کشی و سرگرم کننده است و خیلی خیلی انتظارات را از آن بالا بردند و همین هم سبب شد منتقدین خیلی سختگیرانه و در حد شاهکارهای سونی با آن برخورد کنند. اگر Days Gone ساخته دست یک استودیو و ناشر معمولی و یک عنوان مولتی پلتفرم بود اکنون جزو جذاب ترین و سرگرم کننده ترین و باحال ترین بازی های نسل هشت بود (از نظر بازخورد و امتیازات)، هر چند اکنون هم نمره خیلی مهم نیست و این بازی از آن عناوینی است که هر کس پلی استیشن ۴ داشته باشد باید تجربه کند زیرا فوق العاده است. در نهایت باید گفت اکثر افرادی که این بازی تجربه کرده اند و زیاد اهمیتی به متای عجیب و غریب این روزها نمی دهند، موافقند که عنوان زیبای Days Gone یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه شانزدهم شده است و امیدوارم کسی به خاطر نمره بی خیال تجربه این بازی نشود و فقط کسانی بی خیال تجربه این عنوان شوند که واقعا از این بازی خوششان نمی آید، نه کسانی که عاشق این بازی بوده اند و کلی منتظرش بوده اند و این سبک را هم دوست دارند، ولی به خاطر نمره بی خیال تجربه آن شده اند. به خاطر نمره قید بازی هایی که دوست دارید نزنید…

۱۵ – Infamous: Second Son

سازنده: Sucker Punch

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Action-Adventure Open World

تاریخ انتشار: ۲۱ مارچ ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۰/۱۰۰

نسخه اول سری اینفیموس (نخستین بازی اورجینالی که برای پلی استیشن ۳ خریدم!) موفق شد تا نظر همه را به خود جلب نماید و هم از نظر فروش و هم از نظر منتقدین موفق عمل نماید و در نهایت امتیاز متای خیلی خوب ۸۵ را نیز از آن خود کند که برای یک فرنچایز کاملا جدید در اوایل نسل، یک موفقیت بزرگ به حساب می آمد و همین موفقیت راه را برای ساخت نسخه های بعدی نیز باز کرد و این گونه یکی از فرنچایزهای انحصاری جذاب سونی و پلی استیشن به وجود آمدند. نسخه دوم بازی و دی ال سی آن نیز در همان نسل هفتم برای پلی استیشن ۳ منتشر شدند اما اکثرا اعتقاد داشتند و دارند که آنها به جذابیت نسخه اول نبودند زیرا که نسخه اول کاملا جدید و نو بود درست است که نسخه دوم از بسیار جهات پیشرفت کرده بود اما به اعتقاد بسیاری، آن طراوت نسخه اول را نداشت هر چند که حقیقتا نظر شخصی بنده در این مورد چنین نیست و بازی دوم را عنوان لذتبخش تری از بازی اول دیدم مخصوصا به خاطر سلاح جدید Cole که بازی را در خیلی مواقع از شوتر سوم شخص اکشن به یک هک اند اسلش تبدیل می کرد و تنوع خیلی عالی به مبارزات بخشیده بود. همین طور ادیتور ساخت مراحل و کلی روش مختلف برای ساختن ماموریتها و چالش های جدید در بازی و به اشتراک گذاشتن آن ها با دنیا و ایجاد محتوای بسیار زیاد برای بازی نیز در نسخه دوم قرار گرفته بود که باز هم آن را ارزشمندتر می کرد.

با ورود به نسل هشتم این انتظار می رفت که سونی یک نسخه جدید از این انحصاری جذاب را برای پلی استیشن ۴ نیز منتشر کند که همین اتفاق هم رخ داد و Infamous: Second Son در قالب یک لانچ تایتل کنسول پلی استیشن ۴ از راه رسید. جالب است که انگار سرنوشت کنسول های من هم به اینفیموس گره خورده است زیرا دومین بازی پلی استیشن ۴ که خریدم و در واقع با کیلزون شدو فال تعویض کردم، همین Infamous: Second Son بود! بازی Infamous: Second Son که مثل همیشه کار ساخت و توسعه آن را استودیو ساکرپانچ برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی جهان آزاد محسوب می شود که در سال ۲۰۱۴، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. کلی قدرت های فراطبیعی با حال و هیجان انگیز، یک شهر بزرگ و کلی آزادی عمل برای گشت و گذار. تعداد زیادی کارهای مختلف برای انجام دادن و کلی ماموریت مختلف در سراسر نقشه که بسیاری از ماموریتها هم در لحظه ایجاد می شوند و مثلا باید شهروندی را نجات دهیم، کلی آیتم مخالف برای جمع کردن که برخی از آن ها را در جاهایی گذاشته بودند که برای گرفتن آن ها به چالش کشیده شویم، بسیاری ماموریت های سرعتی و رسیدن در زمانی از نقطه ای به نقطه دیگر در شرایطی خاص و کلی کارهای مختلف دیگر برای انجام دادن که باعث شدند نام Infamous: Second Son تبدیل به یکی از لانچ تایتل های خوب و جذاب پلی استیشن ۴ شود.

همچنین نحوه حرکت شخصیت اصلی روی ساختمان ها و در و دیوار و جابجا شدن او به سنت همیشگی سری خیلی جذاب تر و بسیار سریع تر و در دسترس تر از دیگر بازی هاست که این موضوع سبب هر چه جذاب تر شدن بازی و بالا رفتن سرعت گیم پلی آن هم شده است. Infamous: Second Son با ارائه یک گیم پلی جذاب و متنوع با ارزش تکرار بالا موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بسیار خوبی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای بسیار خوب ۸۰/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ تا به امروز که ماه های پایانی نسل هشتم را می گذرانیم، شناخته شود. در نهایت باید گفت شکی نیست که عنوان زیبای Infamous: Second Son یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبا، در لیست ما موفق به کسب رتبه پانزدهم شده است. بسیار امیدواریم که بازی جدید ساکرپانچ یعنی گوست او توشیما بتواند به عنوان یکی از برترین بازی های نسل هشتم (و نه فقط یکی از بهترین های پلی استیشن ۴) خود را مطرح نماید، چیزی که از نمایش های آن تا به امروز کاملا محتمل به نظر می رسد. همچنین امیدواریم در آینده شاهد ادامه سری محبوب اینفیموس نیز باشیم.

۱۴ – Ratchet & Clank

سازنده: Insomniac Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action Adventure

تاریخ انتشار: ۱۲ آپریل ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

استودیو اینسامنیاک گیمز در سری عناوین Ratchet & Clank معنای خالص سبک اکشن ماجرایی را پیاده کرده است و در این عناوین لذت ناب بازی را می تواند تجربه نمایید آن هم با تنوع فوق العاده بالا و هیجان انگیز. در نسل هفتم و بر روی کنسول پلی استیشن ۳ شاهد برخی از برترین عناوین تاریخ این سری بودیم مانند عناوین Crack in Time وRatchet & Clank Future: Tools of Destruction. البته برترین این بازی ها در نسل هفتم که باعث خلق یکی از برترین انحصاری های تاریخ کنسول های پلی استیشن گردید، عنوان Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction است که بازی کردن ان برای کسی که کنسول پلی استیشن ۳ را داشته باشد به اندازه بازی کردن برترین انحصاری های این کنسول مانند خدای جنگ ۳ و … لازم و ضروری است و اصلا و ابدا فکر نکنید که این حرف بویی از اغراق در خود داشته باشد بلکه ۲ ساعت این بازی را تجربه کنید تا متوجه حرف من شوید. با ورود به نسل هشتم قطعا انتظار داشتیم که سونی یک نسخه از این سری را برای کنسول پلی استیشن ۴ هم معرفی کند که با توجه به این که قرار بود فیلم سینمایی Ratchet & Clank عرضه شود، سونی تصمیم گرفت تا بازی اول این سری را برای کنسول پلی استیشن ۴ ریمیک کرده و دوباره خاطرات طرفداران را زنده کند. بازی Ratchet and Clank که کار ساخت و توسعه آن را استودیو توانمند اینسامنیاک مثل همیشه برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۶، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد.

این بازی نسل هشتمی Ratchet & Clank یک نسخه Remake یا بازسازی کاملا جدید از عنوان اصلی سال ۲۰۰۲ بر روی پلی‌استیشن ۲ است که بر پایه فیلم سینمایی این سری است که خود بر پایه نسخه اول این بازی قرار داشت!! در این نسخه شاهد ملاقات اولیه Lombax (همان Ratchet خودمان) با دوست مکانیکی عزیزش (Clank) هستیم که می‌باشد. گیم‌پلی بازی همان جذابیت و سرگرم‌کنندگی همیشه را داراست. با همان لیست عجیب و غریب و تیپیکال از اسلحه‌ها و گجت‌های خاص این فرنچایز و گرافیکی زیبا که به مانند یک فیلم انیمیشن فوق العاده است. نقطه قوت عناوین این سری که در واقع نقطه قوت اینسامنیاک گیمز نیز هست تنوع بی نظیر و ساخت نبوغ آمیز اسلحه ها در این فرنچایز است که در هیچ عنوان دیگری این تعداد سلاح عجیب و بی نظیر را مشاهده نخواهید کرد، آن هم سلاح هایی که هر بار و تا چندین درجه ارتقا می یابند و تغییر کاربری می دهند و همه چیز آنها عوض می شود. Ratchet and Clank با ارائه یک بازسازی کامل و بی نقص از یکی از محبوب ترین عناوین سونی تا به امروز، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای بسیار عالی ۸۵/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ نامش ثبت شود.

وقتی عنوانی با این سبک گرافیکی و کارتونی در نسل هشتم با این منتقدهای عجیب و غریب امتیاز متای ۸۵ را دریافت می کند می دانید یعنی چه؟ یعنی با یک بازی معرکه طرف هستیم. تمامی معماهای بازی و چالش های آن و راه های مخفی و … توسط سلاح ها و گجت های مختلفی که در بازی کم کم دریافت می کنید از پیش رو برداشته می شوند و در بسیاری از مراحل قسمت هایی هستند که در بار اول هنوز گجت مورد نیاز آن ها را در اختیار ندارید و باید بعدا به آن ها بازگردید تا این گونه ارزش تکرار بازی نیز بسیار بسیار بالا برود. هر سلاح انواع بسیار عجیب و جالبی از شلیک کردن دارد و کارایی های خیلی جذابی نیز دارند از وادار کردن دشمنان به رقصیدن تا بسیاری کارها و تاثیرات جالب که بازی را برای شما فوق العاده لذتبخش می کنند. هر چیزی که یک بازی در سبک اکشن ماجرایی داشته باشد را در بازی Ratchet & Clank مشاهده می کنید و خودتان این را بعد از یکی دو ساعت بازی کردن کاملا در خواهید یافت. خیلی راحت باید اعتراف کنم که تجربه کردن تقریبا تمامی عناوین سری Ratchet & Clank از بهترین و شیرین ترین تجربه های اکشن ماجرایی دوران گیمری من بوده اند و واقعا بازی های این فرنچایز لذت واقعی یک بازی فوق العاده عالی را حتی به بازیبازهای هاردکور و حرفه ای ارائه می دهند. به هر حال نگاهی به اسم سازنده آن ها بیاندازید تا فکر نکنید که سازنده فرنچایز resistance بتواند عنوانی را خلق کرده باشد که اکشنی فوق العاده نداشته باشد و کاملا مناسب بازیبازان حرفه ای نباشد. اگر لحظه ای، فقط لحظه ای فکر کنید که عناوین Ratchet & Clank به خاطر ظاهر و سبک گرافیکی آن ها عناوینی مناسب سن پایین هستند و برای گیمرهای هاردکور مناسب نیستند یکی از بزرگترین اشتباه های زندگیتان را مرتکب شده اید. در نهایت باید گفت اکثر افراد حاضر در صنعت گیم موافقند که عنوان زیبای Ratchet and Clank یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه چهاردهم شده است و حتی لیاقت جایگاه های بهتری را هم دارد.

۱۳- Detroit: Become Human

سازنده: Quantic Dream

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Adventure interactive

تاریخ انتشار: ۲۵ می ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۷۸/۱۰۰

این هم چهارمین بازی تعاملی این لیست و این قسمت از مقاله! بله ما قدر این بازی ها و این سبک را می دانیم و چون اکشن و شلیک و .. ندارد، به عنوان یک فیلم سینمایی به آن نگاه نمی کنیم، زیرا که نهایتا این ما هستیم که سرنوشت شخصیت ها را رقم می زنیم و این یعنی “بازی”. مخاطب خاص داشتن هرگز دلیل بر ضعف یک اثر هنری نیست و حتی در بسیاری مواقع، آثار خاص، قدرتمندتر نیز هستند. شاید لذت بازی کردن عناوینی مثل Detroit: Become Human و Heavy Rain، از جنسی متفاوت با لذت بازی کردن عناوین عامه ‎پسند باشند ولی همچنان از همان خانواده هستند، خانواده ای بزرگ به اسم گیم که هدفش سرگرم کردن مخاطب خود است. حال این سرگرم کردن می ‎تواند به هر شیوه ای باشد که این را میل و سلیقه و علاقه مخاطب تعیین می کند و بر اساس علاقه اش به سمت یک بازی می رود. پس این نوع عناوین به هیچ وجه یک فیلم نیستند و کاملا تحت تاثیر کارها و تصمیمات شما می باشند. وقتی وارد نسل هشتم شدیم قطعا انتظار می رفت که یک بازی جدید از این سازنده برای پلی استیشن ۴ هم معرفی شود که این اتفاق هم رخ داد و یک ای پی جدید برای پلی استیشن ۴ به نام Detroit: Become Human معرفی گردید. با این که دو بازی هوی رین و بیاند هم در قالب یک کالکشن برای نسل هشتم منتشر شده بودند ولی خب Detroit: Become Human که یک آی پی جدید و نسل هشتمی است، در واقع اولین بازی دیوید کیج است که برای پلی استیشن ۴ ساخته شد. البته می دانید که این آی پی ها برای سونی نیستند و متعلق به کوانتیک دریم هستند و اخیرا هم اعلام شده که قرار است نسخه پی سی برای این عناوین عرضه شود ولی خب فعلا چنین اتفاقی نیافتاده و عناوین دیوید هر کدام در زمان عرضه تا به امروز انحصاری پلی استیشن بوده اند و برای همین در این لیست جای گرفته اند. بازی Detroit: Become Human چهارمین عنوان دیوید کیج بعد از ساخت ۳ عنوان زیبای فارنهایت، هوی رین و Beyond است و در واقع عنوانی است که بر اساس دموی تکنیکی کارا که در سال ۲۰۱۲ استودیو کوانتیک دریم و دیوید کیج آن را نمایش داده بودند، ساخته شده است.

این بازی که کار ساخت و توسعه آن را استودیو کوانتیک دریم و دیوید کیج برعهده داشته اند، عنوانی در سبک ماجرایی و رمان تعاملی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۸، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. البته همان طور که گفتم قرار است تا نسخه پی سی این بازی هم منتشر شود ولی خب به هر شکل هنوز این اتفاق رخ نداده است و این بازی تنها و تنها بر روی پلی استیشن ۴ وجود دارد و مثل همه عناوین قبلی کوانتیک دریم و دیوید کیج به عنوان یک بازی انحصاری برای این کنسول منتشر شد. در Detroit: Become Human شاهد روایت چند داستان از چند شخصیت مختلف هستیم که البته همگی یک وجه مشترک دارند و آن این است که همه آن ها آندروید هستند، یا همان ربات هایی انسانی که کاملا در میان مردم واقعی زندگی می کنند و هنوز بر سر مثبت یا منفی بودن این موضوع در جامعه بحث های زیادی مطرح است و خیلی ها به این آندرویدها اعتماد ندارند. Detroit: Become Human در واقع به مشکلات این شخصیت ها می پردازد و سناریوهای جذابی را بر اساس انتخابات و تصمیمات شما شکل می دهد. باز هم مثل همیشه، نقطه عطف، تکیه گاه و در واقع همه چیز در Detroit: Become Human، داستان است و داستان در بازی های دیوید کیج همواره بسیار زیبا و جذاب نگارش شده است. داستان Detroit: Become Human جذاب و تراژیک به نظر می رسد و با توجه به دیگر ساخته های قبلی دیوید کیج باید بگوییم عشق و غم و درام و اکشن و … را کاملا در خود دارد و روند روایت را طوری پیش می برد تا در نهایت عواقب انتخاب های خود در بازی را مشاهده کنید و بهای برخی از آن ها را سنگین تر و برخی را کمتر، بپردازید. Detroit: Become Human علاوه بر داستان فوق العاده و چند شاخه، دارای گرافیک و جلوه های بصری فوق العاده ای نیز هست و سازندگان برای هر چه واقعی تر کردن جلوه های بصری بازی تلاش زیادی کرده اند و واقعا تک تک احساسات حتی جزئی نیز در چهره شخصیت ها نمایان است.

Detroit: Become Human با ارائه یک داستان معرکه و چند شاخه با انتخاب های بسیار تاثیرگذار و عالی موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای خوب و مثبتی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید ولی اصلا و ابدا این بازخوردهای مثبت به اندازه کیفیت و استحقاق بازی نبودند. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای ۷۸/۱۰۰ نائل آمد که جالب است حتی از متای آنتیل داون هم کمتر است با این که کیفیتش خیلی بیشتر است مخصوصا از نظر داستان چندلایه و بی نظیر. اما با تمام این اوصاف همیشه از Detroit: Become Human به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ تا به امروز یاد می شود و نامش را در کلی از لیست های مربوط به این موضوع می توانید ببینید. در کل باید اذعان داشت که Detroit: Become Human هم مانند دیگر بازی های دیوید کیج یک اثر بسیار خاص است و بازی خاص هم مانند سینمای خاص، مخاطب خاص دارد. باور کنید لذتی که از بازی کردن چنین عناوین سینمایی تعاملی می ‎برید شاید کمتر از عناوین عامه ‎پسند نباشد ولی برای مخاطب خاص خودش که داستان گویی بی نظیر و چند شاخه به همراه تعامل با داستان را بیشتر از هر گیم پلی اکشن و هر چیز دیگری دوست دارد. خیلی حیف است اگر چنین بازی هایی را لااقل یک بار تجربه نکنید. در نهایت باید گفت شکی وجود ندارد که عنوان زیبای Detroit: Become Human یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی تعاملی زیبا و عمیق، در لیست ما موفق به کسب رتبه سیزدهم شده است. البته دیگر نام این بازی را لیست های بعدی برترین بازی های انحصاری پلی استیشن ۴ نخواهیم دیدا چون تا آن موقع احتمالا دیگر برای پی سی هم عرضه شده است.

۱۲ – Uncharted: The Lost Legacy



سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر:Action Adventure, Third Person Shooter

تاریخ انتشار: ۲۲ آگوست ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

ناتی‌ داگ با ساخت نسخه چهارم سری و به طور کلی با خلق سری آنچارتد کاری بسیار بزرگ و جاودانه انجام داد و در نسل ۶ و ۷ شاهکارهایی را ساخته که قدرت و شکوه یک نسل را به همراه خود دارند. کمتر استودیویی می‌ تواند عنوانی و فرنچایزی را خلق کند که یک‌ تنه فروش کنسول را کلی بالاتر ببرد. سونی باید خیلی خوشحال باشد که یکی از بزرگترین و برترین استودیوهای سازنده بازی در تاریخ بازی های رایانه ای را داراست و به واقع ناتی داگ یک افسانه زنده در صنعت بازیسازی امروز دنیا محسوب می شود. ناتی‌ داگ افسانه‌ای و نوابغ حاضر در آن بارها نشان داده اند که چطور باید بازی شاهکار و موفق ساخت و یک عنوان یه یاد ماندنی دیگر را برای دوستداران پلی‌استیشن به ارمغان آورد . اسنودیویی که ثابت کرده چیزی جز عناوین بی نظیر نمی سازد حتی اگر بازیشان عنوانی فرعی باشد با زمان ساخت بسیار کم که قرار بوده است در ابتدا یک بسته الحاقی باشد اما تبدیل به عنوانی مجزا می شود و باز هم می توان بی نظیر عمل نماید. بله صحبت از عنوان فرعی Uncharted: The Lost Legacy است که در ادامه شاهکار چهارم منتشر شد و با این که در ابتدا قرار بود بسته الحاقی داستانی باشد اما تبدیل به یک تجربه بیش از ۱۰ ساعته Stand Alone و مجزا شد. بازی Uncharted 4: A Thief’s End، استانداردهای فرنچایز آنچارتد که با ۳ نسخه اولیه خود، استانداردهای سبک شوتر سوم شخص و اکشن ماجرایی را در نسل هفتم بالا برده بود را باز هم به بالاتر برد و دقیقا با تغییر از نسل هفت به هشت، سری Uncharted نیز به اندازه یک نسل با کیفیت تر شد. واقعا ساخت دنباله و یک نسخه جدید و حتی فرعی برای شاهکاری مانند Uncharted 4: A Thief’s End آن هم با فاصله زمانی نزدیک واقعا یک ریسک بود. خیلی دشوار است که برای چنین بازی بزرگ و شاهکاری دنباله و نسخه جدیدی بسازید که باز هم مورد تحسین همه قرار بگیرد، آن هم با عوض کردن شخصیت اصلی بازی که در کل فرنچایز حضور داشته و ستون آن بوده است، اما سازندگان نابغه این فرنچایز در ناتی داگ باز هم موفق به انجام این کار شدند و با خلق عنوان فرعی Uncharted: The Lost Legacy شاهکاری دیگر آفریدند.

بازی Uncharted: The Lost Legacy نیز عنوانی در سبک اکشن ماجرایی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۷، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. در داستان بازی که در هند دنبال می شود، Chloe Frazer که به مانند نیتن دریک یک شکارچی گنج یا اصطلاحا treasure hunter است و شخصیت اول این نسخه می باشد (در نسخه دوم آنچارتد با او آشنا شده بودیم)، از Nadine Ross که وی را در نسخه چهارم دیده بودیم و یک مزدور است درخواست می کند تا با او همراه شود و با هم به جستجوی یافتن tusk of Ganesh که است، بروند. Ganesh فرزند خدای هندوها یعنی شیوا است و این عاج افسانه ای را در زمانی که در حال دفاع از معبد پدرش بوده است گم کرده است. پدر خود کلوئی نیز در جستجوی همین عاج بوده است و سرانجام نیز چانش را در این مسیر از دست داده و توسط گروهی از دزدها و مزدوران کشته شده است. در واقع داستان این نسخه حول محور ماجرای یافتن یک گنج افسانه ای (Tusk of Ganesh) این بار در کوهستان های هند و Western Ghats است و البته مواجهه و مقابله با یک آنتاگونیست و شخصیت منفی اصلی که در این بازی Asav نام دارد. Uncharted: The Lost Legacy از لحاظ گیم پلی به مانند نسخه چهارم یک بازی بی نقص و بی نهایت سرگرم کننده است. یک باز اکشن ماجرایی که از زاویه دوربین سوم شخص دنبال می شود و در مبارزات یک عنوان شوتر سوم شخص است و المان های پلتفرمر و پازل و گاها مخفی کاری را نیز داراست.

بازیباز در مبارزات می تواند از روش مبارزه نزدیک؛ سلاح گرم و همینطور مخفی کاری استفاده نماید. Chloe Frazer شخصیت اصلی بازی که کنترل وی را در دست دارید هم به مانند نیتن دریک یک شکارچی گنج ماهر و بی کله و نترس در پریدن و بالا رفتن از در و دیوار و انجام حرکات آکروباتیک است! تنوع مراحل و محیط‌ های بازی و طراحی مراحل آن چیزی فراتر از فوق‌العاده است و هرگز، به معنای واقعی هرگز احساس تکراری شدن یا بازی کردن در بخش‌هایی شبیه به هم به شما دست نخواهد داد و مانند نسخه چهارم تجربه ای سراسر تنوع و هیجان خواهید داشت. در طول گیم پلی بازی که البته از نسخه های اصلی کوتاه تر است در انواع و اقسام محیط‌ها از محیط های شهری گرفته تا داخل ساختمان ها و داخل معابد و متاطق سرسبز و … بازی خواهید کرد و از حیث تنوع مراحل، Uncharted: The Lost Legacy فوق العاده است. در بازی بخش هایی نیز مانند همیشه به حل کردن برخی پازل ها و معماهای محیطی اختصاص دارد و همینطور در قسمت هایی از آن، کنترل وسیله نقلیه را به دست می گیرید و باید در بخش هایی بسیار جذاب و زیبا رانندگی کنید که باز هم سبب شده است بازی متنوع تر شود. Uncharted: The Lost Legacy به عنوان یک اسپین آف معرکه برای یکی از بزرگترین فرنچایزهای شاهکار سونی تا به امروز و به عنوان اولین بازی این سری که نیتن دریک را به عنوان پروتاگونیست اصلی خود نداشت، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای عالی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای عالی ۸۴/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ نامش ثبت شود.

Uncharted: The Lost Legacy یک تجربه بیش از ۱۰ ساعته فوق العاده لذتبخش، هیجان انگیز و بی نهایت سرگرم کننده است که لحظه لحظه تجربه آن برای بازیباز، به مانند تمام عناوین قبلی این سری، شیرین و به یاد ماندنی است و خیلی زود تبدیل به یکی از برترین خاطرات وی خواهد شد. با این که Uncharted: The Lost Legacy یک نسخه اسپین آف و فرعی است اما نه تنها هیچ چیزی از عناوین اصلی سری کم ندارد بلکه برخی مواقع برتر هم هست و مثلا با قرار دادن سیستم صداخفه کن برای سلاح ها در بازی، سطح مخفی کاری را در کل این سری یک درجه بالاتر برده و بسیار حرفه ای تر کرده است. عنوانی که مانند نسخه چهارم یک شاهکار گرافیکی و حتی در برخی مواقع زیباتر از آن است و البته از همان مکانیک های موفق و مطمئن نسخه چهارم استفاده کرده و با برخی اضافات جذاب، یک بازی بی نهایت لذتبخش و سرگرم کننده مانند آن چه که انتظار می رفت خلق شده است. البته یک نکته با وجود تمام خوبی های این بازی کاملا مشخص بود و آن هم این که واقعا سری آنچارتد با نیتن دریک و کنترل او و بذلوگویی هایش لذت دیگری دارد و هر چند که کلویی هم واقعا شخصیت فوق العاده ای است اما نمی شود آنچارتد بازی کنی و دلت برای بذله گویی ها و شوخی ها و با خود حرف زدن های نیتن دریک تنگ نشود. در نهایت باید گفت اکثر افراد حاضر در صنعت گیم موافقند که عنوان زیبای Uncharted: The Lost Legacy یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه دوازدهم شده است که به حق نیز شایسته آن است.

قسمت دوم و پایانی این مطلب که به بررسی رتبه ۱۱ تا جایگاه نخست این لیست می پردازد پس فردا، پنجشنبه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد

منبع متن: gamefa