تهیه کننده گیرز آو وار: فورتنایت را کم و بیش لغو کرده بودم

یکی از مدیران سابق شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز طی مصاحبه‌ای فاش کرد که قصد لغو ساخت این بازی را داشته است؛ طوری که اگر او در این شرکت ماندگار می‌شد، امروز چیزی تحت عنوان بازی فورتنایت وجود نداشت.

«راد فرگوسن» – رئیس فعلی کمپانی کوالیشن و مدیر تولید سابق اپیک گیمز – در مصاحبه‌ای بیان کرد که این بازی از نظر او فاقد استاندارد کیفی لازم بوده و او قبل از رفتنش از اپیک تلاش کرده بود تا ساخت بازی را لغو کند.

«اگر من در اپیک مانده بودم، فورتنایت کنسل می‌شد. قبل از اینکه اپیک را ترک کنم تلاش کردم که آن را کنسل کنم؛ زمانی که بازی در حالت Save the World بود و پروژه‌ای مشکل‌دار بود. به عنوان مدیر تولید اپیک در آن زمان این بازی، به عنوان چیزی که بتوان روی آن سرمایه‌گذاری کرد، استانداردهای کیفی مد نظر من را برآورده نمی‌کرد. بنابراین وقتی مردم به من نگاه می‌کنند و می‌گویند احساس بدی نداری [که اپیک را قبل از موفقیت غول‌آسای فورتنایت ترک کردی]؟ من می‌گویم نه، شما باید خوشحال باشید، چون بازی‌ای که اینقدر دوستش دارید – و یک پدیده جهانی است – اگر من در اپیک مانده بودم وجود نمی‌داشت.»

در انتها و زمانیکه از او پرسیدند که آیا موفقیت فورتنایت «خواب را از چشمان او ربوده است»، چنین پاسخ داد که «او از موفقیت [تیم سازنده] فورتنایت بسیار خوشحال است.»

در نهایت باید این نکته مهم را در نظر گرفت که چه بسا تصمیم فرگوسن در لغو ساخت کردن بازی، تصمیم درستی بود. فراموش نکنیم که فورتنایت در ابتدا به عنوان یک بازی تیراندازی تیمی زامبی‌محور عرضه شد و بازخورد چندان مثبتی هم بدست نیاورد. در واقع محبوبیت فورتنایت پس از سوار شدن بر موج بتل رویال – که دستاورد پابجی بود – حاصل شد. گرچه نباید پشتیبانی فوق‌العاده اپیک را هم نادیده گرفت.

