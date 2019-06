شاید شرکت اپیک با در پیش گرفتن سیاستی تهاجمی در انحصاری کردن بازی‌ها در چند وقت اخیر سر و صدای زیادی به راه انداخته باشد؛ و شاید این تئوری درست باشد که این شرکت یک تنه در حال تفرقه افکنی میان طرفداران و بازی کنندگان کامپیوترهای شخصی است. با این حال واقعیت این است که مدت‌ها قبل از ظهور اپیک، نشانه‌هایی از این انشقاق در حال بروز بود.

استیم، اوریجین، یوپلی، بتل‌نت، ایکس‌باکس‌اپ، و حالا اپیک. اینها همه شرکت‌ها و توسعه دهندگانی هستند که قصد دارند تا حد ممکن روی محصولات و تجارت خود کنترل داشته باشند؛ و در یک تجارت کاملا دیجیتال، تاکید روی اکوسیستمِ خود شاید بهترین مسیر برای رسیدن به این هدف باشد.

گرچه این مسئله از دیدگاه تجاری کاملا قابل درک است، ولی زمانی را تصور کنید که فراموش کرده‌اید برای اجرای مثلا ویچر ۳ باید به کدامیک از این گزینه‌ها رجوع کنید، و تازه به یاد آورید که قوانین و مناسک این لانچر خاص چه تفاوتی با قبلی دارد. اگر کتابخانه به قدر کفایت بزرگی از بازی‌ها داشته باشید، کم‌کم مسئله از یک امر صرفا ناخوشایند به مشکلی واقعی و بزرگ بدل می‌شود.

شرکت معظم CD Project Red – صاحب فروشگاه GOG – با لانچر جدید و متن‌باز GOG Galaxy 2.0 قصد دارد این مشکل را یک بار برای همیشه حل کند.

یک لانچر که به همه حکومت می‌کند

لانچر گلکسی فقط خانه بازی‌های GOG نخواهد بود، بلکه اجازه می‌دهد که همه کتابخانه‌های خود در لانچرهای مختلف را بدان اضافه کنید؛ و نه فقط بازی‌ها، که لیست دوستان، حساب کاربری کنسول‌هایتان، و هر متادیتایی که به همراه آنها باشد. این لانچر یک نمایشگر صرف هم نخواهد بود. روی هر کدام از بازی‌ها که کلیک کنید، همه جزییات آماری آن بازی را در تمام پلتفورم‌ها خواهید دید، مثلا آخرین اچیومنت‌های دوستانتان روی همه پلتفورم‌ها.

لیدربوردها به شما نشان می‌دهد که چه کسی بیشتر بازی کرده، چه کسی بیشترین اچیومنت را بدست آورده، یا چه کسی آخرین نفر بوده که فلان چیز را بازی کرده است. شما می‌توانید آن را با هر داده‌ای که می‌خواهید مرتب کنید. دوستان آنلاین‌تان به هر پلتفورمی که وارد شوند در بالای صفحه نمایش داده خواهند شد.

اگر بخواهید بازی خاصی را بصورت محلی نصب کنید، کافی است که روی گزینه نصب کلیک کنید تا گلکسی با باز کردن لانچر مربوطه، ادامه فرایند نصب را بر عهده بگیرد. پس از نصب البته کافی است روی شمایل بازی کلیک کنید تا بدون کمتریی دردسری اجرا شود. این پروسه در حال حاضر به خوبی روی استیم و اوریجین – البته فعلا به شکل غیررسمی – کار می‌کند. تا اینجای کار مایکروسافت تنها شرکتی بوده است که بطور رسمی از این پروژه حمایت کرده، گرچه GOG هم دست روی دست نگذاشته و در حال مذاکره با سایر شرکت‌ها است.

اما حتی بدون حمایت سایر شرکت‌ها هم تیم توسعه گلکسی در یک‌کاسه کردن بازی‌ها تحت این لانچر بسیار موفق عمل کرده است؛ چنانکه در نمایشی از نحوه کار با لانچر، یکی از اعضای شرکت با اتصال حساب شخصی خود به بتل‌نت موفق شد ظرف چند ثانیه کتابخانه بازی‌هایش را به گلکسی اضافه کند.

از سوی دیگر، سیاست‌های اطلاعاتی GOG خیال همه کسانی را که نگران به سرقت رفتن یا سوء استفاده از اطلاعاتشان هستند راحت کرده است، چراکه GOG همه داده‌های کاربران را بصورت رمزگذاری شده روی سرورهای خود نگه داشته، قول می‌دهد که به آنها نگاه نکند؛ و زمانی که شما ارتباط یکی از کتابخانه‌های خارجی خود را با لانچر قطع کنید، فورا تمام داده‌های مربوطه پاک خواهد شد. گلکسی هیچ تجسسی در کار شما نخواهد کرد، اینکه چه بازی می‌کنید، چه مدت بازی می‌کنید، از چه برنامه‌هایی استفاده می‌کنید، و یا هر چیز دیگری.

اما همین مسئله امنیت دیجیتال، امکان ارائه یک ابزار گفتگوی یکپارچه در نسخه بتا را محدود کرده است، گرچه کماکان احتمال ارائه این ابزار در آینده وجود دارد. امکان ایجاد ابزار گفتگوی یکپارچه میان تمام پلتفورم‌ها از لحاظ تکنیکی وجود دارد – چنانکه همین حالا هم گفتگوی داخلی بین استیم و ایکس‌باکس به خوبی کار می‌کند – ولی از لحاظ حقوقی دچار سردرگمی است. قوانین استفاده از داده‌های شخصی در پلتفورم‌های مختلف، استانداردهای متفاوتی دارند، و ایجاد راه حلی برای پیروی کردن از این استانداردهای مختلف – به اضافه قوانین محلی یک دوجین کشور مختلف – کار ساده‌ای نیست.

افزونه‌ها و ابزارهای نشانه گذاری و مرتب سازی

طبیعت متن‌باز گلکسی، ساخت هر گونه افزونه را کاملا ممکن ساخته است. در واقع در نسخه بتای خصوصی – که هم‌اکنون در حال اجراست – کاربران همین الان هم افزونه‌هایی ساخته‌اند. به عنوان مثال یکی از این افزونه‌ها به کاربران امکان می‌دهد که بازی‌های دلخواه خود را از روی کنسول ایکس‌باکس بر روی کامپیوتر مک استریم کنند.

لانچر گلکسی تنها ابزاری برای نمایش یکپارچه بازی‌ها نیست، بلکه با کمک همه متادیتایی که در اختیار دارد، ابزارهای خارق العاده‌ای را جهت کنترل و مرتب کردن بازی‌ها – و بطور کلی هر اطلاعاتی – در اختیار کاربران قرار می‌دهد. نه تنها امکان مرتب کردن لیست بازی‌ها بر مبنای هر پارامتری وجود دارد، بلکه می‌توان از ترکیبی از پارامترها هم در این راستا استفاده کرد. پارامترهایی چون ژانرها، لانچرها، سیستم عامل‌ها یا کنسول‌ها، نمرات و میانگین‌های متاکریتیک، وضعیت نصب بازی‌ها، اچیومنت‌ها، و یا ترکیبی از همه این پارامترها، و بسیاری دیگر. این ابزارها خصوصا زمانی کارایی‌شان را نشان می‌دهند که مجموعه بزرگی از بازی‌ها از شش یا بیشتر کتابخانه مختلف زیر سقف واحدی آمده باشد؛ شرایطی که به سادگی می‌تواند به سردرگمی منجر شود.

از سوی دیگر، ابزار نشانه گذاری (Bookmark) گلکسی به نظم‌دهی بیشتر بازی‌ها کمک می‌کند. می‌توان نتایج هر جستجویی را نشانه گذارد و آن را به صفحه اطلاع رسانی (Notification bar) اضافه کرد؛ چیزی شبیه به پلی‌لیست‌های اسپاتیفای. به عنوان مثال، اگر بخواهید به تمام بازی‌های «جنگ ستارگان» خود از هر پلتفورمی – از جمله کنسول‌ها – در یک مکان دسترسی داشته باشید، کافی است که کلمه «جنگ ستارگان» را جستجو کرده، روی نام صفحه نتایج کلیک کنید، و با استفاده از ابزار نشانه گذاری آن را به «جنگ ستارگان» تغییر نام دهید.

علاوه بر اینها، از آنجایی که ابزار جستجوی گلکسی نه تنها خود لانچر و فروشگاه GOG، بلکه تمام اینترنت را جستجو می‌کند، به سادگی امکان یافتن و اضافه کردن هر بازی به کتابخانه‌های شخصی ممکن است. این بدان معنی است که گرچه نمی‌توانید کنسول سوپر نینتندوی خود را به گلکسی متصل کنید، هنوز ممکن است که بازی زلدای مورد علافه‌تان را در کتابخانه بازی‌هایتان داشته باشید. ابزارهایی از این دست شاید تنها در موارد معدودی کاربرد داشته باشد، ولی بسیار از آنچه که از مدیریت کتابخانه یک لانچر انتظار می‌رود فراتر است.

گلکسی ۲.۰ پروه‌ای بسیار جاه‌طلبانه است. فعلا که همه چیز در یک بتای خصوصی به خوبی کار می‌کند. باید منتظر ماند و دید که پس از عرضه بتای عمومی اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

منبع: PCGamer

