بازی Bloodstained: Ritual of the Night در دسترس قرار گرفت

تیم سازنده‌ی بازی Bloodstained: Ritual of the Night امروز این عنوان را پس از سال‌ها انتظار برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان در دسترس قرار دادند. همچنین شخصیت جدیدی در آینده‌ای نزدیک به بازی اضافه خواهد شد که جزئیات بیشتر را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

Bloodstained: Ritual of the Night از سری عناوین مهیجی است که ۴ سال پیش توسط سازندگان معرفی شد. به دلیل مشکلات فراوانی که در روند ساخت بازی رخ داد، عرضه‌ی آن با تاخیری بسیار طولانی همراه شد. گفتنی است که استودیوی ۵۰۵ گیمز وظیفه‌ی انتشار این بازی را برعهده دارد.

بازی Bloodstained: Ritual of the Night هم‌اکنون برروی دو کنسول ذکر شده در دسترس قرار گرفته است و به فضایی در حدود ۸ گیگابایت نیاز دارد. این بازی برای پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نینتندو سوییچ هفته‌ی آینده عرضه خواهد شد. آقای کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi) در آخرین خبر خود اعلام کرده است که به‌زودی بسته‌ی الحاقی جدیدی برای این بازی منتشر می‌شود که شخصیت جدیدی به نام Shovel Knight اشاره کرد. از دیگر خصوصیات این بسته می‌توان به دشمنان و دو حالت دیگر هم اشاره کرد. در صورت مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر در این خصوص، آن را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

منبع متن: gamefa